社評：蘇聯解體30年後 美俄再瀕冷戰邊緣

在蘇聯解體30周年紀念日前夕，蘇聯最後一任國家元首戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev），日前受訪時指出，蘇聯解體後，美國變得「傲慢自恃」（arrogant and self-confident），領導北約（NATO）繼續擴張，他形容當時西方，尤其是美國顯現出勝利情緒，「他們宣布贏得冷戰的勝利」，「在這種情形下，怎麼能指望與美國和西方建立平等關係？」

贏得冷戰美國傲慢

北約東擴俄方焦慮

1990年代初期的蘇聯及後繼的俄羅斯，確實滿懷期待地投入西方懷抱，在外交上，解散了針對北約（NATO）的華沙公約組織（Warsaw Pact），與美國簽署第二階段削減戰略武器條約和開放天空軍事條約，投票贊成美國發動海灣戰爭；在經濟上，為實現私有化的目標，不顧國內民生苦况，盲目推行「休克療法」。但只換來戈爾巴喬夫的諾貝爾和平獎，以及將俄羅斯納入七大工業國組織，變G7為G8。

沉浸在「終結歷史」般勝利喜悅的美國和西方，當時以戰勝國的態度俯視莫斯科，不僅拒絕俄羅斯加入北約的提議，而且不斷將北約向東擴展，一再擠壓俄羅斯的安全空間。至今，前華約東歐成員國全數加入了北約，如果烏克蘭再加入北約，莫斯科的導彈預警時間將只剩數分鐘。因此，普京稱蘇聯解體是「二十世紀最大的地緣政治災難」，反映出俄方的戰略焦慮。

西方輿論多認為，2014年的克里米亞事件，是俄美關係由熱變冷的轉捩點，俄方也是那時被踢出G8。但普京卻認為，俄美關係的「崩潰」始於南斯拉夫，即1999年的科索沃戰爭。他在5年前的一場記者會上表示，「發生的一切都圍繞南斯拉夫，一切都是從那裏開始的。」當年3月，北約因南斯拉夫聯盟當局在科索沃進行「種族滅絕」，開始空襲南聯盟。而與南聯盟塞爾維亞族同為斯拉夫兄弟的俄羅斯，因未被知會而激怒。當北約轟炸開始時，時任俄羅斯總理普里馬科夫（Yevgen Primakov）正在飛往美國的專機上，他此行目的是希望與美國簽署價值150億美元的協議，以拯救風雨飄搖的俄羅斯經濟。當他獲悉北約空襲的消息後，立即下令已在大西洋上空的專機返航，取消訪美，以示抗議。

當年6月戰爭結束後，俄軍搶在北約部隊之前，佔領了科索沃首都的國際機場，並一度與北約軍隊在機場對峙，雖然最終和平收場，卻是冷戰後俄軍與北約首度面對面的對峙。此事在西方眼中或許只是一個小插曲，但卻給俄方留下深刻印象，可見對莫斯科刺激之深。

從沙俄時代起，渴望加入西方世界，一直是俄羅斯民族的深層潛意識，然而西方世界卻一直不屑於與其為伍。連最親美的俄羅斯總統葉利欽（Boris Yeltsin），在科索沃戰爭後，也被西方輿論塑造成「酒鬼」形象。根本原因，還是對俄羅斯文化的蔑視，以及對其大國地位、民族自尊的漠視。

科索沃戰爭轉捩點

先生總是侵略學生

就像中國早年的情况，已故中共領袖毛澤東曾寫道，自從鴉片戰爭失敗，「先進的中國人，經過千辛萬苦，向西方國家尋找真理……帝國主義的侵略打破了中國人學西方的迷夢。很奇怪，為什麼先生老是侵略學生呢？」在八九六四事件之後，也正是美國主導的「銀河號」、誤炸中國大使館、南海撞機等連串事件，大挫內地的親美思潮，刺激起中國民眾的民族主義情緒。

所以說，現在的俄美關係，乃至中俄聯手抗衡美國的世界格局，正是華府自我實現的預言（self-fulfilling prophecy），而繼承了蘇聯核武庫的俄羅斯，自然成為美國稱霸世界的一大障礙。雖然在美國國內，一直有人鼓吹「聯俄抗中」，但在美國主流政治的影響下，這種主張很難行得通。即使下月初在日內瓦進行的俄美外交對話，在停止北約東擴議題上，也難取得突破。

蘇聯解體和冷戰結束，對中國利弊互見，利大於弊。利在為中國解除了自古以來的北方軍事威脅，地緣政治環境得以改善，同時中共汲取了蘇共的反面教訓，勵精圖治，利用和平紅利創造了經濟發展奇蹟；弊處則是中美關係失去了戰略動力，實行社會主義制度的中國，成為美國及西方的主要針對目標。中國在前20年「絕不當頭、韜光養晦」的策略頗見成效，在已發展成世界第二大經濟體的今天，儘管中國經濟已與世界深度融為一體，但有俄美關係的前車之鑑，中國仍應戒慎恐懼，深自警惕。

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