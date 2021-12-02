社評：疫苗護照大勢所趨 及早籌謀多作解說

本港接種率陷瓶頸

專家齊倡疫苗護照

新冠疫苗在港開打超過9個月，政府與商界攜手「谷針」，幾經辛苦，名義接種率終達七成，惟有關數字只反映打針者佔可打針人士比例，若以總人口比例計算，實際接種率其實僅得六成左右，70歲以上長者接種率尤低，只得四成半。

本港傳染病專家已一再澄清，市民縱有「三高」等問題，一樣可以打針，長者和體質弱的人，更加需要打針保護，極少數人對疫苗有過敏反應，又或長期病患不穩定，才不適合打針，惟觀乎近月打針走勢，本港新冠疫苗接種已陷入瓶頸，絕大多數願意打針的人，都已完成接種，若要進一步「谷針」，必須採取新措施。上月中，政府專家顧問袁國勇建議參考外國做法，引入俗稱「疫苗護照」的通行證制度，上班、上課及進入公共場所，均須出示疫苗通行證，多名官員最近亦表示，當局正探討疫苗護照可行性，市民日後進入食肆等表列處所或須已打針。

感染新冠病毒的死亡率平均為2%，根據醫管局分析，70至79歲染疫死亡率是8%，80歲或以上更達25%。在香港，相關年齡組別未打針長者超過60萬，倘若本港不再厲行外防輸入內防擴散，長者染疫死亡人數隨時破萬，醫療系統必被拖垮。無論從公共衛生還是經濟角度，香港現階段都聚焦與內地通關，惟長遠始終要處理向外地「開關」問題，觀乎新加坡等地的經驗，香港若不設法將實際接種率谷至八九成，根本沒有條件談全面開關「與病毒共存」。

誠然，Omicron的出現，為疫苗效力帶來變數，疫苗商承認保護力必然下跌，惟無證據證明疫苗對Omicron已經失效，世衛亦強調，現階段應該堅持推進打針防疫。Omicron傳播力強，各地科學家深以為憂，有德國專家唱反調，認為它的致命率可能不如 Delta，不排除新冠病毒演化，正朝「殺傷力減弱」方向發展，甚至變成普通流感那樣，然而這只能說是很樂觀的假設，新變種來勢洶洶，絕對不能「躺平」應對。針對Omicron的疫苗，估計需時3個月研究，量產可能要等接近半年，與其「等運到」，不如現在盡快打針先加強保護。

本港疫苗猶豫嚴重，當中既有過度擔心副作用的問題，亦有政治不信任乃至抵制的因素，平情而論，這不是香港獨有的問題，一些西方國家之前一樣面對類似情况。法國3年前爆發黃背心示威，重挫馬克龍政府。今年初，法國是疫苗猶豫最嚴重的歐洲國家之一，全國6000多萬人，半數不肯打針。法國政府為了谷針，今夏引入疫苗護照，出入食肆、公共場所以至搭長途車均須已打針，部分人強烈反對，惟谷針效果卻是立竿見影，短短個多月內，多了1200萬人打針，完成接種人口比率，由6月底的三成，急升到8月底的六成，民意對疫苗護照的看法亦變得正面。

谷針防疫是公共衛生問題，不應泛政治化，只要身體情况許可就應該打針，個人好惡或純粹心理障礙，並非不打針的理由。疫苗護照無疑帶有強制意味，卻是谷針的有效方法。誠如港大傳染病專家何栢良所言，有關引入疫苗護照問題，探討方向不是「做或不做」，而是研究如何做好行政安排，確保執行暢順。不少長者喜歡飲茶歡聚，出入食肆必須有疫苗護照，可以成為部分長者打針的動力；顧客須有疫苗護照才可光顧酒吧食肆健身室等，相信亦可令一些尚未打針的青年和中年人接種。

政府多與持份者溝通

商戶無理要求難接受

疫苗護照的本質，涉及差別對待打針者和不打針者，惟平機會指出，只要具體安排符合「必須而合理」原則，疫苗護照並非不可為之。部分商界擔心疫苗護照會令生意大減，惟法國經驗顯示，措施對商戶的影響頗為短暫，生意不久便恢復。有飲食業人士呼籲當局豁免長者毋須用疫苗護照，反映他們要麼不明白措施旨在谷針保護長者、跟「安心出行」混為一談，要麼只顧眼前生意利益，無視公共衛生需要，如此不合理的要求，當然不可能接受。

引入疫苗護照，事先要有周全安排，當局應該多向公眾講解措施為何必要，並訂下推進時間表，讓各界有心理準備。為了確保疫苗護照安排合理，當局應跟不同持份者溝通，了解弱勢社群需要，避免商戶誤解。社署今年9月在10間院舍推出先導計劃，為合適及不反對接種的院友接種新冠疫苗，合計約有400人打針，無人不適。當局應該向長者多些宣傳這類正面信息，讓「老友記」明白打針其實很安全。

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