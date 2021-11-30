社評：新變種擴散超預期 回港旺季檢疫從嚴

Omicron底蘊未明

全球擴散不易遏阻

Omicron是疫情爆發以來出現最多突變的變異病毒株，科學家擔心它可能更具傳染力，並會影響疫苗有效性。有專家估計它的傳播力，可能是疫情初期武漢發現病毒株的5倍。世衛上周五緊急開會跟進，將它列為「值得關切的變異株」（VOC），關注度跟目前全球流行的Delta變種，同屬最高級別，突顯Omicron來勢洶洶，是全球潛在大患。世衛表示需要數周時間，才能完成Omicron的初步研究，包括了解其傳播力及嚴重性，以及對疫苗、檢測和治療的影響。

Omicron最先在南非發現，各地政府紛紛向來自非洲南部人士收緊入境限制，能否及時阻止新變種擴散，卻令人頗為懷疑。由歐洲、美洲、澳洲到亞洲，過去數天不斷有國家及地區證實發現相關病例。在香港，最新發現的第三宗相關輸入病例，患者上周由西非人口大國尼日利亞，經東非的埃塞俄比亞抵港，加拿大安大略省發現的確診個案，患者亦曾到過尼日利亞，有理由相信，Omicron已在全球各地悄悄傳開。以色列和日本先後宣布全面封關，暫時禁止所有外國人入境，倘若事態真的朝不利方向發展，不排除稍後有更多國家仿效，國際航空業和全球供應鏈可能受到進一步打擊，潛在經濟影響不容忽視。

觀乎南非近期疫情，Omicron的傳播力相當厲害。世衛表示，初步證據顯示它比其他「值得關切的變異株」，有更高再感染風險。根據南非專家的臨牀觀察，Omicron病人與之前見過的新冠病人頗有不同，並無失去味覺或嗅覺情况，一般健康人士感染後，徵狀一般微輕，惟不代表可以低估它對長者和長期病患者的殺傷力，倘若他們沒有接種疫苗，感染Omicron後，有可能出現嚴重併發症。對於依靠疫苗「與病毒共存」的國家，現有疫苗能否有效應付Omicron，是當下最重要變數，各大新冠疫苗商皆表示，有信心短期內（諸如3個月）研發出具針對性的疫苗，惟未來數月歐美適逢冬季，民眾長時間留在室內，病毒更易傳播，加上Omicron有更高的再感染風險，即使疫苗商的期票兌現，歐美今冬疫情將頗為凶險。

Omicron的出現有其偶然性，惟亦談不上是出乎意料，說到底，病毒不斷變種乃是常態，傳播能力以及對人類的殺傷力，有可能變弱，亦有可能增強，人類無法控制。Omicron威脅驟起，突顯全球疫情發展的不確定性，就算最終證實Omicron威力未似預期般嚴重，不排除稍後真的出現更厲害變種。科學也許最終可以幫助人類徹底戰勝病毒，然而Omicron似乎卻在提醒，這場人類與病毒的戰爭，實際仍處於拉鋸階段，面對疫情和新冠病毒的不確定性，堅持外防輸入內防擴散，現階段明顯有其合理性，勝過靠疫苗「單天保至尊」。部分國家現在選擇「與病毒共存」，某程度是因為缺乏清零的決心和能力，香港既然有能力做到動態清零，就應該堅持下去，等到時機成熟，才考慮其他策略。

集中竹篙灣檢疫可取

谷針討論應實事求是

12月是留學生返港的旺季，亦是海外公幹港人回港度假的季節，Omicron威脅未明，在科學家未搞清楚其威脅之前，港府的防疫措施，有必要比之前更為嚴格，類似之前的豁免檢疫走漏感染者的情况，絕對不能再度發生，至於病毒追蹤能力，亦應該進一步加強。

過去數天，港府一再收緊入境檢疫隔離限制，包括禁止非洲南部8個地區非港人入境，至於從這些地區回來的港人，則要接受7天竹篙灣檢疫中心及14天酒店隔離。及至昨天，當局又宣布，會將所有出現Omicron變異病毒株個案的地區，悉數納入高風險A組指明地區，如當地已發現懷疑社區感染，從相關地區抵港人士，同樣需要接受7+14竹篙灣及酒店隔離安排，有專家認為有關安排奇怪，加上檢疫酒店漏洞尚未完全堵塞，主張集中竹篙灣完成21日檢疫。來自非南8地的港人，為數理應不多，安排他們集中在竹篙灣檢疫，可以免卻中途改變檢疫地點的風險，有關建議值得採納。當然，未來兩三周歐美等地會否出現較大規模的Omicron爆疫，會是一個變數，不排除竹篙灣檢疫中心使用量會急增，港府需要及早籌謀，以免一旦有事時「倒瀉籮蟹」。

Omicron對現有疫苗效力影響有多大，有待更多研究，然而這並非不打針的藉口。世衛指出，現有疫苗對Omicron的保護力可能打折扣，但相信仍可提供一定程度的保護，這是最合理的假設，未打針的人更應該盡快打針。香港疫苗接種率僅及七成，尚有很多長者沒打針，最近政府提出推進疫苗氣泡，引入疫苗通行證制度，出入食肆等場所必須出示打針證明，社會對此議論紛紛。平情而論，這並非什麼獨創構思，西方很多國家都以這種方法「谷針」，各方討論相關問題，應該實事求是，避免意識形態掛帥。

歡迎回應 editorial@mingpao.com