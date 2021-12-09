社評：不患寡而患不均 通關配額須公道

公務優先可理解

勿排擠恩恤需要

今明兩天將有兩項涉及疫情的重要措施相繼實施，先是今天的擴大「安心出行」使用新規定，市民出入食肆等10多類表列處所均須掃碼，接着是明天「港康碼」正式開放申請。有關安心出行豁免問題，政府宣布長者、15歲或以下兒童、殘疾及特殊需要人士，進入食肆等場所可以豁免掃碼；因應長者不懂使用智能電話、無家者無手機，以及失明人士掃碼有困難等問題，政府亦採取了一些措施，嘗試回應弱勢群體關切，問題在於支援力度是否足夠、前線執行會否走樣。掃碼新規定執行初期，會否出現亂子，需要密切留意。

港康碼的推出，標誌香港內地通關在望，尚待解決的問題，主要是熔斷機制和配額安排。內地強調有序通關，以便疫情防控，初期必有配額限制。港府、工商界和有北上需要的市民，當然希望配額愈多愈好，惟對內地而言，聖誕新年過後，先有春運，後有冬奧，外防輸入必須從嚴從緊，「小通關」初期，每日配額預料相當有限，一般估計是1000至2000個，要達到每日5000至6000個，恐怕最快也要等到明年春天，然而即使放寬到這樣的水平，跟疫前兩地出入境人次平均每日數以十萬計，仍有很大距離。

全球疫情充滿變數，香港疫苗接種率若無八成以上，基本上都不用考慮「與病毒共存」。香港內地通關配額逐步增加，最終過渡至全面免檢疫隔離往來，雖說是大趨勢，然而無人知道配額階段維持多久，明年夏天兩地若能全面通關，當然是好事，可是誰也不能排除橫生枝節的可能，這亦意味港府和各界要有心理準備，通關配額未必是一項只有區區數月至半載的短期安排，當局必須制訂一套合理機制，確保過渡期內通關名額分配公平公道。

行政長官林鄭月娥近日表示，首階段通關，需要優先處理有經濟需要人員往來，不同政策局長會接觸過往已屬相關豁免的組群。大灣區融合步伐，過去兩年受疫情拖累，有序恢復通關，有助加快融合進程；疫下本地經濟若要進一步恢復，亦需要從外部注入更多動力，不少港商已有兩年無法親赴內地處理業務，不利生意往來，通關名額分配初期以方便商務公務為主，可以理解，可是也有不少普通市民，有急切的非公務需要，希望可以北上免隔離。例如有人急欲返內地探望病重親人，亦有人因為紅事或白事需要回鄉，另外也有一些內地人單程證即將到期，需要來港辦手續，卻因檢疫隔離規定，遲遲無法來港。他們的需要，當局同樣要妥善照顧。

防現通關「特權階級」

配額不能假手於人

林鄭表示，除了優先處理商務公務人士需要，亦會「爭取」開放配額予「真有迫切需要的人士」，然而申請門檻高低、通關配額佔比等，仍然未有詳情。通關配額有限，政府分配必須兼顧情理，公務商務人士配額比重可以多一些，但不應忽略非公務人士的迫切需要，較理想的做法，是分開兩條隊，分別供公務及非公務需要人士申請。疫下通關為生活為工作，非為吃喝玩樂，「迫切需要」林林總總，未必可以一一窮盡，部分稀奇事態，處理難免要酌情，惟港府仍應列出清單，作為處理憑據。

最近深圳市為有特殊緊急出境需要的居民，開通「綠色通道」，居民如有奔喪、治病、訴訟、應試、處理產業、學術交流、探望危重病人等，均符合申請資格，可以網上預約辦理港澳通行證和簽注，之後再提交申請事由的證明材料，審查合格即可獲批。有關安排一定程度相信是要配合香港通關，港府大可參考深圳的做法。

通關名額分配必須公平公道，避免某些人士或機構，變相長期霸佔大多數申請名額，儼如「通關特權階級」。當局應盡量列明處理申請準則，例如特殊緊急需要申請，會比定期多次往返的申請人有優先，商務申請者如有急切簽約需要，應比一般視察業務者優先；北上奔喪若涉直系親屬，又會比非直系親屬的優次再高一些。公務商務配額如何分配，當局應跟商會、專業團體、金融機構溝通磋商，但不應將主導權交給他人。政府官員未必清楚各行各業情况，尋求商會等協助，有助了解業界申請者是否有需要，然而過度依賴它們作為「認證機構」，變相由他們審批，則很容易出現爭議，萬一商務公務配額長期由大企業把持，中小企經常無份，整個分配制度的公平性，很容易惹來質疑。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com