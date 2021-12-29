社評：久守必失乃政策失誤 長短期接種目標須訂

Omicron將取代Delta成主流

殺傷力不高卻加重醫療負擔

Omicron爆發才一個月，已經席捲全球，雖然目前發現這個變種病毒株，導致重症或者死亡率不高，但傳染力極強。美國新一波疫情導致感染個案平均每天達到18萬宗，目前仍然是以Delta病毒株為主，但相信很快將會被Omicron取代，美國總統拜登警告，醫院及醫護人員將會不勝負荷。

對於防禦Omicron，專家沒有高招，唯一的辦法是盡早接種疫苗，起碼可以做到減低感染的可能，以及即使感染也會降低重症以及死亡的風險。西方很多國家在Omicron殺到前，已經在千方百計提高接種率，英國差不多達到九成，其中五成接種了3劑；以色列也是接種率高的國家，接種兩劑的91%，現在大力推展第三劑，還宣布了計劃為國民接種第四劑。中國內地的接種率也在全球前列，已經接種兩劑的達到約82%，大城市諸如北京達到95%。各國在推廣接種疫苗先後緩急的次序，幾乎都是先照顧老人這個高危人群，英國的長者接種率達到九成。

香港推出疫苗接種已經300天，接種率只中規中矩，截至昨天數據，接種第一劑的達到72.2%，第二劑的69%，只有36萬多人接種了3劑，最大的問題是長者接種率偏低，70歲或以上的只有47%，80歲或以上的則只有19%。

政府也盡力提高接種率，最新的做法是輪流在小區設站，為活動能力較低的市民，特別是長者，提供便捷的接種途徑。但歸根結柢是措施不夠徹底，遲遲才頒令要求公務員必須接種，政府資助的公營機構，對員工接種的要求也是姍姍來遲而且不徹底。美國有些州已經立法要求私營企業員工也必須接種疫苗才可以繼續上班，但特區政府對此還是畏首畏尾。

特首林鄭月娥昨天表示，會適時考慮實行「疫苗護照」，即除了因健康原因未能接種疫苗者外，所有人必須持有已接種疫苗的證明，方可進入某些特定處所或進行某些特定活動。

疫苗護照是提高疫苗接種率的有效方法，但政府至今也只承諾會「適時考慮實行」，而沒有提出一個具體的實施辦法和時間表。在對抗可能一觸即發的第五波疫情，仍然缺乏雷厲風行的手段，以及切實執行的決心。

政府專家顧問袁國勇等日前撰文建議，也提到疫苗護照，他援引很多國家的類似做法，接種疫苗才能領到作為進入公共場所的「通行證」，還有罰則，比如新加坡要求個人選擇不接種疫苗，一旦感染病毒需要自費治療，也有國家立法強制全民接種。

袁國勇還建議要訂定時間表，希望能夠在明年7月份，將整體接種率提高到接近九成。他對提高接種率的目標是，香港可以根據風險向國際社會試行逐步開放，大幅縮短隔離時間。但條件是接種率九成和大幅提高打第三針，並且可能要承受約有1000人的「後疫苗浪」死亡人數。

外防輸入可能已經失守

內防反彈則會無險可守

防疫要做到外防輸入、內防反彈。香港自5月份開始只有零星的本地感染個案，自10月7日最後一宗本地個案已經82天。但獲豁免隔離的機組人員，以及可能已經感染但無症狀的患者已經將病毒帶到社區，外防一關可能已經失守，如果Omicron真的已經在社區流播，內防反彈也無險可守，第五波疫情的爆發，可能只是時間問題。

特區政府曾經宣布以對內地通關作為施政首要大事，粵港兩地專家也曾為此3次磋商，雖然仍沒有確切的時間表，但起碼還有希望。袁國勇教授提出跟國際通關，雖然中門大開以後就不可能再關門，甚至可能因為跟國際通關而喪失跟內地通關的條件，但起碼是為提高疫苗接種率提出了一個具體的目標。

現在特區政府一方面高調宣布嚴陣以待應付第五波疫情，卻未見切實可行的具體措施，起碼在提高接種率方面沒有進一步的硬性要求。Omicron可能是防不勝防，但接種疫苗起碼可以提高保護作用，特別是對於高危人群，更加需要疫苗提高起碼的保護。特區政府不能再採「懇切呼籲」這樣苦口婆心的軟攻勢，而是要拿出比較果斷的措施，才能扭轉市民對於接種疫苗不是想不想的問題，而是必須必要的問題。

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