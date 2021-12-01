社評：因應疫情特事特辦 口岸投票提防甩轆

首設口岸投票

須保公平公正

12月19日是立法會投票日，鑑於香港仍未與內地通關，行政長官林鄭月娥早前表示，為了便利在內地滯留或讀書工作的選民，港府決定採取一次過的措施，在指定陸路口岸邊境管制區設立票站。根據本周公布的具體安排，內地港人今天早上起可以網上預約，選定票站及投票時段，投票名額約有11萬個。今次口岸投票安排，只適用於地區直選和功能組別選民，投票結束後，功能組別選票將運到會展中央點票站，直選票則會在3個票站原地點票。當局將派逾500人在3個口岸票站從事選舉工作。

今次是修改選制後首次立法會選舉，部分人將焦點放在投票率高低，甚至將之上升到打擊或支持政權的高度，不少人亦是以此角度看待口岸票站。平情而論，區區11萬個預約投票名額，對於整體投票率的影響，充其量只是數個百分點，不可能大幅谷高投票率。近年不時有人建議，為了配合大灣區融合，當局長遠應修訂法例，方便大灣區港人在選舉日投票，惟這次政府設立口岸票站，跟所謂「大灣區票站」是兩回事，最大差別在於口岸票站仍在港境，不是境外投票。

嚴格來說，口岸票站只是疫下一項特殊安排，內地願意在防疫方面通融，在口岸票站全閉環管理模式下，容許內地港人短暫「入境」香港投票，之後馬上折返，毋須在內地接受檢疫隔離。倘若疫情不再，這些港人直接返港投票，口岸票站亦無存在必要。誠然，疫下不少身在海外的港人，亦因檢疫隔離未能返港投票，然而香港是中國一部分，身處內地的港人，仍在國境之內，有別於身處外國，港府與中央協商，方便身在自己國家的港人「返港」在口岸投票，於法於理不應有何問題。香港內地只隔一河，這是口岸票站操作可行的前提，就算當局在香港機場口岸禁區設票站，也難以想像有成千上萬海外港人特意坐飛機回來投票，然後不入境即時折返。

口岸投票安排，其中一個討論點是如何確定內地港人符合「選民須通常居住香港」要求，政府表示有關定義問題向非一刀切處理，一貫做法是按具體個案考慮，總之一切依現有方法進行，不擔心司法覆核。有前議員提到，有關「常住香港」的要求，正是過去一直無法實現境外投票的原因。倘若日後真想設「大灣區票站」，「常住香港」定義必須立法清晰化，然而口岸投票不是境外投票，現實是以往立法會選舉，總有港人從內地或外地返港投票，「常住香港」問題從來都存在，並非口岸投票獨有。政治學者蔡子強指出，有關「常住香港」問題，政府一直採取寬鬆理解，除了逐一審核有技術困難，同時亦不宜隨便剝奪投票權利。當然，「常住香港」定義問題，可以選擇從嚴執正來做，惟一旦收緊，長遠受影響的除了內地港人，還有海外港人，各方思考問題，不能只看眼前一次選舉。

港人身處內地，如何確保預約投票者可以接觸到不同候選人資訊，事關選舉公平公正，既然預約者要填寫電郵地址及可收短訊的電話號碼，當局應確保他們能夠收到不同候選人的政綱及資料。另外，當局亦要有處理投訴機制，倘若有內地港人發現有涉嫌不正當拉票行為，可以通知選舉當局，好讓執法部門跟進。廉署等機構無法在內地執法，如有選舉舞弊投訴，需要內地執法部門協助，外界關注現實操作可行性，港府應跟內地相關部委接觸，處理外界關切。

預約投票理順流程

反應踴躍可增名額

口岸票站點票，若能讓公眾及傳媒觀察點票，從確保公平公正角度無疑最理想，現在當局以防疫為由，只容許候選人或代理人監票，不能說無人監察，惟個別獨立候選人未必可以安排監票人手，恐怕亦是事實。口岸投票是特殊安排，沒有先例可援，選民理論上混雜了10個直選選區及28個功能組別，票站流程處理必然較為複雜，倘若行政處理嚴重失當，有可能令選舉結果受質疑，當局必須確保票站運作暢順，人手安排宜鬆不宜緊，除了做足事前籌備，更要做好臨場指揮，類似早前選委會界別投票的混亂甩轆情况，不應亦不能再出現。內地港人以預約方式投票，除了滿足防疫要求，理論上亦有助票站理順及簡化流程，防止混亂，11萬預約名額是多是少，各方看法不一，當局應確保有心投票者，都有機會投票，如預約反應很踴躍，當局應增加名額。

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