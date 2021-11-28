社評：民主峰會策動分裂 邀台出席繼續玩火

邀請名單備受質疑

人為劃線突顯混亂

從這份名單看，中俄不獲邀並不奇怪，但在東盟10國中，只有菲律賓、馬來西亞、印尼3國上榜，連新加坡都未獲邀，令人意外；在南亞，也只有印度、巴基斯坦、馬爾代夫、尼泊爾獲邀，而孟加拉、斯里蘭卡等國被排拒在外，人為劃線意圖明顯；在中東北非地區，更僅有以色列、伊拉克兩國獲邀，而後者明顯是作為前者的陪襯，沙特、埃及等地區大國均未獲邀，亦從反面證明美國當年鼓勵「阿拉伯之春」的失敗。

即使按照美式標準，獲邀國家的「民主」程度也有天淵之別，有「巴西特朗普」之稱的極右翼民粹主義總統博索納羅，威脅或不接受明年大選結果，同時攻擊司法機構、政治對手和新聞自由，卻仍然獲邀出席；匈牙利和土耳其，據說是因其領導人的個人獨裁傾向，分別成為歐盟和北約的唯一缺席者，但有同樣問題的印度、菲律賓、波蘭等國，卻成為座上賓。有分析認為，美國的戰略利益，才是獲邀名單的唯一標準。如仍獲邀出席的菲律賓、烏克蘭、巴基斯坦等國的上榜理由，似乎可以分別被解讀為抗衡中國、俄羅斯以及協助反恐。難怪有評論認為，這份邀請名單「突顯21世紀民主的混亂性質及美國與某些盟友和伙伴的關係」。美國將一些傳統伙伴排除在「民主陣營」之外，固然會加深雙方隔閡，而被質疑「民主倒退」的國家受邀，也會影響峰會的「信譽」。有人權組織就質疑，「民主峰會」能否令各地民主獲有意義的推動。

今次峰會，實質上是美國披着「民主」外衣，推行集團政治、挑動陣營對抗之舉，似乎在創造新的「分界線」，並試圖將「民主」一詞「私有化」，即讓美國擁有民主的解釋權。惟經過去年大選後國內嚴重的憲法危機，美國已無法將自己展示為「民主的燈塔」，本月初，皮尤研究中心（Pew Research Center）公布的一項對16個發達經濟體的調查顯示，在這些均為美國盟友和伙伴地區的受訪者中，僅17%的人認為「美國的民主」值得仿效，23%認為「美國的民主」從來不是什麼好榜樣。而總部位於瑞典的國際民主與選舉援助研究所（IDEA），上周更指美國已成為「威權主義傾向的受害者」，並首度將其列入「民主倒退國家」名單中。

在「民主峰會」的與會者名單中，最具爭議性的獲邀者當屬台灣，雖然獲邀名單中的科索沃未獲中國承認為主權國家，也非聯合國成員，但科索沃在國際上已獲得近百個國家承認；儘管美國有意在名單中使用「參與者」（Participants），而迴避「國家或地區」之類的用詞，但明顯是將台灣與主權國家並列，擴大台灣「有意義地參與」國際的空間，說穿了，還是繼續打「台灣牌」的思維。

續打台灣牌言無信

拜登挽救跛腳危機

儘管在中美元首的視訊會面中，習近平向拜登強調了台灣問題的嚴峻性，拜登也重申了美國堅守「一中」、不鼓勵台獨的立場，但習拜會後10多天來，美軍戰艦再度穿越台灣海峽示威，美國國會議員又一次乘搭軍機抵台訪問，又邀請台灣當局以「Taiwan」名稱參與幾乎全部是主權國家參與的國際會議，以致國台辦指摘，美方「所列的涉台稱謂是錯誤的」，在在證明華府不會放棄打「台灣牌」來牽制中國，正如王毅日前所言，美方「堂而皇之為『台獨』勢力提供國際舞台，只能證明自身的言而無信」。

美國政府繼續打「台灣牌」，最根本原因是，拜登上台不到一年，支持率就大幅下滑，已現跛腳態勢，出現權力危機。他除了打「連任牌」來穩定民主黨的支持力量，還要靠打「台灣牌」來維繫國會內的施政支持，現階段他也很難有調整對華政策的空間。事實證明，只要在政治、經濟或軍事上不用付代價或代價不高，美國還會樂此不疲地打「台灣牌」。

對於台灣民進黨當局來說，雖然現今似乎只要抱緊美國這棵大樹就安全無虞，但必須認清，美國今日可以對北京言而無信，未來對台灣的保障也未必靠得住。今次蔡英文無緣「民主峰會」，只及派行政院政務委員唐鳳和駐美代表蕭美琴代表，也被解讀為「美中共管台獨」的結果。無論如何，在中美台三角關係中，台灣處於最脆弱的地位，出席一場名不副實的「民主峰會」，對於台灣的處境並不會有任何改變。

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