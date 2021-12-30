社評：機構欠監管 監督缺機制 政府應徹查

社會資源豐裕法律健全

仍不足以保護弱勢群體

虐兒是家庭倫理問題，古已有之，但不斷發生在資源豐富而且法律健全的香港，則是社會大問題。今年4月，5歲女童被親父繼母長時間虐待致死，社會嘩然，引發一個討論熱點，究竟發現孩童被虐待，是否應該強制呈報，教師、社工的舉報責任是否需要法律規範。然而，這宗悲劇還不足以讓社會各界坐而起行，至今還沒有形成社會共識。

香港學校有足夠的教師，還配備社工，應該可以及時發現學生生理以及心理的傷痕。所謂法律健全，就是條文對虐待兒童有清晰定義，以及執法者的責任，和懲處罰則足以阻嚇違法行為。香港仍然不斷出現虐兒個案，個別犯案手法殘忍，卻未能及時被阻止，這套機制就明顯出了問題。但虐兒不可能是普遍，因為正常的父母會守護孩子，不會虐兒，更加不會容忍孩子受到其他照顧者的虐待。

童樂居孩童受到虐待是殘酷的悲劇，這些孩童由於各種原因，出生後就缺乏父母照顧，要寄居在政府資助的院舍。這些孩童一旦受到照顧者的不善對待，沒有父母可以及時發現，本應有政府作為監護人會為他們挺身而出，但這個保護神卻「上班打瞌睡」。

香港保護兒童會是法定機構，有近百年歷史，下轄29個服務機構，負責照顧3000名出生嬰兒到16歲的孩童。這個機構組織完善，顧問委員會和執行委員會由社會賢達組成，成員有專業的律師、醫生、社工和學者，理應應付自如地執行該會「追求卓越的服務，倡導及維護兒童的安全、健康和快樂」的抱負與使命。然而，童樂居有80多名職員，現在發現起碼有6人牽涉到向20名孩童大力扯頭髮、拍頭、掌摑，甚至將幼兒拋落地，以及其他形式的體罰，6名職員被捕，當中4人已被革職。

一個機構這樣高比例的員工涉嫌違規犯法，人們不禁會問，這些犯事的員工是怎麼招聘來的，上班前有何訓練，機構的層級管理從上而下有何要求，如何評價工作表現。童樂居的管理層顯然是嚴重失職，否則，虐兒事件不會由外界發現並舉報才東窗事發。

冰凍三尺非一日之寒，童樂居被揭發的虐兒事件，肯定不是孤例或者偶發，甚至很可能是維持了一段很長時間，而問題沒有「原形畢露」，上級監管的香港保護兒童會以及社會福利署，就罪責難逃。

香港保護兒童會對轄下的機構有監管責任，考核機構的負責人是最起碼的恆常工作，對於轄下機構的年度報告，難道就只是搬字過紙而沒有現場核實？這麼龐大一個機構，就沒有一套內部監督的機制，讓基層員工反映違規的渠道？顧問委員會和執行委員會的成員，對於審核機構的年度報告，也是舉手機器？事情發生後，該會沒有隱瞞而是積極配合警方調查，是唯一見到肩負社會責任的表現，至於成立專責小組調查事件成因和善後，只是賊過興兵，沒有從恒常的機制中發現下屬的失職及違規，以及預防嚴重事件發生的機制，是應該受到譴責的。

社署巡查員求求其其

保護兒童會賊過興兵

享受政府資助8800萬元而沒能兌現服務承諾，香港保護兒童會難辭其咎，但最終責任在於政府。首先，這些孩童的監護人是社會福利署，政府委託服務機構去照顧這些孩童，仍然有責任去看護這些孩童獲得適切的照顧。社署定期派員到童樂居突擊巡查，緣何就沒有發現違規行為，而事件被揭發後，警方只憑看監控錄像就發現惡行纍纍，巡查的社署職員顯然失職，理應追究。

社署以資助方式委託服務機構提供各種服務，從訂定服務範圍和標準，以及服務表現的審核和資金使用的審計，每個環節都有一套標準程序，以巡查方式落實每一個環節也有恆常機制。童樂居事件的惡劣程度、犯事人數的眾多、維持時間的長度，而沒有在這套固有的標準程序中被發現，足以說明這套機制有值得檢討的地方。特首林鄭月娥要求勞工及福利局長督促社署徹查，檢視虐兒事件有否涉及該受政府資助院舍或營運機構管理上的疏忽。這也是一套官場上的既定程序，不足以反映特區政府對事件的重視程度。

隨着警方的進一步深入調查，更多的問題被揭發，希望這只是童樂居一間機構的個別事件。但政府應該舉一反三，徹查其他同類型機構是否有可能出現問題，切實保證孩童的福祉和身心不受傷害。

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