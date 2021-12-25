社評：中美關係不抱幻想 勿打賭氣消耗之仗

據報道，在本周一（20日）北京舉行的「2021年國際形勢與中國外交研討會」上，王毅在主旨演講中指出，中方對目前中美關係的取態是：「要對話可以，但應當平等；要合作歡迎，但應當互惠；要競爭無妨，但應當良性；要對抗不懼，將奉陪到底。」在同一場合，出使美國8年的崔天凱說得更為坦率，他認為，中美關係的現狀還會延續，因為「美國不會心甘情願地接受一個社會制度、意識形態、文化傳統乃至種族都很不相同的大國崛起」。他指出，「美國對華政策裏面，其實有很強的種族主義的因素……美國勢必會千方百計、不遺餘力地，甚至沒有底線地對華打壓、遏制、分化、圍剿。對此，我們要有清醒的頭腦，充分的準備，應對好中美關係今後的曲折、動蕩，甚至是坐過山車的場景。」

拜登簽法案針對新疆

王毅崔天凱連放重話

外交部官網全文刊出了王毅的演辭，現場錄影片段顯示，崔天凱也是全程讀稿，而非臨時「爆肚」，應該說，兩人的發言都反映了官方立場。這顯示對於拜登政府的連串舉措，中方十分不滿，已漸失耐心，不抱幻想。

自從拜登1月上台以來，北京曾經期待他會對特朗普時代的對華政策改弦更張。但事實是，拜登政府繼承了特朗普對華政策的遺產，只是在策略上由原來的單打獨鬥，變成拉幫結伙，在台灣、新疆等問題上更變本加厲。中方終於意識到，對華強硬已是美國政治的主流，兩黨的共識。現在，崔天凱公開指摘美國對華政策中的「種族主義因素」，直指美國政治精英內心深處的黑暗面。這番話，令人想起兩年前特朗普時代的國務院非洲裔女高官斯金納（Kiron Skinner）的一番言論，她說：美中之間的競爭「是美國從來沒有經歷過的情况」，「這是我們首次面對一個非高加索人種（not Caucasian）的強大競爭對手」。言下之意，當年美蘇之爭，還只是白人內部的制度、意識形態競爭，現在與中國的對抗，則是文明、種族之爭。

經過中美高官在阿拉斯加、天津、蘇黎世、羅馬等的多番交鋒、交涉，特別是習近平和拜登兩次通話，中方向美方亮明「三條底線」，提出「兩份清單」，終於促成滯留加拿大1000多天的華為公司副董事長孟晚舟平安回國，雙方同意重新為對方記者打開大門，並在軍事、經貿等領域重啟對話，意味中美關係在特朗普後期急轉直下的趨勢得到了抑制，但遠未解凍。

理性處理Intel事件

新型韜光養晦戰略

因此，王毅呼籲在尼克遜總統訪華50周年的2022年，中美應重拾「融冰初心」，推動關係重回正軌。崔天凱也強調，對美鬥爭的目的，「是為了維護人民利益和戰略全局」，應該盡一切可能，減少涉及中方利益和全局的代價和影響，「原則上，不打無準備之仗，不打無把握之仗，不打賭氣仗，不打消耗仗」。

像Intel這類跨國公司，宣示「不使用任何來自新疆的勞工、產品或服務」，基本是政治表態，正如其中文致歉聲明所言，是為「確保遵守美國法律」，意即受美國「政治正確」氣氛所逼，不得不為。與做台獨勢力「金主」，實質傷害國家利益不同，該公司涉及的新疆產品和服務極為有限，影響甚微。對於這種象徵意義大於實質意義的被動表態，大可不必動輒上綱上線，口誅筆伐，甚至要將其逐出中國市場。

類似的跨國企業為求自保的表態聲明，過去有過，今後還會有，今次外交部只是希望Intel 「尊重事實，明辨是非」，低調處理。在中美博弈長期化尖銳化的大框架下，雖然民間輿論反應強烈，但當局者必須頭腦冷靜，既不值得大張旗鼓地反應，亦毋須每次都耗費精力去「反制」。 中國現正強調供應鏈的「強鏈補鏈」，尤應珍惜有利於提高自身科技水準的外資企業。對於商家，不光要看他們說什麼，還要看他們做什麼，小不忍則亂大謀，這也是新時代的「韜光養晦」。若動輒對一些意義不大的表態性言論強力反擊，就是崔天凱所講的打「賭氣仗」、「消耗仗」，最終不能「維護人民利益和戰略全局」。

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