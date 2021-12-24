社評：全球再迎疫禍聖誕 民粹不改難遏疫情

Omicron輸入壓力大

考驗香港動態清零

人類與新冠病毒對抗快滿兩年，最大經驗教訓是疫情發展難測，病毒每每出其不意攻其無備，人類若無齊心抗疫意志，必定焦頭爛額。去年底新冠疫苗陸續面世，人們問疫情何時結束；一年過去，人們仍在問同一問題。一年前，不少人相信，隨着疫苗廣泛接種，西方發達國家將於今年下半年率先擺脫疫情，今年底可大致實現「群體免疫」，公眾生活有望回到近似疫前狀態，然而疫情發展未從人願，新冠病毒不斷變種，今年以來，先有Delta，後有Omicron，之前的樂觀想法，已證實是一廂情願。

過去數月，西方多國「與病毒共存」，大幅放寬防疫措施，未料Omicron驟至，多國確診病例急增，美英單日新增病例分別升破23萬及10萬宗，法國亦預料短期內升見6位數。世衛呼籲取消聖誕新年慶祝活動，部分國家響應，歐洲多國封城抗疫，旅遊入境限制亦再度收緊，疫情重災國入境人士須檢疫隔離。新加坡奉行「與病毒共存」數月，最近亦叫停針對美英澳等廿多國家旅客的疫苗氣泡安排，恢復檢疫隔離。香港一直堅持外防輸入內防擴散，實現動態清零，然而外圍疫情風高浪急，過去一周，本港發現的Omicron輸入病例顯著增加，當局昨天更表示，一名機場清潔工初步確診，疑涉Omicron，暫列輸入個案相關病例，病毒有否進入社區，備受關注。Omicron輸入壓力持續增加，對本港動態清零將是一大考驗。

Omicron的致病性及死亡率相對溫和，不代表現在便可以將它當成「普通流感」。與一年前相比，西方發達國家有充足疫苗在手，也不乏抗疫工具，本應游刃有餘，當下面對疫情左支右絀，即涉民情因素，更涉治理問題，英美兩國是突出例子。

英國正經歷Delta和Omicron同時大流行，單日病例屢破新高，家庭感染尤多，政府承認倫敦和各地住院人數急升，政府專家小組上周匯報，當局若不迅速採取更多防疫措施，模型演算顯示全國單日將有多達1萬人入院，單是英格蘭便達到3000人，足以壓垮醫療系統，可是約翰遜政府本周仍決定，不在聖誕期間收緊防疫措施，既不關閉餐廳酒吧，亦不限聚或要求取消派對，僅建議民眾出席社交活動前「三思」。根據英國傳媒說法，當局假期過後才會「補招」，限制室內聚會、酒吧餐廳只准室外服務。病毒不會放假，英國控疫「等埋過節」，民眾繼續慶祝，家庭如常團聚，可以避免即時得罪選民及商戶，然而一個民粹的決定，之後隨時換來更大代價。

窮國疫苗荒不解決

明年終結疫情不易

在美國，Omicron已佔新增病例逾七成，全美住院人數兩周急升兩成，專家估計未來3至8周將有數百萬美國人感染，擔心醫療系統崩潰。拜登政府本周公布抗疫「新策略」，實際只是增加檢測和繼續谷針，當局強調無計劃封城，也不反對國民過節出行。美國無論聯邦還是地方層面，控疫措施都很混亂，各自為政。這邊廂，部分大學和企業加強防疫、職業球賽紛紛押後，達沃斯世界經濟論壇亦推遲；那邊廂，賭城消費電子節下月如期舉行、紐約市保證學校不因疫情關閉、戲院票房滿堂紅，公眾根本搞不清防疫從嚴還是從寬。目前全美仍有三成多人無打針，已打第3針者只佔人口兩成，專家指出美國防疫缺乏強而有力領導，公眾不信政客，對美國疾控中心也有懷疑，泛政治化思維影響個人合理判斷，令國家更難齊心抗疫。

研究顯示，打第3針加強劑可抗Omicron，不少發達社會最近都在谷打第3針。在香港，政府兩個科學委員會昨天亦建議，所有已打兩針的成年市民打加強劑。最近世衛表示，第3針計劃有可能拖長全球疫情，有關說法乃是基於窮國缺針接種率低，成為病毒變種蔓延溫牀，Omicron肆虐證明發達國無法獨善其身。從科學角度，打第3針本身是合理的，真正問題在於發達國家沒有大力協助窮國抗疫、疫苗援助雷聲大雨點小，這是政治而非科學問題。2021年將盡，最近歐美又有專家和評論預測，明年疫情可望結束，現實如何仍得走着瞧。世衛強調明年「必須」終結疫情大流行，前提是明年中必須做到全球各國都有七成人完成接種。倘若發達國不努力協助窮國解決疫苗荒，這個目標很難實現。

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