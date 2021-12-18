社評：美英加快「收水」抗通脹 環球經濟前景陰霾多

Omicron突起添變數

滯脹風險難低估

本周可說是環球央行議息周，通脹問題成為關注焦點，先有美國聯儲局調整量化寬鬆「印鈔」步伐，將每月減少買債的規模增加一倍，從而提前在明年3月結束買債計劃，較原先打算早3個月，部分儲局官員預期明年加息3次。其後英倫銀行更出乎市場預料，宣布將基準利率提升至0.25%，加息15個基點，成為首個加息的G7發達工業國。相比之下，歐央行的貨幣政策取向，仍然較傾向鴿派，行長拉加德表示不會加快結束買債計劃，明年也「非常不可能」加息。

歐美通脹持續加劇，英國11月消費者價格指數（CPI）按年上升5.1%，達到10年新高，相關指數短短4個月上漲3.1個百分點，速度之快前所未見。美國方面，通脹率連續6個月超過5%，11月CPI同比上升6.8%，更是近40年最高水平。至於歐元區整體通脹率，亦達到4.9%，德國作為歐洲經濟火車頭，11月通脹率估計直逼6％。「通脹上升只屬暫時」之說不攻自破，聯儲局本周議息聲明，也不再提相關表述，所謂「一段時間內平均通脹2%」的政策目標，亦無重提。

通脹問題已成為明年環球經濟一個不確定因素，現階段難以斷言通脹會惡化到什麼程度，遑論何時回落；發達經濟體慣了靠寬鬆貨幣政策撐經濟托股市，是否有決心不惜一切遏抑通脹，同樣是一個疑問。聯儲局主席鮑威爾雖就遏抑通脹釋出鷹派信號，然而議息聲明其實隻字未提加息內容，遑論有關加息政策的具體選擇，所謂「加息3次」也只是部分儲局官員的預期，並非已確定會做的事，利率市場即時反應亦顯示，不少投資者仍預期最快明年6月美國才會加息，與之前看法一樣。

近年美國一些學者與政客以「現代貨幣理論」（MMT），合理化長期印鈔大曬銀彈的做法，主張在沒有通脹的環境下，政府可以無限舉債、央行印鈔為赤字融資，然而「沒有通脹」這個前提，現在恐怕已說不上。1970年代石油危機將西方推向滯脹，通脹高達兩位數，主因是貨幣超發和供給側衝擊；2008年金融海嘯，聯儲局量寬印鈔未有觸發通脹，一大原因是沒有供給側衝擊，熱錢氾濫的結果，主要是推高了各類資產價格，相比之下，現在的情况，確有1970年代的影子。

論貨幣超發，疫情爆發以來美國量寬買債的規模速度，相當於之前3輪量寬之和。論供給側衝擊，疫情曠日持久，打亂全球供應鏈，物流成本居高不下。Omicron的出現，更為經濟帶來新變數，縱然富國多人打針，相信仍有不少打工仔寧可留家保安全，勞動市場緊張加劇，必然進一步推高工資成本；至於打針率不高的新興國家，面對Omicron擴散，經濟生產所受的影響就更大。

內地降準「以我為主」

外圍波動港須防風

近年西方出現反全球化逆流，保護主義政策不斷出台；華府遏阻中國崛起，貿易戰科技戰層出不窮，均在推高生產成本。美國財長耶倫早前承認，撤銷對華關稅，可減輕美國通脹壓力，現實是各方都知道，美國瀰漫反華民粹主義，撤銷關稅將遇到極大阻力。目前出現的供給側衝擊，疫情並非唯一影響因素，倘若各項不利因素持續，滯脹確有可能重臨西方。

當然，環球通脹加劇，不代表每個地方所受衝擊一樣，各國自身經濟狀况不一，應對自然亦不盡相同。日本歐洲受通縮困擾多時，反之美國無此情况，日歐兩地央行未像聯儲局般加快「收水」步伐，現階段無法斷言是錯。中國貨幣政策強調「以我為主」，人行上周「降準」，逆美英加息大勢而為，首要考慮的也是自身經濟需要。內地資金流動性並不短缺，只是在個別行業出現，中央提高市場流動性，主要是防範整頓內房問題引發連鎖反應，惟「房住不炒」和「內房三條紅線」的調控方向，相信不會改變。近期內地工業生產成本雖見上升，惟一般消費通脹仍然溫和，人行過去也沒有像歐美般大舉量寬印鈔，無論應付外部衝擊，還是處理內部經濟情况，貨幣政策尚有很多迴旋空間。

英美「收水」加息，必有外溢效應，影響環球資金流動，甚至觸發匯市波動。參考美國上一輪加息周期，聯儲局加息9次達2.25厘，香港才加息1次，目前本港銀行結餘多達3800億元，非常充裕，加息壓力不大，惟香港必須密切留意歐美通脹及加息情况，多做防風措施，避免環球市場突起風浪，被殺個措手不及。

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