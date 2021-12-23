社評：習肯定特區政府工作 下任特首暫未見端倪

林鄭述職後未提參選

下任特首誰屬揣測多

林鄭去年述職受疫情影響，押後到今年1月以視像形式進行，今次是林鄭再度親身上京述職，亦是本屆政府任期內最後一次。三場關鍵選舉，選委會與立法會選舉已先後完成，明年3月底的行政長官選舉，成為焦點所在。林鄭今次赴京，各方密切留意有沒有任何關於下任特首人選的蛛絲馬迹。林鄭昨天述職後會見傳媒，未有正面回應會否參加下任特首選舉，僅稱「只能說擔任第5屆特首任期至明年6月30日」。

林鄭周一晚赴京到今天返港，前後4天，有一整天是接受檢疫隔離，除此之外，跟以往赴京述職安排大致相同。林鄭述職期間，中央有否在閉門場合傳達有關下任特首人選事宜的信息，外界不得而知，觀乎習李公開發言，暫時看不到端倪，習近平談到這一年林鄭領導特區政府推進一系列工作，「中央對你們的工作是充分肯定」，說的是整個特區政府而非單獨林鄭一人，難以憑此推斷中央是否支持林鄭連任。林鄭對參選未置可否，惹來不少議論，惟現在綠燈未開，不等於綠燈一定不會開，亦無法排除中央已私下轉告「此路不通」。特首選舉距今不足百日，中央綠燈為誰而開，不久自有分曉，在此之前，一切都是揣測。

今年初林鄭視像述職，習近平曾對香港疫情表示「很擔心」，相比之下，今次林鄭述職，習近平提到香港疫情防控「成效明顯」，說法正面得多，不過外圍疫情風高浪急，香港內地何時開始有序通關，仍是未知之數，隨着時間流逝，年底實現「小通關」的機會正逐步下降。

每次特首述職，「肯定特區政府工作」差不多是中央必說之話，不說才是出大事。觀乎習近平的公開說話，中央肯定特區政府工作，包括三方面，一是按全國人大決定，落實選舉制度修改，成功舉辦了選委會及立法會選舉，二是堅決執行港區國安法撥亂反正，三是採取措施「推動」香港融入國家發展大局。國務院港澳辦主任夏寶龍曾表示，期望治港者「想幹事、能幹事、幹成事」，從中央角度，特區政府「三項工作」，前兩者算是幹成了，可是第三項工作，即融入國家發展大局，習近平的說話，重點落在特區政府「有採取措施」，「有做事」並不等於「幹成事」。

這兩年，港府官員常將「對接國家發展策略」掛在嘴邊，數月前還特意邀請內地官員來港，宣講「十四五規劃」為香港帶來的機遇。大灣區融合發展是國策，「北部都會區規劃」當然也可視為配合國家發展策略，惟值得留意的是，李克強與林鄭會面，特別提到中央希望香港可以「直接」對接國家的發展戰略，有關字眼表述之前並不常見。李克強的說法，是否意味中央認為特區政府對接國家發展策略的工作流於「間接迂迴」、高談長遠但短期推進不足？這是特區政府需要思考的問題。

林鄭上次述職，李克強曾表示，希望特區政府「下大力氣」做好民生改善工作，「積極回應」市民最迫切的需要。今次林鄭述職，李克強提及三點期許，除了繼續做好疫情防控、促進經濟恢復，還有「着力」改善民生，讓廣大市民有更多「獲得感」。香港民生問題尖銳，國家領導人一再寄語特區政府要「出力」去做，是否意味當局改善民生力度不足、未能迅速有效處理問題？ 特區政府同樣有必要好好反思。香港土地房屋問題水深火熱，10多年後的遠水，救不了眼前近火。李克強稱今年以來林鄭帶領特區政府「穩健施政」，可是要解決社會深層次矛盾，施政「穩健」並不足夠，必須果敢進取。從這一角度看，「穩健施政」不一定是讚美詞。

中央強調市民「獲得感」

港施政不能止於「穩健」

無論對接國家發展策略還是改善民生，特區政府都要更加落力，措施需要立竿見影，空談願景望梅止渴，市民不會有「獲得感」。林鄭今次述職，習近平提到剛結束的立法會選舉，強調隨着「制度體制不斷完善」，一國兩制優越性將進一步彰顯，李克強則表示，中央將「完善香港與憲法和基本法相關的義務和職責」。港區國安法及修改選舉制度之後，中央未來有何「完善香港制度」的新決定新舉措，需要密切留意。

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