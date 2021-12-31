社評：媒體涉發布煽動刊物 傳媒人關注煽動定義

媒體涉案都遇政治動盪

證據確鑿才是考驗標準

香港媒體歷來以享有高度自由見稱，回歸以來甚至是在實施《港區國安法》之後，批評政府施政失誤的報道與評論仍不絕於耳，而同時這又是極為敏感的議題，新聞界以及社會大眾，對新聞自由是否受到損害經常表示憂慮。特區政府反覆強調，尊重新聞自由以及法治精神，然而涉嫌違反國安法的《蘋果日報》今年6月關門，而今又有另一個媒體被控發表煽動性文章，究竟控罪是否有別的考慮，成為關注重點。

香港刑法關於禁止發表煽動文章的條文有上百年歷史，過去是禁止發表煽動文字，引起憎恨或藐視女王陛下本人或香港政府，回歸後受保護的對象變成中央政府和特區政府。殖民地期間，港英政府曾起碼兩次引用該條例，第一次是1952年，廣東省政府派員來港慰問東頭村大火災民被拒於羅湖關口，引發騷亂，一名示威者被槍殺，《大公報》因發表報道和及轉載《人民日報》的評論而被法庭判處停刊，中央政府提出交涉，最終在停刊12天後不了了之。第二次是1967年香港出現大規模騷亂，3份左派報章被指發表煽動文章，被勒令停刊，多名報紙高層被判入獄。兩次媒體惹官非都在香港發生重大政治事件期間。

昨天警方以刑事罪行起訴立場新聞的兩名前高層職員，但表示繼續調查，若涉國家安全，或會改控其他罪名。同時被捕的還有幾名立場新聞的前董事，他們獲保釋但警方沒有進一步交代，也沒有透露被凍結的6100萬元可能涉及什麼罪行。

立場新聞被指在去年7月至今年11月不斷刊登多篇帶煽動性的文章，時間節點是在國安法實施之後，令人產生許多聯想，然而最值得關注的是，究竟警方的法律追究是基於確鑿證據，還是羅列罪證「砌生豬肉」。

負責這宗案件的國安處高級警司李桂華表示，立場新聞刊登多篇帶煽動性的文章，企圖引起憎恨或藐視香港政府、引起對香港司法憎恨、引起香港居民間不滿、煽惑他人使用暴力、唆使他人使用暴力或不服從合法命令。他在記者會上引述了幾個例子，包括：立場新聞上月有關2019年中大衝突事件兩周年的報道，當中形容防暴警「用槍對準遠處黃頭盔，雖然隔着防毒面具，仍然見到前方警察開槍掃射，又聽到有些人話『燒晒佢喇』」；有文章形容結果不符他們預期的審訊「是中共赤裸地濫用權力，用法庭來展示隻手遮天的威能」。

相信警方的舉例，並非將來在法庭審訊時看到的唯一證據，屆時也不可能只是引述文章的片言隻語，而是會對整篇文章作通盤考慮。客觀來說，目前單從被指出的例子，得出任何一種結論，都有可能是武斷，可是，警方只是提供了幾個例子，從中看何謂理性批評，何謂煽動文字，兩者之間的區別如何界定，新聞界以及社會大眾有所憂慮，擔心動輒得咎，甚至以後不能再批評政府，可以說是合理的懷疑。

新聞界能否釋懷要看法庭判決

政府處理敏感事件要特別小心

特首林鄭月娥昨天回應此事時表示，特區政府尊重新聞工作者對政府政策的看法、評論、批評，甚至攻擊；有意見認為過去一年多出現寒蟬效應，媒體不敢批評政府，她完全沒有這種感覺。政府一再呼籲新聞界毋須過分擔憂，但擔憂與否，是要根據事實，特別是經過法庭公開、公正的審訊，所得出的結論，才可以令新聞界釋懷。

法官將會根據法律，審視每一個證據對於被指控罪所構成的關聯，並且會對證據的可靠度，以及如何得出結論，作出詳細和具邏輯的解釋。相信等到案件審結後，是否罪成就會成為先例，判決理由可以成為參考，新聞界可以引以為鑑。社會大眾的評論也會有所根據。

香港官民皆以法治為圭臬，相信沒有人會有異議，人們沒有理由不相信法治。市民要求政府施政，必須符合法制的條文和法治的精神，同時，守法是公民的責任與義務，媒體以及新聞工作者在守法問題上沒有特權，更加不應該利用傳媒平台和傳媒人身分，做超越傳媒本分的事。

新聞工作者還有另外一個身分，就是代表社會大眾去監督政府的施政，維護公眾利益，對於政府政策失當，有揭露的責任，對於官員失職，有批評的使命。相信香港新聞界會維持專業，政府應該在法理與政策上支持新聞界履行職守，現在出現一宗極其敏感的案子，引起廣泛關注，更加要小心處理，無謂使本已忐忑的新聞工作者徒添惶恐。在法庭就何謂煽動有判決、形成指引，讓傳媒人知所趨避之前，警方應適當公開立場新聞涉案的文章等內容，讓傳媒人參照，同樣可收趨避、紓緩忐忑之效。

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