社評：中俄抱團美國所賜 聯合行動引人注目

據報道，習普會因有同聲傳譯，在約個半小時內，兩人談到了所有雙邊和國際的重要問題。兩人對中俄關係都高度評價，普京稱這一關係是「21世紀國家間關係的真正典範」，習近平則稱，「中俄關係經受住各種風浪考驗，展示出新的生機活力」。

習普都曾與美溝通

中俄回應極限施壓

習在會晤中不點名地抨擊「國際上某些勢力打着『民主』、『人權』的幌子對中俄兩國內政橫加干涉」，呼籲「中俄雙方要開展更多聯合行動，更加有效維護雙方的安全利益」；普京則表示，堅決反對干涉俄中兩國內政和遏制兩國正當發展利益的企圖，捍衛國際公平正義。

在今次會晤前，習近平與普京分別與美國總統拜登視訊會晤，但結果顯然令中俄兩國失望。對中國來說，美國邀台灣出席「民主峰會」，繼續打「台灣牌」，又擴大制裁新疆官員和中資企業；對俄羅斯來說，美國炒作烏克蘭危機，威脅制裁俄方，推動北約（NATO）進一步東擴。所以，中俄元首會晤，聯手回應美國的極限施壓並不奇怪。

從歷史看，蘇聯解體後，從1997年馬德里峰會北約決定東擴，到1999年科索沃戰爭爆發，令俄羅斯的地緣政治環境大為惡化。到2001年，與中國簽訂了《中俄睦鄰友好合作條約》（簡稱「條約」），到今年正好是20周年。這20年國際風雲變幻，俄羅斯的外部壓力日甚，但仍是世界軍事強國，核武庫與美國等量齊觀；中國則成為全球第二大經濟體，但近年遭美國全力圍堵，外部環境日益惡化。這一切都令中俄彼此需要進一步合作，聯手抗壓。因此，2019年雙方將「戰略協作伙伴關係」升級為「新時代全面戰略協作伙伴關係」，今年6月更決定將「條約」延期。

不過，中俄的「條約」並非如北約或美日安保條約般緊密，強調「不結盟、不對抗、不針對第三國」。俄國與印度、越南等與中國有領土爭議的國家有傳統友好關係，並向它們出售武器，對於中國在南海問題的立場亦保持距離；同樣，中國與烏克蘭等東歐國家亦維持友好關係，在克里米亞等爭端中，未明確支持莫斯科立場。這正是中俄關係的微妙之處，意即雙方既要戰略協作，也要為彼此的其他戰略利益留下空間，這也是西方一直認為中俄關係並不牢靠的依據。

中方將中俄關係形容為「背靠背」而非冷戰時期結盟時的「肩並肩」，意味雙方和而不同，兄弟爬山各自努力，但卻守望相助、互為犄角，不會背後捅刀，這從習近平讚揚普京「反對離間中俄的企圖」可略見一斑。

軍事合作是亮點

互信程度超中蘇

中俄貿易額近年雖然大幅增長，每年超過千億美元，但與近6000億美元的中美貿易額相較，仍不足三分之一。中俄合作的真正亮點在軍事領域，近年來中俄聯合軍演次數、規模都大幅增加，顯示雙方的軍事互信已達到很高的水平。僅今年以來，俄軍就首次參加中方「西部·聯合-2021」演習，中俄海軍於10月組成包含10艘大型艦艇的海上聯合編隊，在日本海等海域首次海上聯合巡航，其間聯合編隊幾乎環繞日本列島一圈。

對於中俄形成軍事聯盟的說法，兩國對外都盡量迴避，但從海空軍聯合編隊戰略巡航，到陸軍演習共用指揮系統看，兩國軍事互信程度，已不低於中蘇結盟時代。普京曾經表示，中俄關係已經達到了互信的程度，雙方並不需要軍事聯盟，但不排除這種可能。外長王毅亦曾表示，中俄合作「沒有止境，沒有上限，沒有禁區」，外交部發言人形容為「不是盟友，勝似盟友」。中俄在軍事科技領域的能力完全整合，將如美國智庫所警告的，顯著增加美國本已具挑戰性的威脅環境。

值得注意的是，普京在會晤中首度明確表態，「俄方將最堅定地支持中國政府在涉台問題上的正當立場，堅決反對任何勢力借涉台問題損害中方利益」。俄羅斯外長拉夫羅夫10月也宣布，台灣是中華人民共和國的一部分。在美國阻撓烏克蘭向中資出售飛機引擎公司引發中方巨額索償、立陶宛等國受美國慫恿而接連踩踏一中紅線之際，中方對俄羅斯東歐政策的態度也可能調整。普京在台灣問題的高調表態，若也屬於「聯合行動」一部分，類似的「聯合行動」估計陸續有來。

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