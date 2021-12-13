社評：全面推行素質教育 資助美育教師下鄉

體育音樂列中考科目

學生不再只懂數理化

內地實行中考，初中生升高中要通過統一的考試，只有不到一半的學生能升讀文化高中，其餘的要進職業中學或輟學，而中考是「唯分數論」，考語文、數學、英語及文理科目，考分高的學生可以繼續參加「千軍萬馬過獨木橋」的比併，以考上重點大學為第一個人生目標，考分低的就往往只能當工人。國家最新的總體目標是共同富裕，演進途徑之一是提高工人工資和社會地位，肯定和重視技術工人。另一方面，推行學生全面發展，在仍然是應試教育為主導的制度中，調整素質教育的比重，在中考提高素質教育的重要性。

中考與高考一樣都是一試定終身，而且幾乎只看學科教育，學生要生記硬背英語單詞、數學與化學公式，反覆操練考題，這種考試制度，衍生補習行業的「勃勃生機」，在大城市有錢送子女參加補習的，往往是獲得較高分數的必殺技，而在偏遠地區，補習社的供需資源也沒有，這種製造不公平的制度，一則將資源差距體現在學生的升學前途，同時也為學生增加了學業負擔，今年實行「雙減」，減低學生的學業和補習負擔，這是避免資源不均帶來不公平的一個徹底做法，但還要加強素質教育才能做到有利學生全面成長。

素質教育是指重視人的思想道德素質、能力培養、個性發展、身體健康和心理健康教育。過去一直沒有得到重視，學校以提高學生升學率作為唯一指標，體育、音樂和美術課是「可犧牲」的科目，有關課時被挪用於專攻中考的科目。升高中也有將體育特長和藝術特長作為加分項目，但流弊甚多，只重視比賽結果，而什麼比賽可以作為加分項目，還可能成為舞弊的溫牀，即使嚴格公平執行，對於培養所有學生平常鍛煉身體或者審美培育，毫無幫助。近年在中考科目中加上體育科，要求學生在跑步及球類的基本動作方面達到一定水平，但也是一試定終身，大多學生「臨急抱佛腳」到考試前才為應試而鍛煉。

教育部2014年開始醞釀中考改革，但一直在緩慢推進，今年宣布素質教育的兩項大動作，體育考試的改革，一是平時的分數與考試並重，平時分數包括學生的體質，諸如BMI分值，以及從初中二年級的體育考試分數，中考的現場考試則增加多種體育選項，包括球類、體操及游泳等。二是提高體育得分所佔比重，從目前總分的3%左右，提高到9%。今後學生就不會平時疏於鍛煉，到考試前才「動手動腳」。

山區缺教材缺師資

美育培養紙上談兵

體育只是素質教育的其中一環，也是容易做到的一項，因為練跑步和踢足球對場地需求比較簡單，而美術、音樂等美育科目，對資源需求比例更大。現在有一些省市已經將美術及音樂等列作中考科目，河南還擴大範圍到書法、舞蹈和戲曲等。這些美育的薰陶與培育，從小學開始，逐步提升，逐步擴大，對青少年成長的好處，多不勝數，現在某些領導人批評觀眾的「畸形審美觀」，就是在缺乏正規的美育薰陶下成長而得來的。

然而，美育培養最大的要求是師資的力量與教材的供應，課程是全國統一的，但在偏遠的山區，學校得到音樂課本卻沒有鋼琴及其他樂器，學生只能從聽音樂方面得到薰陶，但老師沒有受過專業訓練，很可能還是體育老師兼教音樂，大部分學校都只能教學生清唱民謠來虛應故事。美術課也遇到缺乏師資的難題，沒有畫布、顏料等教材，就只能學素描，至於顏色的配搭以及光影的運用等等，也只能「紙上談兵」，在這種情况下將美育作為中考科目，就只能是考問答題：張大千是擅長水墨畫還是油畫，以背誦方式「培養」孩子的審美觀，無疑是緣木求魚。

關鍵問題在於資源分配，要做到公平，教育部必須有配套措施，給西部和偏遠山區配備樂器、美術教材，以及合資格師資，而且必須是從小學開始，要真正做到綜合素質教育，而不是訓練學生參加美育考試。否則，大城市享有優質資源的學校，考生在素質教育評價方面，跟缺乏資源地區的學生拉大距離，教育公平還是遙不可及。素質教育還有其他很多方面都還沒有得到重視，這方面的改革任重道遠。

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