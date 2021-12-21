社評：民情兩極化絲毫未減 爭取認同靠施政實績

非建制直選全軍覆沒

建制得票似前年區選

今次立法會選舉，傳統泛民政黨缺席，只有13人以「非建制派」旗幟競逐，當中12人參與地區直選，新思維的狄志遠則競逐社福界功能組別議席，最終只有狄志遠當選，其他全部大比數落敗。新制度下，地區直選議席減至20個，分10區角逐，12名非建制派候選人，只有3人得票過萬，其中4人得票更不足總投票數3%，5萬元選舉保證金沒收。

已故國家領導人鄧小平談港人治港，曾說最好左、中、右兼備，近月中央亦再三強調「愛國者治港」不搞「清一色」，新選舉制度彰顯政治包容和多樣性。今次立法會選舉，有來自不同階層和政治派別的候選人，惟從選舉結果而論，新一屆立法會90席，非建制派僅佔1席，萬綠叢中一點紅，這樣的結果，也許亦不符合中央心目中最理想的情况。

立會選舉完結後，國務院發表有關香港民主發展的白皮書，闡述了中央的觀點，強調新的選舉制度，為特區民主長遠健康發展打下堅實基礎，為實現「雙普選」目標創造有利條件，然而相信中央亦很了解，香港社會有相當多一部分人，對民主發展有不同看法。過去10年，香港社會激進化，政治取態愈益兩極化，兩年前的反修例風暴，將這一趨勢推向極致，中央以《港區國安法》及修改選舉制度，遏阻了激進化的勢頭，可是兩極化卻是人心問題，非法律或政治手段可以輕易解決。

上屆立法會選舉，本土派與傳統泛民合計得票約120萬，建制派得票87萬，中間派則為10萬。今次選舉按新遊戲規則進行，傳統建制派政黨候選人得票超過110萬，若連同一些未列明政治背景或被視為親建制的候選人，廣義計建制派得票超過120萬，12名非建制派候選人合計不足10萬。與上屆立法會選舉相比，傳統建制政黨的成績無疑大躍進，然而若跟兩年前區議會選舉比較，建制陣營得票其實相若。

2019年的區議會選舉，基本上不存在中間派，泛民建制傾力動員，得票分別接近170萬和120萬，遠高於尋常。今次立法會選戰，雖然「去政治議題化」，卻掩不了投票率成為政治鬥爭角力場這一事實。選前民調顯示，九成泛民支持者認為「無人可揀」，反映他們並不認同12名參選的非建制派候選人，投票給他們的人不足10萬，其實有迹可尋；建制陣營再度成功動員120萬人投票，一方面與建制政黨之間互撼爭位、需要傾力動員各自基本盤有關，另一方面亦反映部分建制選民意識到有關投票率的較量。前年區議會選舉民情高度兩極化的狀况，其實某程度延續到今次選舉，只是其中一方換了方式，由傾力投票變成「躺平」不投票。

難言「新制度獲普遍支持」

行政機關良政善治主角

從中央角度，香港一國兩制高度自治，特區權力來自中央，政治認受性由憲制秩序決定，不受選舉投票率影響，然而無可否認，單論投票率本身，「三成」這個水平難言理想，「新制度獲普遍接受」之說難以成立，行政長官林鄭月娥亦承認，不期望一次選舉就能令市民認同新制度。一個政治嚴重撕裂的兩極化社會，不易長治久安，人心轉化非朝夕之事，內外環境轉變可以是催化劑。中美角力與國際格局變化等外部因素，非香港能左右，然而改善經濟民生、解決社會深層次矛盾等內部問題，卻是特區當局力所能及。

過去一段長時間，立法會政爭不休，事事泛政治化，泛民拉布拖後腿，確實妨礙了一些重要經濟民生施政，然而新政治形勢下，相關問題已不復存在，特區政府不能再將施政低效諉過於人。今次選舉，傳統建制政團紛紛成為贏家，幾乎個個有進帳，然而在新一屆議會佔最大比例的，將是沒有政黨背景人士，這是一個前所未有的狀况。這批議員既有學者、企業高管和專業人士，亦有社團代表等，他們未來如何統合，又或與其他政黨結盟，將直接影響議會生態，不過話說回來，特區管治行政主導，立法會主要角色是監察政府而非領導決策，中央期望香港良政善治，行政機關才是領銜主角。隨着行政立法關係改善，特區政府施政，必須積極進取，切實改善經濟民生，一改昔日陋習，唯有如此，才有機會贏得人心。

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