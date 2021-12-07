社評：「民間居屋」拆牆鬆綁 官僚因循緩不濟急

拓民間資助房屋模式

高透明度助釋除疑慮

特區政府覓地建屋責無旁貸，當然，從市民角度，民間商界若能幫上忙，也是好事。今年9月，本港四大地產商之一的新世界發展，宣布成立非牟利社企「新世界建好生活」（下稱「好生活」），目標是結合商界及民間力量，探索香港住房危機解決方案，達至官商民三贏局面，其中一個具體方向，是在現有房屋類型之外，提供「更多元化選項」，透過興建私人資助房屋，協助年輕人置業。外界對有關倡議反應不一，有人持觀望態度，亦有人心存保留，擔心魔鬼在細節裏。

事隔兩個多月，私人資助房屋計劃終有初步輪廓。根據「好生活」的說法，私人資助房屋模式近似政府居屋，由發展商母公司捐出土地，興建「質素及呎數兼備」的可負擔房屋，項目成本發展商負責，社企將參考現有居屋安排，以非牟利方式售予合資格人士，申請者須為首次置業的香港永久居民，同時要符合每月入息及資產上限規定，25至45歲的年輕人或家庭可以優先申請。整個計劃主要是從樓價及按揭安排兩方面入手，協助市民上車。「好生活」表示，私人資助房屋售價大約只及市價五至六成，另外，樓宇成交時買家只需承做樓價一半的按揭，餘下一半樓價的按揭，買家可在成交後10年內一次過或分階段承做。另外，就像居屋一樣，私人資助房屋亦有轉售限制，防止買家短線炒賣圖利。

年輕人慨嘆置業難，一大原因是不易儲夠首期。「好生活」提出的按揭安排，理論上可以顯著降低上車門檻，令買家置業初期供樓負擔大大減低，等到日後經濟收入有所增加，才逐步承做更大份額按揭。初步看，這個私人資助房屋計劃，對於有意上車的市民，應有一定吸引力，問題反而是試點項目規模太小，只得300伙，必然「爭崩頭」，另外，建屋選址等細節，亦有待揭盅。有指試點項目位於新界西「已發展地帶」，有交通配套，「好生活」表示要就地皮及補地價等問題，跟政府部門等商討，暫時未能公布更多細節。有意問津者想知選址是否「就腳」，亦有人關注發展商捐地背後有否其他盤算。

冰封三尺非一日之寒，過去發展商種種賺到盡的行為，在市民心中留下很多壞印象，「地產霸權」等標籤，不是一時三刻可以洗刷。近年每當有發展商答應捐地建屋，不少人最想搞清楚的，是發展商在周邊是有否其他地皮，捐地真正目的是否想博取政府加速附近基建開發，從而釋放手上土地價值，另外，亦有人懷疑發展商是否想藉此頂住要求政府大舉收回私人土地建屋的壓力；過去一年，中央一再強調香港要解決房屋問題，「發展商捐地應付政治壓力」一類說法，亦不時有人提及。

政府官僚僵化

不利覓地建屋

各式各樣的揣測，反映公眾對發展商有很多懐疑，發展商爭取信任，必須開誠布公。「好生活」找來公屋聯會總幹事、地政總署前署長等，作為諮詢委員會成員，有助提高公信力，惟要釋除利益衝突等懷疑，最重要還是貫徹運作透明公開。私人資助房屋計劃值得嘗試，若能有一個好的開始，可以加強公眾信任，社企要做好自己，同時亦要政府配合。

發展商自行成立非牟利社企發展私人資助房屋，最大優勢理應是盡快有地到手，可以早日建屋，然而政府的冗長官僚程序，卻有可能成為絆腳石。「好生活」試點項目暫未有落成目標日期，觀乎諮詢委員會成員的說法，一大變數是要跟政府商討選址、補地價等問題，估計要半年至一年才能公布項目更多詳情。「好生活」方面亦提到，需與當局磋商一系列繁瑣細節，為了更容易落實計劃，所以試點項目只得300伙。

政府覓地建屋繁文縟節太多，由開始走流程到房屋落成，隨時要花十多廿年，施政報告談的是一大堆長遠宏圖，未見良方增加短期房屋供應，當局一日不打破官僚僵化程序，情况無望迅速改善。公營房屋建設進度大落後，私人資助房屋理論上可以成為幫補手段，惟要有效發揮作用，規模一定要夠大，數量一定要夠多，愈多社企和發展商參與愈好，倘若建屋量寥寥，根本無濟於事。誠然，「民營居屋」乃是嶄新構思，牽涉樓宇買賣及按揭政策，必須符合當局監管要求，然而政府亦應該在可行情况下，多開方便之門，讓計劃盡快推展。倘若當局還是以一貫官僚僵化因循手法，處理民間的建屋新構思，跟大潑冷水實無多少分別。

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