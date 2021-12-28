社評：嚴陣以待不如主動出擊 收緊防疫措施防患未然

Omicron病毒非同一般

尋常應對防疫手段無效

今年初至今，新冠感染個案達到3748宗，從3月份的過千宗逐步回落到平均每月只有雙位數，到了12月份，又上升到162宗。雖然本地感染已經清零多時，並且成功抵禦了Delta變種病毒株在社區大爆發，但這次Omicron病毒株非同小可，傳染力極強，很多被感染的患者都已經接種兩劑甚至三劑的疫苗，也並非萬無一失，多國出現曾經感染病毒痊癒後再次感染Omicron病毒的個案，疫情在極短時間內席捲全球，很多國家的醫院病房再次迫爆，測試劑供應又再告急。Omicron變種病毒令疫情沉寂多時的澳門和台灣也宣布失守，嚴防死守的內地也出現零星個案。

疫情持續不斷在美國已經造成全球物流供應鏈受阻，因為碼頭工人受感染或者害怕染疫而缺勤，倉庫積壓的貨物未能及時清理，到港的船舶在港外等候卸貨，全球的貨櫃箱以至貨輪都驟然短缺。這個牽涉全球的貨運難題，專家估計，即使美國今天能夠控制疫情，貨物積壓也要等到明年3月份才能清理完畢，而今新一輪疫情再起，船運加劇積壓問題不知道還要再拖多久。

新一波疫情在西方國家引發另一個即時影響是飛機航班大量取消，原因是在疫情嚴重時航空公司大幅裁員，到情况好轉又遇上聖誕節旅客量急升，卻出現機組人員供不應求的局面。飛機師短缺的另一個最大原因，是隔離時間需時。各國對於機組人員曾經到過高風險地區後都要隔離，美國規定要隔離10天，大量機組人員處於隔離狀態而無法出勤。現在美國航空公司紛紛要求政府降低隔離要求，將隔離時間縮短到7天，這種做法一旦實施，很大可能會增加高風險機師將病毒帶入社區而出現大爆發的風險，無疑是飲鴆止渴的做法。

防疫是全民的責任，政府負責按照專家意見而制定政策，並嚴格落實執行，企業則應該對員工遵守防疫指引有所要求，同時要與社會利益同舟共濟，配合政府的防疫措施當然會有所損失，即使機組人員需要隔離而加重成本開支，但航空公司對防止機組人員將病毒帶入社區，也有責無旁貸的社會責任。

檢討防疫手段潛在漏洞

收緊得令才能換來放鬆

香港也有兩名機組人員感染Omicron變種病毒，幸而發現及時後即住院，尚未出現在社區傳播的危險，但幸運是防疫的最後一道防線，絕對不能望天打卦。香港對機組人員豁免隔離的措施，成為外來輸入個案可能帶入社區的最大風險，有關豁免政策，是否取消還是延長隔離要求，特別是因應Omicron變種病毒株在不同國家出現的爆發情况，而調整隔離要求，必須盡快執行。

現在特區政府公布的嚴陣以待手段，是告知市民一旦出現第五波疫情的應對手段，包括病牀的供應數量，以及在何種情况啟動亞洲博覽館的臨時病牀。這是被動的應對措施，而不是針對疫情傳播風險高低而制定的防範手段。

新冠病毒雖然是防不勝防，特別是Omicron病毒株的傳播力更大，但也不能因此而採取既來之則安之的態度，更加不能以西方國家都抵禦不了，香港就要採取放棄抵禦的做法。西方國家早就採取了「與病毒共存」的方針，而香港則有幾個月本地清零的紀錄，這個得來不易的防疫成果，不能毁之一旦。政府應該及早檢討防疫措施，該收緊的收緊，不能因為某些行業可能帶來更大的經濟效益而有所放寬，過去由不同部門可以自行制定豁免範圍，導致大量被豁免隔離的入境人員在社區自由活動的漏洞，不能重現。

政府提前警告可能出現第五波疫情，有其積極的一面，就是讓企業與市民有所警惕，不能因為已經清零多時而放鬆戒備。香港已經錄得58宗Omicron感染個案，雖然都是在第一道防線中被檢測出來，但難免可能會出現「掛萬漏一」的情况，更加難以避免無病徵感染個案已經在社區游走的可能，特別是聖誕節人群聚集在商場和酒樓食肆的風險，目前尚未呈現。

新冠疫情的新常態是防疫手段時緊時鬆，該緊的時候緊，該鬆的時候鬆。收緊的時候，市民要配合，才可能換來放鬆防疫手段的時候。嚴陣以待不止於政府的責任，企業、市民也要有所擔當。

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