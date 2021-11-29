社評：美國主催石油降價 中國無力扭轉乾坤

國際油價一年倍升

病毒變種一夜急跌

石油國際市場價格從去年最低見40美元一桶，到今年最高接近85美元一桶，升跌最大的因素是新冠疫情，全球經濟活動一度因疫情陷於呆滯，導致所有能源價格都大幅下跌，今年疫情漸趨穩定，油價隨即拾級而上，加上預計今年北半球冬天將會異常寒冷，石油的需求急劇增加，分析認為今年油價很可能會升破100美元一桶。但這兩天出現病毒變異新品種的消息，令油價在一天內下跌10美元。疫情因素仍然是決定性因素。

油價作為生產成本的重要因素決定經濟表現，美國自5月份開始連續5個月的通脹率高於5%，剛過去的10月份還超預期飈升至6.2%，達到1990年底以來最高水平。油價高企還影響民生，很多州份汽油每加侖超過3美元，已經到了民怨沸騰的境地。拜登政府上任以來沒有讓人叫好的政績，當然是希望藉遏抑油價力挽狂瀾，遂在23日宣布釋放5000萬桶戰略石油儲備，並希望日本、韓國、英國、印度及中國也採取相應措施，合共釋放另外5000萬桶儲備石油，合作推低油價。此舉是否能夠成功先不說，即使多國都按美國「吹笛般起舞」，所釋放的石油供應，也只及全球一天的總消耗量，可謂杯水車薪，况且現在只有英國承諾釋放150萬桶、印度承諾釋放500萬桶、日本420萬桶，韓國和中國表示願意響應，但沒有承諾具體數量。

關鍵要看OPEC+即石油輸出國組織成員及俄羅斯等國的態度，因為OPEC+的產量佔了國際市場的一半，這些國家不願意增產，甚至不增反減，油價照樣會繼續飈升。OPEC+將於下月1日召開定期會議，就產量商討，一般估計他們不會聽從美國的建議，但這個估計在Omicron變種病毒消息傳開後，情况突變，OPEC+也會有新的應對方案。

在疫情峰迴路轉的情况下，全球經濟表現都要重新估計，現時值得討論的是美國提出的降油價方案。美國過去多次釋放石油儲備平抑油價，有基於風災後釋放小量，也有因為美國股災而大量釋放，都得到一定的效果，而這次提出釋放的數量，則是空前的多，可見危機已經「燒到眼眉」。這次還呼籲其他國家響應，也有一定的「合理性」，因為美國的經濟表現在全球舉足輕重，美國市場疲軟以及美元匯價也會殃及全球經濟表現。

美國通脹成因是印鈔

各國沒有理由助解困

問題是國際社會對於協助美國平抑油價是不可能通力合作的，因為美國通脹的原因是長期不停開動印鈔機，現在造成通脹高企要其他國家來埋單，豈有此理。從經濟角度看，油價升破100美元一桶，OPEC+國家可以不增產而獲得同樣高的收益，還可以減少消耗蘊藏量，何樂而不為。從地緣政治角度看，美國的中東政策乏善足陳，還不斷挑釁俄羅斯，OPEC+更加沒有理由為美國解憂脫困。

中國是世界最大的石油進口國，中國的經濟表現，直接影響油價升降，而油價高企，也會影響各行各業的生產成本，中國也是油價高企的受害者，加上中美關係正處於十字路口，任何有助於緩解中美矛盾的事情，只要力所能及，相信中國多少也會有所幫忙。外交部發言人說，將會根據自身實際和需要安排投放國家儲備原油，並且與其他石油消費國和生產國保持密切溝通。意思十分明確，一是要根據自身條件，二是不但要跟美國溝通，還會跟其他國家溝通，表明中國不會因為美國而損害跟OPEC+的關係。

中國是世界第二大石油消費國，約佔全球總使用量的13%，中國的能源政策，直接影響國際油價。中國已經向國際承諾，碳排放量到2030年達到峰值，2060年達到碳中和，可以預期逐漸轉向使用清潔能源是必然的趨勢，但也不能期望中國能夠在一夜之間減少化石燃料，即使中國在短短幾年間已經成為全球電動車生產第一大國，但與此同時，發電量七成還是煤電。此外，北半球其他國家今年過冬會增加能源需求，中國為此也出現過東北地區因為煤價急升而停電停產。

美國提出國際社會合作一起應對油價急升，是「為己為人」的建議也勉強說得過去，中國在國際合作方面，本也應該義無反顧。撇開為什麼要幫忙解決美國的「蘇州屎」不說，美國總不能在應對油價問題要求別的國家合作，但在其他方面，不但不禮尚往來，還處處刁難，這種國際合作的態度，不但俄羅斯會嗤之以鼻，中國不可能答應，其他國家也不可能無條件捧場。

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