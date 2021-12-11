社評：「四新四通」融入大灣區 拆牆鬆綁改區隔思維

參與灣區步伐慢

香港須急起直追

《明報》主辦「香港新坐標-大灣區機遇與角色高峰論壇」，林鄭致辭提到，香港有很多自己不能獨力解決的事情，例如食水、糧食等，若能放遠目光，不局限於深圳河以南，會有很多機遇；中聯辦經濟部副部長葉莉蘋亦稱，大灣區給港商很多機遇，例如早前首屆「大灣區購物節」，有港商準備了9.5萬盒月餅，購物節只過了一半時間，已火速售罄。大灣區人口超過8600萬，地區生產總值超過1.6萬億美元，相當於韓國等中型國家，消費市場規模之大，亦非香港彈丸之地可比。大灣區為香港發展升級轉型提供了有利平台，能否好好把握，就要看香港自身。

2019年初大灣區規劃綱要公布以來，內地當局持續推進相關工作，今年9月國務院公布「橫琴粵澳深度合作區建設方案」，以及「全面深化前海深港現代服務業合作區改革方案」，標誌大灣區建設踏上新台階，可是香港的參與度卻相對有限。香港社會長期存在抗拒內地情緒，由興建高鐵到一地兩檢，但凡涉及內地，事情往往泛政治化。大灣區規劃綱要頒布未幾，即遇上反修例風暴，政治對立嚴重，局勢回穩後，又到疫情爆發，兩地人員往來銳減，融合無從推進，然而隨着過去一年香港政治環境轉變，泛政治化問題不再，加上內地香港疫情受控，短期內有望逐步恢復通關，香港應把握時機，加快參與大灣區建設，追回錯失了的時間。

林鄭表示，香港參與大灣區發展要「四新四通」，「四新」是空間拓新、觀念更新、政策創新、機制創新，「四通」則是基建連通、政策貫通、機制互通、民心相通。香港與內地存在制度差異，搭建平台加強銜接，當然需要機制革新，實現政策貫通，確保人流、物流、資金流等在大灣區內可以相通。大灣區框架下，港府考慮長遠發展策略，既要避免劃地為牢以深圳河為界限，開拓新空間，同時亦要改變過往「大市場小政府」的被動思維，把握大灣區機遇，以積極進取的產業政策促進創新，推動創科等方面的發展。大灣區建設，基建硬件互通，當然不可或缺，然而推動心態觀念轉變、促進民心互通，考驗也許更大。

打通關節方便往來

調整心態實事求是

政府提出北部都會區發展策略，銜接大灣區建設，林鄭提到會爭取兩地人流車流更暢順，有意參考澳門珠海的經驗，在重建後的皇崗口岸，採取「合作查驗、一次放行」過關模式，即所謂「兩地一檢」。理論上，市民北上只需用回鄉證和按指模，過一道閘機就能進入內地，回港則只需用身分證過關。根據林鄭說法，日後河套區港深創新科技園設立的福鄰口岸，過關方式可能更方便，只需用一張卡就可以「兩邊走」。在香港，有人關注「兩地一檢」意味兩地政府會交換旅客個人資料，有人更認為「兩地一檢」違反基本法、「破壞一國兩制」，即使「一檢」實施地點在內地而非香港，入境處職員要到內地執行職務，依然違反基本法。

有關討論令人想起數年前高鐵「一地兩檢」的爭論，當時亦有人指「一地兩檢」違反基本法、「破壞一國兩制」，最終由人大常委會通過決定，處理相關問題。有市民就高鐵一地兩檢提出司法覆核，高院裁決有關安排並無違反基本法。措施執行後，並無出現之前想像的各種「墮入內地法網」情况，公眾亦漸漸接受「一地兩檢」旨在便民，並無他意。有關「兩地一檢」的法律問題，當然需要妥善處理，合理合法是大前提，然而拿法律問題當作「政治路障」，又是另一回事。是否北上是個人自願選擇，倘若法律技術問題到妥善解決，部分口岸「一地兩檢」、部分口岸「兩地一檢」，市民過關有得揀，看不到為何不能為之。

大灣區融合需要拆牆鬆綁，政府思考問題，要有敢於跳出條條框框的決心和勇氣，辦事堅持「目標為本」，只要措施為民便民、有利社會發展，就應該深入考慮，看看是否有方法克服各種技術問題；與此同時，社會各界亦要明白，融入大灣區對香港長遠發展的重要性。維護香港獨特性，跟架設藩籬劃地為牢，是兩碼子的事，社會上下需要調整觀念，以互補共贏心態，看待大灣區融合。

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