社評：滴滴退市「棄美來港」 中美市場脫鈎拉力大

上市半年黯然撤出

滴滴風波咎由自取

滴滴是內地最大網約車服務平台，市佔率高達九成，今年6月30日在紐交所上市，集資44億美元，是繼2014年阿里巴巴赴美上市後，規模最大的中概股IPO，然而上市過程卻低調得異乎尋常。6月10日，全國人大常委會通過《數據安全法》後，滴滴同日隨即向美國監管機構提交招股說明書，由申請到正式上市，僅僅花了3周，既無大肆宣傳，亦幾乎沒有慣常的路演，連敲鐘儀式也省掉。滴滴上市不過數天，國家網信辦即破天荒聯同國安部、市場監管總局等7個部門進駐滴滴，展開網絡安全審查，旗下應用程式全面下架，及至上周，彭博社報道，網信辦要求滴滴管理層制訂從美國退市的方案。一周之後，滴滴終宣布退市。

滴滴昨天在官方微博交代退市決定，只得寥寥數句，僅說今次決定「棄美來港」，經過「認真研究」，外電則引述消息人士稱，滴滴打算在未來3個月內，完成在港上市程序，至於從美國退市，預料在明年6月前完成。美國股市規模大規管鬆，集資估值又高，對外國企業有很大吸引力，滴滴高層最初也許以為，公司規模「大到不能倒」，上市米已成炊，國家監管部門亦奈何不了，然而結果卻栽了一個大筋斗。

滴滴在美上市，每股定價14美元，經過5個多月折騰，至今股價已大跌逾一半。國家監管部門下令滴滴所有應用程式下架，雖不致令公司無法繼續營運，可是亦無法再增加用戶及司機，難以繼續發展。根據彭博社說法，網信辦表示，滴滴旗下應用程式若要重新上架，前提是從美國退市。滴滴昨天的公布，為了結上市風波踏出決定性的一步，然而網絡安全審查結果仍待揭盅，滴滴面臨反壟斷等罰款，金額估計比阿里巴巴的182億元人民幣，還要高出一截。

中美全方位博弈，貿易戰、科技戰、金融戰、數據戰層出不窮。滴滴掌握內地數億人出行數據，以及全國98%的道路信息及地圖數據，無論從用戶還是國家安全角度，滴滴都有責任確保數據安全。綜合內地及外媒說法，今年初監管部門已敦促滴滴暫緩赴美上市，先保證數據安全，然而滴滴未有理會，不惜一切闖關，低估國家監管部門的意志，為此付出沉重代價，乃是咎由自取。滴滴從美退市轉戰香港，來龍去脈無疑有其特殊性，不代表內地當局就「赴美上市」落閘，然而無可否認，現在中美雙方都不會單純從商業角度，看待內地企業在美上市。內地當局就科網企業數據安全加強把關，乃是大勢所在，華府對在美上市中國企業，亦設下愈來愈多關卡與安全審查，中美資本市場出現脫鈎傾向，未來會否有更多中國企業「棄美來港」，值得留意。

港吸引中概股回流

把握機會做好自己

網信辦最近就網絡數據安全管理公開徵求意見，根據草案內容，擁有100萬人以上個人信息的公司赴國外上市，須申報網絡安全審查；大型互聯網平台在境外設立總部或者營運和研發中心，亦須向網信部門報告。美國方面，華府除了制訂「黑名單」，禁止美國人投資所謂與解放軍等有關聯的中國企業，還採取種種手段，不斷加強對當地上市中國企業的數據審查權，美國證交會剛在周四通過修訂《外國公司問責法》，賦權證交會將連續3年未能遵守美國監管機構訊息披露要求、於美國上市的外國公司停牌甚至除牌，當中包括在美國上市的中資企業。中美就交出審計底稿問題拉鋸多年，一直沒有共識，有分析預料，可能有上百隻在美中概股，因為審計底稿問題而要退市，不排除部分企業會選擇轉戰香港。

香港作為國際金融中心，市場發展成熟，亦能聚集外國資金，內地企業在港上市，有助國際知名度，在港利用股份進行併購，亦較內地A股容易，這些都是香港爭取中概股「回流」國家掛牌的優勢。中方財金官員曾表示，中美「徹底脫鈎根本不現實」，對兩國和全球均無好處，然而華府政客怎麼想，又是另一問題。中美資本市場脫鈎加速，長遠對香港以至全球金融市場有何影響，變數太多，難以估計，短中期而言，更多重量級中概股棄美來港，當然有利鞏固香港金融中心地位，中美角力非香港所能左右，香港能夠做的就是順勢而為，把握機遇，做好自己。

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