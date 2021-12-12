社評：穩字當頭經濟「保五」 穩中求進防大起大落

大事連連穩定為要

央行降準釋放信號

自2011年以來，歷次中央經濟工作會議均把「穩中求進」明確為總基調，今年在前面加上「穩字當頭」4字，顯示2022年經濟政策有不同尋常之處。會議強調的「著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，迎接黨的二十大勝利召開」，才是「穩字當頭」背後的政治邏輯。在會議召開前，人民銀行全面降低銀行存款準備金率0.5個百分點，釋放1.2萬億人民幣資金，發出了「穩增長」的最強信號。

經濟會議揭示原因稱，中國經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱「三重壓力」，在疫情衝擊下，「外部環境更趨複雜嚴峻和不確定」。今年下半年內地經濟增速已經放緩，明年預期全球需求收縮，外貿增長逾20%的好景恐難再現。按中國社科院預測，明年經濟增長約為5.3%，低於2019年的6.1%水平，由於高基數緣故，5%也非輕易可達之目標，意味中國經濟已進入「保五」階段。

除中共二十大，明年也是香港回歸25周年，還有北京冬奧會、成都世界大學生運動會、杭州亞運會等國際體育盛會，在中美關係和兩岸關係未根本改善的情况下，台灣海峽、中印邊界、南海和東海，都有突發事變的可能，中央對於經濟的憂患意識，更甚於往年。正如副總理劉鶴會議前在《人民日報》撰寫的文章所言，在全球經濟充滿不確定性的條件下，「宏觀穩定成為稀缺的資源」。

在「穩字當頭」下，會議強調「宏觀政策要穩健有效」，「繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策」，總的提法雖未變，但財政政策增加了「更加注重精準、可持續」。「精準」意味更多定向調控、「滴灌」，「可持續」則意味量力而行，不會「大水漫灌」、過度加槓桿。

內地房地產市場今年大幅調整，包括龍頭企業恆大在內的一些房地產公司，因盲目擴張、銷售低迷、財政紀律自我約束不嚴等原因，出現債務爆煲風險，有可能轉嫁到金融系統和購房者身上，還會連累上下游產業。因此，恢復房地產市場穩定，對於穩定宏觀經濟大盤、穩增長至關重要。經濟工作會議提出「支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展」，用詞比較正面積極。相比往年還增加了「良性循環」的新目標，明確傳遞出穩樓市的積極信號。因此，2022年房地產政策料會相對溫和。不過，會議堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，可見中央在房地產業政策上並不打算走回頭路，政策微調並不等同於救市，預料明年內地樓市雖會趨穩，一二線城市和中小城市市場也將分化發展。

值得關注的是，今年以來內地一些經濟政策引發輿論混亂和外界迷惑。對此，經濟工作會議以「需要正確認識和把握」的理論和實踐問題，來澄清誤解。例如，被質疑是「劫富濟貧」的「共同富裕」，會議指出，「實現共同富裕目標，首先要通過全國人民共同奮鬥把『蛋糕』做大做好，然後通過合理的制度安排把『蛋糕』切好分好。這是一個長期的歷史過程，要穩步朝着這個目標邁進。」這種表述意味，「做蛋糕」仍優先於「分蛋糕」，共富是長期目標，不會急進。

對於整頓平台經濟和互聯網巨頭，被質疑是「清算資本」，會議指出，「要為資本設置『紅綠燈』，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長」，同時強調，「社會主義市場經濟中必然會有各種形態的資本，要發揮資本作為生產要素的積極作用，同時有效控制其消極作用」，「支持和引導資本規範健康發展」。顯示中央本意是管控和節制資本，並非要清算資本。

共富低碳不求急進

節制資本並非清算

至於習近平代表中國向世界作出承諾的「碳達峰」和「碳中和」目標，會議表示，「要堅定不移推進，但不可能畢其功於一役」。又表示，「要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用」。亦顯示中央對「節能減排」的循序漸進，不寄望一蹴即就。

特別是會議提醒各級官員，「領導經濟工作必須尊重客觀實際和群眾需求」，「慎重決策、慎重用權」，「堅決防止簡單化、亂作為，堅決反對不擔當、不作為」。果真能夠落實，則政策的朝令夕改、經濟的大起大落、民眾的斷電停水，都會大為減少。

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