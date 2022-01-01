社評：疫情通脹困擾新一年 拆解困局看下任特首

社區首現Omicron病例

香港防疫再受考驗

新年伊始，早日結束疫禍、經濟民生全面恢復，當然是人心所欲，然而現實是全球仍在泥沼之中，「後疫情時代」何時真正降臨，仍得望天打卦。去年元旦，全球確診病例約有8400萬宗，不少發達國家相信，有了疫苗在手，可望在2021年擺脫疫情。一年過去，這個願望並未實現。今個元旦，全球確診病例直逼2.8億宗，相當於去年的3倍，疫苗雖然有效預防重症死亡，可是病毒亦在不斷變種，Omicron疫情爆發，多國又要再度收緊防疫措施，以免醫療系統不勝負荷崩潰，「與病毒共存」之路，並未如想像般容易。

Omicron傳播力極強， 但致病性似較之前的病毒變異株溫和，有意見認為這是「好兆頭」，原因是Omicron短期雖令確診人數急升，然而大多數人都會痊癒，並對新冠病毒產生一定程度「自然免疫力」，理論上可以加快由大流行（pandemic）過渡為風土病（endemic）的步伐，可是亦有不少專家認為，有關理論基礎不堅實，只是一種揣測。

1918年流感大流行，全球感染人口數以億計，隨着病毒殺傷力下降，近似季節性流感，大流行於第3年告一段落。倘若新冠疫情發展軌迹一樣，當然最好不過，可是目前並無充分科學證據支持這種樂觀看法。全球迄今有37億人完成新冠疫苗接種，接近總人口五成，世衛定下宏願，要在今年結束疫情，若要付諸實現，今年中全球接種率必須達到七成，可是疫苗分配不均問題，一直未見顯著改善，窮國嚴重缺針，富國援助雷聲大雨點小，世衛目標能否實現，仍是一大疑問。

疫情發展走勢難測，環球經濟形勢同樣充滿不確定性。去年西方多國靠谷針重啟經濟，可是全球供應鏈卻未恢復，供求失衡導致通脹升溫。展望2022年，有人認為隨着疫情好轉，全球供應鏈將慢慢復元，發達國央行陸續「收水」加息，美國通脹今年有機會回落到3%以下水平，經濟增長雖比2021年遜色，惟估計仍有4.5%左右，可是亦有經濟分析預測，通脹今年將困擾全球，不排除美國通脹水平大部分時間在7%或以上，受成本上升及多國收緊貨幣政策影響，全球經濟可能面臨滯脹或經濟停滯。人們經歷長時間的困頓與折騰，容易變得一廂情願，只聽容易入耳的預測，又或符合個人取向的觀點，愈心急脫困，愈容易犯錯。

外患內憂有待克服

新政府須果斷有為

疫情仍是左右環球經濟的重要變數，然而它並非影響供應鏈和通脹等問題的唯一因素。中美角力激烈，貿易戰、科技戰、金融戰不休，美國財長耶倫早前承認，撤銷向中國貨加徵關稅，有助緩和美國通脹，可是華府至今仍不願改弦易轍，打壓中國企業阻撓科技發展手法層出不窮，就連香港亦成為打擊對象。中美經濟加速脫鈎，環球經濟必受衝擊；美國不斷操作台灣問題，倘若過了火位，踰越北京紅線，地緣政治衝突風險，同樣無法排除。

展望新一年，香港面對的外圍形勢非常複雜，疫情發展與環球經濟固然是重要變數，美國為求制華，會否再向香港出手，亦須密切留意。內部方面，下任特首誰屬，乃是各方關注焦點。中央修改香港選舉制度，落實愛國者治港，特首選舉3月底舉行，目前仍未有人表態參選，然而不管誰人當選，下任特首都要在大量外部變數下，處理香港內部一系列老大難問題。

香港疫情防控，近月雖然做到動態清零，可是疫苗接種率始終未夠理想，何時恢復與內地「有規模通關」未有着落，對外地通關更是遙遙無期。Omicron病例在社區出現，突顯香港必須加緊谷針，引入疫苗護照制度在所難免。做好疫情防控、推進社會復常，仍是現屆政府和下任政府今年主要任務。與此同時，當局亦要拿出決心和魄力，加快處理土地房屋問題，推動大灣區融合，繼續受繁文縟節與條條框框束縛，大事難成。過去一年，本港局勢大致穩定，然而社會撕裂仍然深刻，基本法23條立法事在必行，新一屆政府如何處理，同樣令人關注。香港社會百病叢生，下任特首有很多要務、急務須要處理，良政善治不能流於空談，拿得出眼見實績，才能令公眾信服。

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