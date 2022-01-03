社評：安心出行顯漏洞 徹底改革此其時

政府措施無跟進改善

望月樓重蹈K11覆轍

望月樓出現本地感染，始作俑者是國泰機組人員返港後獲得豁免隔離，卻又違規四處游走，令到同一餐廳相隔10米且有屏風阻隔的其他食客也被感染。現在被指是由於空氣淨化機安裝不到位所引起，去年2月底，尖沙嘴K11食肆發生類似事件，令到50人確診，政府下令所有食肆都要安裝空氣淨化機，現在發現空氣淨化機失靈的原因，需要認真檢視。

食肆依照指示安裝空氣淨化機，卻未能有效阻截病毒傳播，袁國勇教授認為可能是安裝位置不對。再次暴露出政府的防疫措施，不但只是見招拆招，政府發出指示，自去年3月至今，有沒有檢討過安裝空氣淨化機的成效，有沒有巡查量度病毒在食肆內可能傳播的方向與範圍？只顧發出指示，不做定期檢討，缺乏數據從而改善指引，造成望月樓重蹈K11的覆轍。

目前望月樓及相關群組已經爆出6宗感染個案，這些患者在未被檢測出來之前，在社區廣泛流動和大量接觸人群，未來還會有多少人被檢測出來，還要拭目以待。更大的計時炸彈是仍然有望月樓食客沒有被追蹤到，這些潛在感染者是否會在社區傳播而成為第五波疫情的源頭，就只能望天打卦。

政府發現Omicron已經傳入社區後，高調宣布第五波疫情已經進入臨界點，呼籲市民盡量避免出席大型聚會。聖誕和跨年的活動早就策劃好，市民經過長期「隱居」，遇到本地靜態清零多時，蠢蠢欲動慶祝一番，這些活動不好臨時取消，或許情有可原。但政府是否及時做到降低大型集會的人數規模，則是考驗政府的應變措施是否當時得令，紐約時報廣場倒數活動原定參與人數6萬，臨時減少到1.5萬則是一例，特區政府不但沒有臨時降低大型活動的規模，還有7名局長參加工展會之類的大型活動，一邊勸市民不要參加，一邊帶頭示範參加，當中還包括負責防疫並高調呼籲市民避免參加的陳肇始，他們傳遞的一個信號，就是政府的勸喻可以當作耳邊風。

Omicron可能防不勝防，但出現感染源頭，最有效堵截大規模爆發的措施，就是追蹤感染者的密切和次密切接觸者，該隔離的隔離，該檢測的檢測。而最有效的追蹤辦法就是依靠大數據，目前廣泛使用的是安心出行，市民出入各種場所，只要掃安心出行的二維碼，就會記錄進出的地點和時間，遇到該地點出現感染者，在相若時間到訪該地點的市民，會收到短訊通知，建議去接受「強制」檢測。如果這個系統周全，所有密切和次密切接觸者，都能「無所遁形」。

現在的問題是，並非所有處所都要安裝安心出行，即是說潛在患者在沒有安裝這個應用程式活動的地點，是不能記錄到訪客的資料。現在政府宣布將會擴大應用範圍，要求市民必須掃碼才能進出這些處所，應該可以提高安心出行的有效率。

改善保護私隱措施

發揮安心出行效能

安心出行最大的爭議在於，出行紀錄只儲存於個人的手機，任何政府部門都不可能獲取及儲存訪客的資料。而且，下載安心出行的市民，可以隨時刪除紀錄。這意味着市民一旦在相若時間與患者到訪過同一地點，即使收到短訊通知，可以置之不理，甚至可以「掩耳盜鈴」刪除紀錄，無論哪一種方法，都可以「神不知鬼不覺」而無法達到防疫的追蹤功能。

政府在推出安心出行的時候，遇到最大的質疑是私隱保護問題，所以政府採取了最「極端」的做法，撒手讓市民一切「自願」。保護私隱確實有必要，市民的擔憂也是合情合理，然而，保護私隱的原則是用嚴格有效措施去令市民相信其個人資料是即使被獲取及儲存都會得到保護。

保護的措施包括，明確界定資料控管者（data controller）、資料處理者（data processor）的責任與權限，誰有權獲得個人信息的哪些部分，處理過程中有何保密措施，並且界定儲存的措施和期限。香港法律對此有嚴格規管，個人資料私隱專員有專業的執行細則與監督機制。可是，特區政府對於安心出行，不主動公布各種保護措施，說服市民信任這套系統，而是放棄這套有效的系統，導致安心出行無法發揮最佳功能。

而今政府專家顧問對追蹤功能提出批評，特區政府應該給出解釋，今後如何改善。如果第五波大規模爆發，確實需要在追蹤功能方面徹底改革，特區政府也應該準備好一套建議，盡量說服市民接受，做到有效阻截病毒傳播，將大規模感染的傷害降到最低。

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