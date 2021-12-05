社評：取消普惠制抗衡「帶路」 中歐關係非必然衝突

中國經濟成長「畢業」

失「普惠制」影響輕微

所謂「普惠制」（Generalized System of Preferences，GSP）與「最惠國待遇」（Most Favoured Nation，MFN） 不同，MFN已是世貿組織（WTO）成員之間正常的關稅待遇，GSP則由歐洲共同體1971年發起，是發達國家對發展中國家的單向優惠關稅待遇，令受惠國的進口產品在MFN基礎上獲進一步關稅減讓，甚至零關稅。惟當受惠國經濟發展達到某個水準時，就要從該待遇中除名。其實，過去幾年，中國的大部分稅收優惠都已被陸續取消，到2021年12月1日，仍保留對華普惠制的經濟體僅剩3個，從這天起標誌中國已從普惠制待遇中「畢業」，成為「發達經濟體」。

取消普惠制關稅優惠，對中國出口的影響微乎其微，象徵大於實質。但長遠看，這意味中國「悶聲發大財」的時代已經遠去，韜光也不能再養晦，一來靠收購外國公司實現技術升級的道路已壁壘森嚴，自主創科任重而道遠；二來貿易壁壘又多了「碳稅」和「數字稅」等新玩法，這也是中國要加快推行「雙碳」（碳達峰、碳中和）減排政策的原因。

歐盟的「全球門戶」計劃，9月已具雛形，當時計劃金額只有約400億歐元，上周公布的加碼版金額增至3000億歐元，從2021至2027年投資於發展中國家的鐵路、公路、電網、光纖等基建項目。有分析認為，該計劃有潛力令歐洲在地緣政治扮演重要角色，成為對抗中國「一帶一路」倡議的替代選擇。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula con der Leyen）表示，希望基建項目會有高透明度和良好管治，是「真正的替代選擇」（true alternative）。

自中國2013年開始實施「一帶一路」倡議以來，融資項目已超過2,600個，總額達3.7萬億美元，已經有中老鐵路、中巴經濟走廊等多項實質進展，造福當地的民生經濟。但歐美社會卻批評之聲不斷，抨擊該倡議不透明、給發展中國家帶來債務陷阱，云云。今年6月，美國總統拜登在七國集團（G7）峰會上提出「重建更好世界」（Build Back Better World，B3W）計劃，宣稱到2035年前，將協助發展中國家興建價值40萬億美元的基建工程，其目標是反制中國的「一帶一路」倡議。與「一帶一路」相比，B3W計劃不確定性很大：一是美國最終能投入多少資金仍是未知數；二是G7各國的同步協調問題；三是發展中國家的合作意願問題，目前看多數發展中國家希望與中美都保持良好關係，並不願意選邊站。

「全球門戶」金額倍增

倒逼「一帶一路」升級

至於「全球門戶」計劃，歐洲輿論認為，發展中國家對該計劃鼓吹的「民主議程」並不熱中，因為在世界新秩序中，各國的自主性高於一切。與「一帶一路」相較，「全球門戶」還處於意向階段。亦有分析稱，歐盟的付出會更像捐獻而非投資，計劃或因歐盟內部的官僚作風「陷入困境」，甚至可能成為預算問題和期望值過高的犧牲品。

歐盟近年調整外交策略，尋求在中美以外打造世界「第三極」，「全球門戶」計劃既有暗合「B3W」倡議之意，亦有構建地緣政治新格局的企圖心，歐盟中的法國、比利時、荷蘭等國，與很多亞非發展中國家有歷史淵源，對中美在當地的影響力擴大早已不安。歐盟雖強調該計劃的替代作用，但未點名「一帶一路」。基於伙伴關係，歐美協作成分雖多，惟雙方對華戰略並不完全一致，未來國際格局的中美歐「新三國」如何互動，仍未定局。

對歐洲參與競爭，不必然意味中歐正面衝突，外交部發言人表示，中方歡迎一切幫助發展中國家建設發展的倡議；不同倡議之間不應是相互替代、相互排斥的關係，應該兼容並蓄、形成合力。未來中歐若在亞非國家開展第三方合作基建，還可平衡雙方在意識形態上的扞格矛盾。這也是習近平在上月中的「一帶一路」建設座談會上稱，總體上看，「共建『一帶一路』仍面臨重要機遇」的理由。

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