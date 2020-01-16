2022年明報元旦獻辭：疫下時情世局，一個熬字了得 ／世界華文媒體董事局主席、拿督斯里張翼卿醫生

新冠病毒病情（COVID-19）困擾全球，今日踏入第三個年頭。去年6、7月間，變種病毒Delta蔓延，傳播速度更快、重症率更高，掀起全球新一波疫情，其中印度情况嚴重，鑑於死亡人數眾多，需要在露天焚化死者遺體等畫面，觸目驚心。Delta疫情未過去，約兩個半月前，新變種病毒Omicron襲向各國各地，研究認為病毒可以突破接種疫苗建立起來的防疫屏障，全球疫情頓時繃緊，各國紛紛收緊防疫抗疫措施。

去年8、9月開始，美歐等發達經濟體倚仗較高疫苗接種率，放寬防疫抗疫措施，以所謂「躺平」模式，「與病毒共存」，未幾疫情惡化，此際變種病毒Omicron冒起，傳播速度較諸Delta高幾倍，初步數據顯示確診者病徵多輕微、重症率較低，但是目前未能確認Omicron符合新冠變種病毒愈趨弱化的規律，未來疫情趨勢是好、是壞，仍待科學驗證。

未來一段時間，全球仍受新冠疫情覊絆，各國經濟全面復蘇無期，全球聯通持續阻斷，大家仍須採取措施防控病毒，科學家需要更努力研發疫苗和藥物，展現人類擁有自助制服新冠病毒的能力。期望人類在自助之餘，幸得「天助」，Omicron使新冠病毒真箇自我異化成為如同流感等一般的病毒，全球因而擺脫困擾，回歸正軌，重拾正常互動運作。不過，此日到來之前，人類之於新冠病毒，仍須熬下去。

新冠疫情導致全球經濟大幅滑落，各國以不同程度貨幣和財政寬鬆政策，提振經濟，特別是美國被形容為開動「核動力印鈔機」、「直升機撒錢」救市，雖然做到挽經濟於既倒，但是資產泡沫愈吹愈大，美國股市迭創新高，印鈔後遺症也陸續浮現，引發通脹飈升，11月份高達6.8%，遠高於聯儲局原定2%的目標。鮑威爾連任聯儲局主席之後，終於認同美國通脹情况並非短暫現象，將逐步「收水」應對，包括減少買債和加息。

美聯儲局出手，意味着不明朗因素籠罩美國資本市場，美股指數是高處不勝寒抑或高處未算高，考驗着各方弄潮兒。聯儲局加快「收水」，勢必牽動全球資本走向，特別是新興市場，於國家層面，能否全身而退或減輕衝擊波的影響，未來一段日子，是對新興國家國力和應對能力的考驗。對於投資者，意味着迎來又一次財富大轉移契機。全球資本市場洗牌，演繹着「股神」巴菲特的經典名句：退潮之後，就知道誰沒有穿褲子游泳了！究其實質，就看誰能熬得下去。熬得下去，就是贏家；熬不下去，就是輸家！

新冠疫情猝發以來，大國角力、地緣政治愈演愈烈，國際格局和秩序正在醞釀變化。中國、美國、歐洲、俄羅斯以至印度、英國、日本和中東等地方強權，正在尋求並確立自己在新格局和新秩序的位置；這兩年，各國在雙邊、多邊關係的互動演變，區域板塊移動等，充滿着權謀計算，合縱連橫之頻繁，是30年前冷戰結束以來所僅見，反映世界正在處於百年未見的大變局。未來較長時間，國際格局仍然變動不居，而且隨着疫情逐漸平復，各方亟欲重新振起，會否因而觸發更多扞格，值得密切關注。總體而言，新格局、新秩序，需要經歷不斷折衝樽俎，實質是各方、各國都在「熬」，熬下去尋求相對平衡的共存空間。

中美關係是全球最重要雙邊關係之一，隨着中國經濟迅猛發展，綜合國力陡升，美國認為中國挑戰其全球霸權地位，特朗普總統對華發起貿易戰、科技戰，並以新疆、香港、台灣為抓手，全面圍堵遏制中國發展。拜登接任總統之後，不單繼承了特朗普的「亂章」，還以所謂「激烈競爭」，對中國施以更系統、更全面的圍堵遏制和挑釁打擊；中國面對美國的「無底線」攻勢，見招拆招，沉着應對，堅持改革開放，「做好自己的事」。中美纏鬥數年，迄今所見美國在一些傳統優勢、例如高科技領域，仍然可以對中國「卡脖子」，不過，中國經濟持續發展，各方面建設有序推行，說明中國承受住美國的「攻擊」，並按自己的步伐繼續前進。中美大國角力，將以數十年計，良性競爭固然最好，即使是惡性競爭，在可預期情况下，中美不可能完全擊潰對方，即是說中美角力是長期的「熬」，新的一年，繼續熬下去。

今年，另一個世局焦點是台海情勢。過去幾年，美國打「台灣牌」牽制中國，連番政治、軍事（包括售賣武器）操作，扯高危局情勢，中國則以顯現軍力部署應對，中美軍事對抗若隱若現，國際間視台海為爆發戰爭風險最高地區。11月16日，國家主席習近平與拜登總統舉行視頻會晤之後，迹象顯示台海情勢緩和下來。有理由相信，這次「習拜會」，中美就台灣問題達成了重要共識甚至協議：美國表明反對「台獨」，繼續執行「一個中國」政策；中國則重申盡最大努力爭取和平統一，不會輕言「武統」。設若中美按此處理台灣問題，台海波濤不再洶湧。

不過，近期台海情勢仍有雜音。美國高層官員就設若解放軍攻台，一再模糊表述美國將如何應對，客觀效果是對美軍會否介入，誘發聯想；另外，個別現役美軍將領公開討論美軍在台海如何與解放軍對戰，甚至涉及具體戰術構思；台灣外事官員接受國際傳媒訪問，大談解放軍攻台或將引發第三次世界大戰的推論。情况顯示，正常理性之下，台灣問題將繼續熬下去，留待時間去解決。不過，台海情勢是樹欲靜而風不息，暗潮不止，會否突變，危疑未盡釋。

回看香港，除了疫情仍須熬下去以外，今年開始，整體情勢是大破之後如何大立。港版國安法實施，匡正了亂局，新選舉制度打造了一個新體制，這是香港管治架構之大破大立；破局之後，香港如何利用新體制達至良政善治，是新課題，已經擺在全體市民面前，特別是行政官員、立法會議員能否適當配合，善用權力，為香港發展追落後、更有效地解決深層次矛盾等，相信北京中央和廣大香港市民，都期望他們交出優異考卷。