社評：「南京屠殺」須教好　因齡施教助幼小

屠殺片段太過駭人

不宜向初小生播放

1937年12月13日，南京淪陷，日軍入城揭開大屠殺序幕，30萬中國人被殺，紀念這個日子，不是為了宣揚仇恨或狹隘民族主義，而是毋忘這段悲慘歴史，珍惜現在的太平，開拓美好未來。國務院副總理孫春蘭昨天便表示，中方願意本着以史為鑑精神，推動構建適合新時代要求的中日關係、建設持久和平開放包容世界。南京大屠殺死難者國家公祭日，今年是第8個年頭，在香港，教育局3周前向全港學校發通函，建議校方因應公祭日安排活動，促進學生認識有關事件，培養國民身分認同，不少中小學亦有響應，悼念活動形式林林總總，其中一間小學上周向學生播放一段取自港台節目的短片，內容長約5分鐘，當中有50秒涉及日軍屠殺情景，包括活埋平民、幼兒伏屍等畫面，有初小學生看過後驚恐不安，甚至哭了出來，引發家長和社會不少議論。

自港英時代以來，中史教育在香港長期未獲應有重視，對於19世紀西方帝國主義、殖民主義侵略中國，以至20世紀日本侵華，很多人都是略知皮毛，甚或受到一些似是而非說法影響，產生種種曲解，例如有人覺得日本政客參拜靖國神社「沒什麼問題」，這本身便反映歷史認知出了重大問題。南京大屠殺是所有中國人都應該認識和了解的歷史，正如每一個以色列人都必須認識納粹大屠殺，以往香港對此未夠重視，學校有責任加強相關教育，而非聊備一格輕輕帶過。

戰爭屠殺本身就是很殘暴的事，一段沉痛的歷史，不管怎麼教，都不可能變成「愉快輕鬆」的事情。南京大屠殺史實鐵證如山，太過委婉隱晦，反而容易誤導學生，以為大屠殺「不過爾爾」。當然，不同階段學童，無論心智成熟度還是理解能力，確有巨大差別，適合中學生的教材，不等於適合小學生；即使同是小學生，高小與初小的層次也完全不同。小學一、二年級學生未必懂得區分歷史與當下的界線，突然看到殘殺暴虐的紀錄片段，確有可能感到驚慌，害怕自己和身邊人也會被殺害。

今次小學播片風波，有關片段屬教育局建議可以選播的兩段影片之一。局方強調向全港學校提供南京大屠殺專題教材時，並無硬性規定學校「無差別向所有班級」播放紀錄片，學校可按校情專業判斷，靈活採用有關教材，然而說到底，今次乃是當局首度明確建議學校安排有關紀念南京大屠殺的活動，校方並無處理經驗，部分教師也未必太了解，不清楚片段內容會令學童如此震撼。當局應提供更詳細指引，提醒校方需要留意的事宜，而非將所有責任推給校方。

以色列教納粹屠殺

經驗值得香港借鑑

歷史教育需要忠於史實，亦要因齡施教，以色列在這方面有很多經驗。以色列非常重視有關納粹大屠殺的教育，由幼稚園到高中，學童都會接觸相關課題，不存在所謂「年齡太小不用教」，但當局亦有清晰指引，要求學校「因應兒童的情緒及認知能力，教導他們了解並明白這個課題的重要性」。以色列教育部表示，部分教師講解相關課題，不懂如何拿揑，將一些太駭人的史實證據，諸如毒氣室等，向年幼學童展示，太過繪影繪聲，情况不勝枚舉，當局希望透過詳細指引，以及標準化的課程設計，避免同類問題。當局強調，教師講解納粹大屠殺，必須確保小童的安全感，讓學童清晰明白這些事情並非在當下發生，除了講述民族苦難，亦可多講大屠殺期間有關猶太人以至非猶太人的英勇故事，建立正面價值，凡此種種，都值得港府和教育界借鑑。

隨風潛入夜，潤物細無聲，兒童教育尤其需要潛移默化。現今社會，學童有很多機會透過電影、打機以至新聞畫面，接觸到戰爭與暴力，正確的歷史教育，反而能夠令他們明白戰爭與暴力的可怕。兒童到了什麼年紀，才適合接觸戰爭屠殺的具體史實情節，各地教育界莫衷一是，有人認為應等到上中學，亦有人覺得高小五、六年級可以逐步涉獵，惟即使在初小階段，其實也可以在不談細節下，透過繪本等方式，讓兒童知道人類有光明亦有醜陋一面，歷史慘劇無法改變，但人類可以選擇開創和平未來。

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