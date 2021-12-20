社評：不做橡皮圖章不民粹 新立會須改積弊陋習

投票率三成不算意外

部分功能界別更冷淡

新的選舉制度，新的遊戲規則，今次立法會選舉，方方面面都跟過往不同，投票率是其中之一。今屆選舉地區直選投票率是歷來最低的一屆，比上屆低了28個百分點，若與2019年區議會選舉的七成投票率相比，更是少了一半以上，論全日投票趨勢，昨天投票情况，亦跟以往頗不相同，除了早上數小時投票率尚能跟上屆旗鼓相當，之後明顯後勁不繼，相比之下，之前的選舉，往往入夜後才迎來投票高峰。選委會議席爭逐，只限千多名選委投票，投票率高是意料中事，功能組別方面，投票率高低，跟採用團體票還是個人票關係明顯，部分團體票界別投票率高達九成，反觀採用個人票的專業界別，投票率都遠低於過往。

回首歷屆立法會選舉，之前以2000年換屆投票率最低，只有43.57%，其次是2008年的45.2%，這兩屆選舉的共通點，是沒有很尖銳激烈的政治議題。其餘各屆選舉，投票率皆超過五成，當中以上屆（2016年）的58.28%最高，其次是2004年的55.64％。2003年50萬人遊行反對23條立法，是回歸初期最大規模的一次政治動員，翌年立法會選舉承繼了這股政治熱度，「懲罰建制派」成為泛民催票旗幟。至於2016年投票率新高，則跟社會激進化、本土派冒起有關。

投票率高低影響因素眾多，以香港的情况而論，意識形態和政治對立熱度，無疑是很多人投票的推動力，前年反修例風暴期間的區議會是一次極致。《港區國安法》及修改選舉制度，標誌中央以很強的政治力度，扭轉香港高度政治化和激進化的局面，政治鐘擺由一端來到另一端，今次某程度是一次「去政治議題」的選舉，傳統泛民政黨缺席，地區直選10多名非建制派候選人，雖有提出政治訴求，實現空間有多大，各方心裏有數。政治熱度大降，政治動員不足，投票率大跌乃是必然。

前年區議會選舉，基本上不存在中間派，非建制派得票近170萬，建制派得票120萬，兩者都是高得不尋常的數字。若要拿來比較，上屆立法會投票數字，參考意義無疑較大。當時建制派得票87萬，非建制派得票約120萬， 中間派10萬。昨天約有130萬人投票，假設建制派依然能成功動員約87萬人，意味約有40多萬中間派及非建制派選民有出來投票，大約相當於上屆兩者總和的三成，有關數字反映今次參選的非建制派候選人，未至於全無動員力，惟多數泛民支持者最後都選擇「躺平」不投票。類似情况在一些原屬泛民票倉的功能界別同樣明顯，醫療界、會計界及教育界採用個人票，投票率不足三成，社福界更不足兩成。這些專業界別，最近不時傳出離職潮、移民潮一類消息，如何穩定這些專業界別的人心，是權力當局必須處理的問題。

今次立法會選舉，標誌香港政治範式轉移，意識形態鬥爭再非主旋律，153名候選人，超過三分之二未曾當過立法會議員，尋求連任或再任者不足40人，意味新一屆立法會議員將有過半數是新面孔，新人事新作風，過去議會的亂象積弊，必須改變。特區管治強調行政主導，立法會權力相對有限，議員責任是監督施政，促進良政善治。過去一段長時間，議事堂只有政治鬥爭，阻礙辦事多過解決問題，相關亂象固然不應繼續，可是立法會亦絕對不能淪為橡皮圖章。

議事水平須提升

務實文化待重建

以往建制派在議會內的最主要「工作」，就是跟泛民政治鬥爭，一方「盲撐」政府，一方流於「盲反」，議事水平每况愈下，不時出現「小學雞式」鬥嘴，又或鬧劇行為博出位。若說部分非建制派議員事事政治掛帥，部分建制派議員不熟政策信口開河，同樣令人不忍卒睹。今次選舉，湧現了一批過去從未參政的「非傳統建制」候選人，包括一些學者、專業人士和商界精英，他們躋身議會，對於提高議事水平，應有正面作用；傳統建制黨派議員毋須應付政治泥漿摔角，更要改善議政表現。非建制派候選人若能當選，亦應擺脫「盲反」思維，實事求是。

近年香港政治變得相當民粹，政客不分泛民建制，經常隨波逐流，選區利益至上，動不動就喊派錢，但求討好選民，不顧社會整體利益，妨礙處理土地房屋等問題。新一屆立法會必須改變過去陋習，重建理性務實議會文化，好好監察施政，爭取市民認同。

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