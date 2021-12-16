社評：Omicron威脅易被低估 「第三針」擴大事不宜遲

重症雖少傳播力驚人

染疫者眾令醫療爆煲

Omicron上月底在南非首度發現，至今不過半個多月，全球已有77個國家錄得相關病例，世衛相信Omicron其實已擴散到全球大部分國家，只是未被發現，由它引發的新一輪疫情，預料數星期後將在多國陸續進入高峰期，意味這個聖誕新年，很多國家都要在Omicron陰霾下度過。

世衛形容，與其他新冠病毒變種相比，Omicron傳播之快前所未有。單看英國情况，其實已可見一斑。兩周前，英國發現首宗相關病例，上周五單日新增Omicron個案已增至448宗，及至本周一，數目更升至1576宗，衛生部門相信實際感染人數遠不止於此。現時英國單日新增新冠病例約有6萬宗，是1月初以來最高，病例以Delta變種為主，然而當局推算，倘若Omicron感染者持續幾何級數上升，短期內它將超越Delta，成為全國主流病毒株，本月底更將突破100萬，每日超過10萬人確診。

上月初，歐洲大陸疫情嚴峻，部分國家需要封城抗疫，甚至打算強制全民打針，當時英國尚在慶幸本地抗疫形勢整體良好，今冬疫情未必太嚴重，未料Omicron忽然殺出。英國政府對於仿效歐陸國家引入「疫苗護照」，之前一直有保留，可是隨着抗疫形勢急轉直下，當局亦得推出「B計劃」收緊控疫措施，包括首度強制夜店等人潮擁擠場所，採用疫苗通行證措施。

Omicron出現以來，人們最關注的問題，包括它的傳播力、致命度，以及現有新冠疫苗保護效力，經過半個月研究，專家對其特性算是有較多掌握。Omicron的致病性，雖較之前的Delta溫和，較少重症及死亡個案，惟傳播力更強，縱然曾經染疫身懷抗體，又或接種過疫苗，一樣可以感染得病。研究顯示，接種兩劑復必泰疫苗後10至14周，面對Omicron的保護率不足五成，25周（約半年）後的保護率，更降至不足三成半；若打第三針加強劑，兩周後保護率可回升至七成半，但仍低於針對Delta的九成。

Omicron較少導致重症死亡，容易令人對新一波疫情掉以輕心，以為染疫亦無大不了，然而由於它傳播力驚人，倘若病例一下子大量湧現，即使整體入院率比上幾波疫情為低，仍然足以令醫療系統「爆煲」，引發公共衛生災難。世衛認為Omicron危險度被低估，原因亦在於此。英國一項研究，以去年冬季疫情高峰期住院情况為基線，評估Omicron疫情下英國醫療系統面對的住院壓力，最樂觀情况是只及去年一半，最壞情况是需要住院人數，比去年高峰期多一倍。Omicron的特性，意味防止醫療爆煲將是各國應付此波疫情首務，英國政府應專家建議，緊急收緊防疫措施，主要目的就是希望避免住院人數超過去冬高峰。

英國辣招谷針抗疫

港應引入疫苗護照

香港與內地抗疫，厲行外防輸入內防擴散，日前天津與廣州相繼發現內地首宗及第二宗境外輸入病例，未有迹象顯示病毒進入社區，香港累計錄得9宗輸入個案，同樣亦能及時攔截。全球Omicron疫情尚未進入高峰，未來數周外防輸入壓力有增無減，香港必須繼續從嚴把關。外國一些專家認為，Omicron重症死亡個案較少，除了因為基因變異，亦因為新冠疫情持續多時，很多人已經打過針或曾經染疫，身體多少有些抗體，即使中招也不致病重，倘若Omicron出現在一些打針率不夠高、之前亦未廣泛爆疫的地區，無法肯定重症率及死亡率會否顯著上升。目前香港疫苗接種率只有七成，免疫保護不足，必須加緊谷針；與此同時，當局亦要及早籌謀，擴大第三針接種計劃。

特區政府表示，目前本港累計打了26萬劑「第三針」，打針者只限優先群組。Omicron在歐美等地極速擴散，部分國家決定將接種第二針和第三針的相隔時間，由半年縮短至5個月，某程度是救急措施，以香港目前情况，未必需要跟隨，然而讓所有已接種市民打第三針，乃是大勢所趨，事不宜遲。政府有意下月初擴大第三針計劃，必須及早做好配套準備和宣傳，確保計劃順利推展。英國引入疫苗通行證，還將接種第三針納入通行證中「完成接種疫苗」的定義，突顯英國當局谷針決心，香港亦應下定決心，加快推動「疫苗護照」，不能議而不決，一味紙上談兵。

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