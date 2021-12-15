社評：商湯捲入中美鬥爭 創科發展難離內地

中美科技戰激烈

商湯上市遭打亂

各國爭相發展人工智能，商湯科技是業內其中一間發展得最快的公司，業務遍及東亞多國，軟件平台客戶數目逾2400間，包括超過250間《財富》500強企業及上市公司。商湯科技是目前中國最大的視覺軟件供應商，公司收入八成半來自內地，惟它並非在內地創立，而是一間港產公司。商湯7年前在香港成立，其創始團隊源於2001年的中大多媒體實驗室，短短數年間成為亞洲收入排名最高的AI公司，躋身「獨角獸」之列，成為估值超過10億美元的初創企業。

商湯的成功，正正反映香港有人才有實力，創科發展背靠內地，大有可為。本月初，商湯宣布在港招股，計劃全球發售15億股，集資最多60億元。商湯原定本周五掛牌上市，未料美國財政部上周將商湯列入「中國軍工企業」投資黑名單，禁止美國人及機構投資商湯股票。為了保障有意投資者的利益，商湯決定延遲上市。

今次是繼螞蟻金服後，再有重磅創科公司在港上市遇阻滯，然而商湯面對的並非內地監管問題，而是捲入了中美角力漩渦。AI技術不止是人臉識別，智慧城市、智慧生活、智能汽車發展等，全都要靠AI，美國在人工智能算法等範疇較為先進，惟中國勝在數據量大，算法縱有不及，也可得出優秀模型。AI競爭中美各有優勢，難料鹿死誰手。這次華府以「侵犯新疆人權」為口實制裁商湯，然而各方都意識到「人權是虛，科技戰是實」。

商湯強調科技發展不應受地緣政治影響，就着AI應用倫理問題，公司有跟國際組織合作，制定並監督實施嚴格標準，批評美方做法毫無根據，問題是美國為保霸業阻撓中國科技發展，乃是兩黨共識。早在兩年前，美國商務部已將商湯附屬公司「北京商湯」，列入制裁「實體清單」，限制採購美國商品服務及技術，至於「軍工企業投資黑名單」，則是特朗普後期炮製的制裁工具，由國防部牽頭，小米等中國企業一度被納入清單，訴訟後「打甩」。拜登上台後未有放棄這項工具，改由財政部制訂清單。今年以來，華府已多次利用「實體清單」打壓中國科技行業，將商湯列入「軍工企業清單」，不過是美方又一新舉措。

香港推創科發展

更須參與內循環

商湯之前的招股文件，已有提及國際貿易政策及地緣政治風險，商湯解釋延後上市決定，目的是讓投資者考慮最新事態對投資決定的潛在影響，倘若商湯需要處理的，只是更新招股書有關投資風險部分，反映最新情况，短期重新招股理應不成問題。商湯在香港而非美國上市，華府禁止美國人和機構投資，直接影響有限，惟無可否認的是部分國際機構投資者，可能擔心華府日後會有更多操作打擊商湯，對於長期持有商湯股份，或有更大戒心，商湯與美國高通等商業伙伴的技術合作及生意關係，亦可能因此多添一些陰霾。這些間接影響是大是小，需要時間觀察，現階段難以斷言。

中美在科技、金融、投資等領域有加速脫鈎之勢，香港是中國一部分，不可能不受影響，由去年的拒認「香港製造」商標，到這次制裁商湯，反映華府打壓中國，不分香港與內地，在華府眼中，商湯就是中國企業。無論是內地的經濟拉力，還是美國的政治推力，都意味香港需要積極參與國家經濟內循環。香港力谷創科發展，近年多了不少初創「獨角獸」，商湯「立足香港、背靠內地」的發展模式，相信將是未來香港初創公司的主流形態，亦是中美脫鈎下的自然趨勢。

香港社會習慣從西方視角看世界，面對世局巨變，部分人對於融入國家發展參與內循環，有很多疑惑，甚至擔心香港失去「國際城市」光環。西方出現反全球化現象，加上中美脫鈎，香港確需重新思考自身定位，惟不代表香港不再是國際城市。「西方等於國際」的年代早已一去不返，中國發展內循環不是搞閉關自守，而是要實現經濟轉型，邁向由消費帶動的發達工業社會形態。中國崛起撼動西方，是因為如果中國10多年後真的成為發達工業國家，百多年來國際秩序以西方為核心的情况將被打破，大有可能變成東方西方「雙核心」，兩者未來如何互動無法預料，然而當中國成為國際格局核心，香港只要奮發求進，定可在國際舞台找到顯眼角色。

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