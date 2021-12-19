社評：投票率成角力場 監督施政是初心

多項因素左右投票率

各方須面對政治現實

立法會選舉多年來都是泛民與建制之爭，上屆選舉進一步演變成本土派、傳統泛民與建制派「三分天下」局面，各方聚焦的都是政治議題，然而經歷了反修例風暴、港區國安法實施，以及中央修改選舉制度，落實「愛國者治港」，香港政治環境劇變。新一屆立法會合計90議席，分為地區直選、功能組別及選委會議席，153名候選人，無人打着「本土派」旗號參選，標榜是「非建制派」的只有13人，至於來自傳統五大建制政黨的候選人，其實亦只有大約50人左右。餘下近90名候選人，當中不少被歸類為「非傳統建制」或「新建制陣營」，部分人本為學者或專業人士，以「政治素人」姿態參選。

選民投票屬個人行為，投不投票、投誰一票，都是個人自由，當然，若牽涉非法行為則作別論。廉署近日拘捕多名涉嫌煽惑他人投白票的人士，所有人都不應該以身試法。國務院港澳辦主任夏寶龍早前談到立法會選舉，強調「愛國者治港」不搞清一色而是五光十色，新選舉制度有「四大優勢特點」，彰顯了政治包容、均衡參與、廣泛代表及公平競爭，參選者背景多元，來自不同階層、代表不同政治光譜。已故國家領導人鄧小平談治港人選，曾表示左派當然要有，亦要一些右派，最好是多選些中間人士，今次立法會選舉候選人的組合，似乎確是朝這一方向而行。可以相信，未來立法會的面貌，以及政治合縱連橫情况，將跟以往很不一樣。

從權力當局的角度，今次立法會選戰，標誌香港選舉回歸良性競爭，然而無可否認，社會上有不少人對新選舉制度持不同看法。直選議席大減，以及傳統泛民政黨缺席，不少泛民支持者認為是民主倒退，失去投票意欲；另一邊廂，建制泛民尖銳政治鬥爭消失，「敵我矛盾」緩和，建制派部分支持者亦少了投票動力。這些客觀因素，都將影響投票率。

選前民調顯示，約五成受訪者打算投票，36%表示不會投票，然而「打算投票」與「選舉日真的去投票」，往往存在落差。觀乎近屆選舉，建制泛民得票呈45%對55%之比，建制派支持票約有120萬，若今次全數出來投票，意味投票率至少有兩成半，然而建制派是否能成功動員他們投票，無疑是一個疑問。今次參選的非建制派候選人，很多都不被傳統泛民視為同路人，他們能夠動員多少非建制派支持者，同樣是未知數。特區政府與部分公私營機構，最近都積極呼籲市民投票，港鐵和巴士公司更宣布投票日免費搭車，催票作用有多大，還得走着瞧。

客觀分析投票率，需要綜合考慮不同因素影響，避免只看單一因素去詮釋，然而今次立法會選舉，如何解讀投票率，某程度才是最主要的政治角力場，甚至蓋過選戰勝負本身，以另一種形式，延續着之前的「敵我鬥爭」。這邊廂，行政長官聲稱「投票率低可以是因為市民滿意政府表現」，那邊廂，有親泛民人士則反覆強調，投票率低反映港人不認同新制度，是對權力當局認受性的打擊。

放眼外國選舉經驗，有時國泰民安、缺乏重大爭議議題，確會令選民投票意欲下降，拖低投票率，然而這肯定不是當下香港的情况。西方政治理論中，一人一票選舉、投票率與政治認受性等概念，確是環環相扣，倘若投票率很低，當然不好看，可是從中央的角度，香港實施一國兩制，特區政府權力來自中央授權，立法會投票率是高是低，都不會影響特區政府的認受性。

不應放棄監督施政

消極「躺平」於事無補

中央修改選舉制度，為的是扭轉過去的政治局面，不容許「反中亂港者」進入香港建制架構，投票率根本不是重要考慮。對中央而言，立法會投票率高些，當然最好，就算比之前低了一截，相信中央亦有心理準備。抵制選舉除了拖低投票率，令權力當局尷尬一下之外，實際並無多少政治作用，選舉過後，特區政府還是繼續按憲制秩序施政運行，中央也不會因此放棄「愛國者治港」方針。反修例風暴之後的香港，已經回不到從前，各方必須面對新的政治現實，權力當局要承認，之前的高度對抗政治，表面看似消失，實際不過是轉化為消極對抗，唯有拿出政績表現，實踐良政善治，始能挽回人心；另一邊廂，選民亦應冷靜想一想，「躺平」不投票、放棄監督政府影響施政，是否真的明智。

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