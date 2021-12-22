社評：行政主導講執行力 良政善治須明賞罰

立法會「去政黨主導」

行政主導更形突出

立法會選舉塵埃落定，有別於過往，新一屆立法會並無傳統泛民政黨，以「非建制派」姿態當選者亦只得一人，傳統建制政黨議席普遍增加，民建聯合共取得19席，繼續成為議會內最大政黨，然而論當選者政治背景，新議會佔比最多的是無政黨人士，90名候任議員中，有39人沒有政黨背景。1990年代，香港政黨政治開始成形，長期主導立法會，新一屆立法會無政黨人士佔多數，議會生態必然出現重大變化。

中央修改選舉制度，落實「愛國者治港」，不容「反中亂港」力量進入權力體制，選委會在立法會的角色顯著擴大，實際也是對議會文化的一次重塑。過去10年，香港政黨政治發展，愈來愈民粹化，泛民如此，建制亦然。選委會議席的出現，現實效果之一是讓一批學者、企業高管和專業人士得以躋身議會，降低了政黨在議會的比重，民粹政治色彩有機會緩和。

當然，針無兩頭利，新議會「去政黨主導」，獨立無政黨人士佔多數，由於缺乏組織，能量較難統合。選委會界別當選人昨天會見傳媒，觀乎出席者的說法，選委界議員會否組成某種聯盟，又或設立召集人制度，暫時未有定論。有當選人表示，就着不同議題，未來可以很多「自由組合」溝通合作，實際如何操作，仍得走着瞧。新議會由誰主導、議會內新建制陣營如何合縱連橫、跟傳統建制政黨的關係，固然需要留意，未來立法行政關係如何實現「既合作復監察」，同樣有待觀察。

特區管治強調行政主導，然而過去一段時間，香港的行政主導運作模式，明顯出了問題，政府施政能量下降，議會拉布拖後腿，只是其中一個影響因素。反修例風暴後，中央重建香港政治秩序，以《港區國安法》控制局面，再以修改選舉制度，為特區管治開路。立法會增至90席，議會內代表不同界別的獨立議員驟增，日後政府推動施政，需要做的游說工作，有可能比以往更多更複雜，然而換個角度看，政黨在議會內的影響力被攤薄，加上民粹傾向下降，對於強化特區行政主導，應有一定作用，現在最大問題，反而是行政機關能否擺脫過去種種陋習，提升施政效能，對症下藥解決經濟民生問題。

良政善治需要制度配合，可是實踐執行始終要靠人，沒有想幹事、能幹事、幹成事的決策班子和執行團隊，不可能有效解決社會深層次矛盾。三場重要選舉，選委會及立法會選舉相繼完成，餘下最關鍵的當然是不足百日後的行政長官選舉，然而不管下任特首一職花落誰家，當選者都一定要切實整頓特區管治機器，厲精圖治。政治問責制推行20年，公眾觀感是庸官居多、優秀者少，歷屆特首組班，常說一些有識之士不想涉足政治蹚渾水，不願加入政府這個熱廚房，可是這個廚房的溫度，現已大幅下降，新一屆政府應大膽用人，廣邀各界才俊加入，不要再搞政治酬庸。問責班子要切實幫市民解決土地房屋醫療安老等老大難問題，決策行事必須更加積極進取，敢於打破條條框框束縛，問責官員表現平平，又或力有不逮，就應果斷撤換。

公務員隊伍是特區管治的重要執行支柱，歷屆問責官員，也有很多是從高級公務員中提拔。曾幾何時，香港公務員以辦事高效見稱，時至今日，這個金漆招牌早已褪色不少。政府辦事當然要有規有矩，可是施政始終要以「目標為本」。程序的存在，應該是方便辦事，而不是妨礙辦事，當下特區管治一大問題，就是捨本逐末，官僚僵化，對程序的強調，漸漸變成畏事避難的藉口。內地官場問責嚴厲，出事即炒或降職，乃是常有之事，反觀香港，一旦出事永遠都是「程序的錯」，鮮有官員需要承擔責任。這樣的管治文化一日不改，良政善治不過是空談。

問責班子要進取

官僚僵化須改革

香港公務員改革，須從多方面入手。當局提出檢視公務員高層職位選拔聘任機制，另外又成立公務員學院，協助公務員認識國情，凡此種種，皆屬合理之舉，然而若要改變官僚因循陋習，當局有必要改善衡工量值，力求賞罰分明。公務員鐵飯碗制度行之多年，無疑有其優點，可是亦有不少流弊，部分官員一心等退休，但求無過不求有功，完全缺乏積極性。公共治理跟企業管理無疑有別，然而參考外國經驗，制訂合理的關鍵績效指標（KPI）考核，對於加強問責，應有一定作用。

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