社評：基層居住問題再惡化 良政善治須目標為本

居住環境欠佳戶增加

告別劏房要有時間表

本屆政府日前公布任內最後一份《長遠房屋策略》周年進度報告，觀乎報告內容，政府覓地建屋，基本上還是老樣子，未見重大突破。公營房屋方面，當局表示覓得更多土地，足夠建約33萬伙，高於未來10年興建30.1萬伙公營房屋的目標，然而與去年報告的數字比較，當局額外覓得的新土地不過20公頃，區區增加6%，只能說是聊勝於無。去年《長策》報告提到，2021至2030年度的公營房屋供應「前輕後重」，首5年落成量只有三分之一，要靠後5年急追，今年報告的說法基本一樣，看不到政府有意圖催谷短期供應，至於後5年追落後能否如願，其實亦存在變數，絕非十拿九穩。

《長策》新報告未見任何驚喜，最新數據反而顯示，基層市民居住問題正在惡化。報告披露現時全港居於環境欠佳單位的住戶（下稱「欠佳戶」），增至12.71萬戶，數字是2014年政府公布長策報告以來最高，當中劏房戶達9.22萬，按年增加3200戶。現屆政府上台以來，再三強調土地房屋問題是重中之重，令人遺憾是，過去5年「欠佳戶」反而多了1.2萬戶，升幅超過一成。「告別劏房籠屋」不僅是中央對香港的期盼，亦是社會共同願望，「欠佳戶」不減反增，乃是鐵一般的事實，官員與其糾纏於「劏房定義」、爭辯「劏房並非間間都不符合條例要求」，不如制訂明確路線圖，就「告別劏房籠屋」提出分階段目標和具體時間表。

《長策》未提「告別劏房」，陳帆表示最重要是「說實話、幹實事」，未來2、3年將有約2萬個過渡房屋單位，相信「欠佳戶」將逐步減少，惟問到會否就減少「欠佳戶」訂下明確目標日期，陳帆表示「相對難講」；談到輪候公屋平均時間愈來愈長，陳帆承認有「破六」（超過6年）的可能，當局會「盡可能」加快建屋及編配工作，10年後《長策》房屋供應落實，公屋輪候問題「可以紓緩」。早前陳帆曾表示，以目前建屋進度，估計要在十多年後，才能重新做到「3年上樓」，然而市民需要的不是「分析」，而是一個目標、一個承諾。官員幹實事是基本責任，願幹事不等於幹成事，施政為民，光說「盡力而為」並不足夠，唯有「目標為本」，才能建立真正的問責文化，鞭策官員切切實實為社會、為民眾解決問題。

過去一段長時間，香港處於激烈政治鬥爭狀態，政府施政舉步維艱，然而隨着《港區國安法》實施，以及修改選舉制度，香港政治環境已出現根本變化，行政主導管治模式顯著強化，然而實現良政善治，最終還是取決於為官者的魄力、能力和決心。今年夏天，國務院港澳辦主任夏寶龍發表講話，提出「5個善於」，作為對治港者的要求，除了愛國愛港、維護國家安全，還須善於解決各種社會深層矛盾，貼基層接地氣，「以施政業績取信於民」。良政善治並非特區政府官員自己說了算，政府為工作訂下具體藍圖目標，透過現實比對，才能知道施政是否有效、各項重大民生問題有沒有顯著改善。

公務員學院成立典禮昨天舉行，行政長官林鄭月娥與國務院港澳辦副主任張曉明等發表講話，希望學院可以加深公務員對國情和一國兩制的了解、增強國家觀念，同時亦提到要培養公務員為民情懷，敢於創新，提高施政效能。良政善治的主體是官員，官場保守因循文化一日不改，縱然行政主導強化了，一樣無法做到良政善治。

改變官場因循文化

須由高官帶頭做起

這些年，官場形成了一種畏事避難、怕惹麻煩的風氣，「講過當有做，做過當成功」，目標要麼避免定得太具體，以免做不到被追究，要麼說得很長遠，他朝是否做到於己無關。當然，這不是說所有官員皆如此，然而抱着這類心態的人為數確不少，打破官僚陋習、建立「目標為本」管治文化，需要由政府高層帶頭做起。香港土地房屋問題病入膏肓，繼續沿用既有的一套，無法立竿見影扭轉局面，特區政府現時的「短期止痛、放眼長遠」策略，正正反映有關局限。特區政府必須大破大立，大幅改變造地建屋過程，才有機會突破眼前困局。訂下一個進取的目標時間表，可以倒逼官員跳出條條框框，思考解決問題之道。

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