社評：南丫海難政府寫句號 家屬委屈不甘意難平

死因聆訊無着落

家屬哀真相難求

2012年南丫海難，造成39人死亡，事後政府宣布成立獨立調查委員會，由法官倫明高領導，調查報告揭示海事處官員監管不力，由批圖則到驗船都錯漏百出，惟因委員會法定權限問題，當局無法根據獨立調查報告內容，追究失職官員法律責任。時任運房局長張炳良為補不足，決定內部調查，整份調查報告全長430頁，提到有17名現任或曾任海事處人員行為不當，未有克盡責任，處理涉事船舶「南丫四號」的問題，當中兩人為首長級官員，惟政府從未公開17人的身分，外界亦不知當局有何紀律跟進處分。

南丫海難最終只有4人被檢控，包括撞船的兩名船長，以及兩名海事處人員，可是對家屬而言，有關裁決並未足以還死者一個公道。南丫海難一個最重要的關鍵，是「南丫四號」的水密艙沒有裝上水密門，結果撞船後迅速入水沉沒，惟兩名海事處人員的控罪皆與此無關，其中一人更只是因為在政府聆訊說謊，作偽證罪成。家屬希望了解真相，期望死因研訊可以填補現有空白，有助追究失職官員法律責任，不過死因裁判官認為，當年獨立調查委員會的職權，與死因研訊目的完全重疊，毋須開庭。香港是法治社會，法官的決定必須尊重，然而死因研訊開不成，家屬失去盤問權，亦是事實。家屬未能釋懷，最新曝光的警方調查報告亦令人覺得，這宗慘劇不應就此不了了之。

警方的海難死亡調查報告，主要就獨立調查報告觸及的問題，包括無安裝水密門、海事處人員審批圖則及驗船過程等，作深入調查，報告蒐集了乘客、海事處、「南丫四號」造船廠等91人的口供，當中至少有17名海事處人員未曾在2013年的獨立調查委員會作供。報告顯示，2015年4月，警方曾以海事處和涉事船員從未經法庭公開審問，以及公眾利益等理由，建議召開死因研訊，惟死因裁判官認為，之前的獨立調查及刑事審訊，已全面披露遇難者死因及死亡環境，警方之後獲得的額外證供，未有改變「遇難者非法被殺」這一結論。

當然，任何人不服法庭決定，都可循司法程序繼續爭取，去年死因裁判官拒絕開庭，家屬便曾去信死因庭要求覆檢決定，然而經過9年折騰，很多家屬早已心力交瘁，不易捱下去。行政長官林鄭月娥昨天表示，「明白家屬心情」，但「司法程序已完成」，政府亦無意公開內部調查報告。有關說法聽進家屬耳裏，跟叫他們死心放棄追求真相及追究官僚失職，實際並無分別，這只會加深家屬怨憤以及對「官官相衛」的懷疑。

官僚失職處分不透明

政府內部調查應公開

南丫海難暴露海事處辦事馬虎，資料紀錄混亂不全，海上事故調查跟進工作每每光說不練。海難獨立調查報告，點名批評多名海事處官員敷衍塞責，若他們沒有犯錯，慘劇未必發生；運房局的內部調查，亦建議對7名在職官員採取紀律行動，交由公務員事務局跟進。政府事後強調，已對個別人員作紀律處分，惟不會公布個案詳情，獨立調查點名批評的官員有否受罰，公眾並不清楚，外界倒是聞悉，近年陸續有被點名的官員晉升，甚至躋身管理層核心。政府處理手法不透明，家屬質疑當局有否適當處分犯錯官員，亦屬情理之中。

南丫海難與官僚失職直接有關，可是卻無官員直接為此承擔責任。海難發生後兩三年，政府跟進尚算積極，近年基本上已是冷處理，予人觀感是想草草了事，可是真相責任一日不搞清，始終欠死者家屬和社會一個交代。近年政府一再拒絕公開內部調查報告全文，理由是當中「涉及很多個人資料」，公開全文或違保障私隱法律，若是大量遮蓋相關資料，又變得難以閱讀，容易斷章取義，云云；然而有關報告內容，明顯關乎公眾利益，前運房局長張炳良亦認為，調查報告內容沒什麼需要隱瞞，最終應該公開。政府繼續推搪，只會令人質疑當局有很多事情想隱瞞，企圖包庇失職者。

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