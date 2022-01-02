社評：俄烏對峙虛張聲勢 拜普會避擦槍走火

稱古巴危機言過其實

炒作緊張美俄懷鬼胎

近月來，俄羅斯以軍演為名，在烏克蘭邊境部署了十萬大軍，美國和歐盟都警告，如果俄軍入侵烏克蘭，將面臨嚴厲的經濟制裁，甚至可能將其踢出SWIFT美元結算體系；俄方則稱指烏克蘭若加入北約（NATO），將威脅俄國家安全，俄軍必須防患未然，並藉機要求北約停止進一步東擴，尤其不能吸納烏克蘭，更要求美國從歐洲撤走核武器，北約則不得在波蘭和波羅的海三國增加駐軍。

拜普通話在上述爭議並無取得共識，拜登重申了「大規模經濟制裁」的警告，普京則回應稱，制裁將釀成「重大錯誤」，可能導致俄美關係徹底破裂。不過，據俄方稱，美方表明「願意理解俄方關切問題的邏輯和本質」，拜登並承諾，美方無意在烏克蘭部署進攻性武器。對於本月即將展開的3場談判，即下周一（10日）在日內瓦舉行的美俄安全對話、下周三（12日）在布魯塞爾舉行的北約-俄羅斯理事會（NRC）會議、下周四（13日）俄羅斯與歐安組織（OSCE）的會談，普京希望不應淪為空談，而應有實質成果；拜登則重申，只有在緊張情勢降級而非升級的情况下，上述談判才可能有重大進展。

對於俄烏邊境的緊張局勢，有輿論與1962年的古巴導彈危機相提並論，但危急程度遠遠未及。很多分析認為，普京是在為兩年後的總統選舉擺姿態，以顯示自己的強悍，2024年大選之前，他還會繼續玩下去。俄羅斯若要奪取烏克蘭東部領土，在2014年兼併克里米亞時就可做到。現在，俄羅斯的整體狀態決定俄軍不會主動出擊，俄軍在戰略上處於被動的守勢。普京想要的是維持烏克蘭作為與美國和北約的緩衝區，保持自身的戰略縱深。因此，只能向美國施壓，希望北約停止東擴，實質上是以攻為守。

至於美方，無論是真相信俄羅斯與烏克蘭的大戰在即也好，借力打力也好，實質上是樂見東歐局勢緊張，利用俄羅斯與歐洲的矛盾從中獲利。值得注意的是，阿拉斯加與俄相鄰，美國從不在那邊搞事，一是因遠東並非俄羅斯的心臟要害地區，二是說明美國不想直接與俄對抗，只想利用歐俄矛盾。激化歐俄矛盾，既中止了已竣工的俄羅斯至德國的北溪2號線天然氣管道啟用，也將歐洲綁上美國的戰車。就在拜普兩人通話前數小時，美軍一架偵察機在烏克蘭東部執行了第二次飛行任務，以蒐集俄軍地面部署情報。

恐生意外適度降溫

後續談判難有突破

不過，俄羅斯會否真的入侵烏克蘭雖有疑問，但當做好了戰鬥準備的數十萬俄烏兩軍緊張對峙，確有可能擦槍走火，意外觸發戰爭。這對美俄雙方來說，都是不可承受的風險。因此，拜普通話的目的就是適度為局勢降溫，避免意外發生。通話由俄方提議舉行，顯示莫斯科現在處於戰略弱勢一方。普京還在通話當日簽發命令，特別批准了美國前總統列根的私人顧問瑪西（Suzanne Massie）加入俄籍的申請，她當年曾為改善美蘇關係貢獻良多，普京此舉被視為向美擺出友善姿態。

儘管如此，在接下來的3場談判中，預料很難取得實質性突破。美歐與俄羅斯的矛盾，既有內在原因，亦有外在原因。內因是美歐各國的反俄心理根深柢固，反俄也是政治正確，令當局難有大幅改善對俄關係的空間。而遏制俄羅斯，已成北約存續的唯一合法來源；外因則是中東歐國家恐俄、仇俄情緒深厚，特別是烏克蘭，不僅有痛失克里米亞主權之恥，還有東部三州受俄支持的分離主義之痛，因此，加入北約成救命稻草。自恃有美歐撐腰，基輔也不時向俄挑釁，如允許北約在境內設立軍事基地，又聲稱烏克蘭未來擁有的戰術導彈，射程可覆蓋莫斯科，必要時可對俄發動攻擊。基輔當局一直在進行戰略豪賭，認為只要美俄博弈存在，烏克蘭就有戰略價值，不惜令自身身處險境。因此，烏克蘭問題料成為俄羅斯與西方關係的一個死結，短期內無法解開。不過，美英等國曾經表示，即使俄烏爆發戰爭，也不會派兵參戰，基輔或會意識到，有成為籌碼而被拋棄的危險。

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