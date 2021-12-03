社評：港康碼登場通關在即 數碼鴻溝長者須支援

私隱爭議涉政治

北上市民求易用

疫情爆發至今快滿兩年，對於在內地有生意或親人的港人，兩地何時恢復正常通關，是非常切身的問題。有港商表示，受嚴格檢疫隔離措施影響，一直無法實地打理在內地的業務，遙距洽談生意、隔山買牛問題多多，亦有市民表示，疫下長時間無法與內地家人團聚，又或無法探視病重親人。疫下內地民眾穿州過省，必須用「健康碼」，香港與內地通關，當然亦要接軌。早於去年5月，港府便提到粵港澳健康碼互認互通的可能，同年9月，當局更表示港康碼技術問題基本解決，何時實施視乎香港疫情，惟之後一直缺乏進展。港康碼只聞樓梯響，需要經常往返內地的港人都相當無奈。

今夏本港疫情已趨緩和，然而港府9月底才首度跟內地舉行對接會議，了解內地專家對通關的看法。過去一個月，港府提升外防輸入內防擴散能力，上周第二次對接會議，內地當局確認兩地具備通關條件，昨天港府公布港康碼運作詳情，意味恢復通關進入倒數階段。港府表示暫無首階段通關日期，下周五開放港康碼登記，旨在讓有意北上市民先行熟習使用。倘若香港與內地短期內就熔斷機制及初期配額數目拍板，聖誕新年期間實現首階段通關，應有一定機會，現在港府最重要是做好防疫把關，嚴防出現社區感染，「未通關先熔斷」。

港康碼與內地健康碼對接，同樣有紅、黃、綠三色之分，紅碼代表確診者很可能是帶有病毒的人，黃碼代表曾在21日內到過高風險地點的人，綠碼代表無風險可通關。使用者必須將指定期限內的安心出行個人行蹤紀錄上傳，以獲取相應顏色的港康碼。正式通關後，綠碼持有者可以申請轉碼至粵康碼或澳康碼通關。港人重視私隱，加上部分人對權力當局和內地有牴觸情緒，圍繞安心出行與港康碼的私隱討論從未止息。即使港府再三強調安心出行既非實名登記，亦不會自動上傳行蹤資料，依然有人懷疑「包藏禍心」，抗拒使用。

政治信任問題，非討論游說可以化解，信者恆信，不信者恆不信，然而必須指出，港康碼只供願意北上的市民使用，他們選擇北上，本身已意味接受內地當局追蹤病毒的一套，同意將個人行蹤紀錄交予當局；無意北上的市民，不會用港康碼，自然也不存在上載個人資料問題。假設性的問題，可以無窮無盡，討論私隱保障，需要實事求是，避免泛政治化。

對於大多數有意北上的市民，他們最關心的相信不是私隱問題，而是港康碼操作是否容易方便。根據政府說法，市民須於網上實名申請港康碼帳戶，由登記過程到首次登入系統，共有6個步驟，申請人除了填寫身分證明資料及可收短訊手機號碼，還要提供住址證明，若非掃描拍照上載檔案，就要等收郵寄回條，再寄回確認。對於熟悉手機或電腦操作的人，整個網上申請操作當然不難，可是有意北上的市民，除了商務公幹人士，預料還有很多長者，部分人並不善於用手機或電腦，甚至沒有相關裝置，根本不懂如何上載住址證明文件、設定密碼、輸入識別碼等。統計處報告顯示，不足七成65歲或以上長者擁有智能手機，另有三成長者不曾使用互聯網，若無他人協助，根本無法申請港康碼。

弱勢面對數碼鴻溝

政府支援必須到位

長者等弱勢社群一直面對數碼鴻溝，政府長期未有提供足夠支援，由早前的電子消費券到最近擴大使用安心出行，都突顯了相關問題，當局有必要汲取教訓，制訂政策，設法縮窄數碼鴻溝。

出入政府設施，長者尚可豁免掃碼，只「填紙仔」，使用港康碼卻一定要用智能手機，政府表示將派出外展隊到各區屋邨及港鐵站等，協助有需要的市民登記及操作港康碼，另外亦會接觸慈善團體及電訊公司，研究由它們向有需要市民派發手機及數據卡。這一類措施，其實早在10月政府決定擴大使用安心出行時便應全力推動。隨着安心出行下周四進一步擴大使用，加上港康碼推出，當局有必要向長者等弱勢群體，提供更到位的數碼支援，外展技術協助不能流於走過場，必須有足夠宣傳，讓長者及早知悉，至於協調民間機構派手機派數據卡，也要爭取有一定規模，倘若只屬聊勝於無，有做跟無做分別其實不大。

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