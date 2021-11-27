社評：「超級變種」威脅驟起 全球抗疫形勢嚴峻

專家憂疫苗效用削弱

新變種考驗「與疫共存」

新冠疫情爆發至今近兩年，去年這個時候，多款疫苗陸續面世，不少人相信今年下半年疫情將明顯好轉。1年過去，新冠疫苗的確救了不少人性命，然而全球遠未走出疫情陰霾。西方富國疫苗供應充裕，大力谷針推動復常，一度以為可以逐步走出疫情泥沼，實現「與病毒共存」，惟隨着冬季來臨，歐美疫情又有捲土重來之勢。歐洲爆發新一波疫情，世衛擔心當地今冬將有70萬人染疫亡，有國家局部甚至全國封城抗疫，一些國家則加緊為國民打第3針，盼可鞏固抗疫屏障，未料最近南非傳來壞消息，當地發現一種有大量突變的病毒新變種B.1.1.529，考驗現有新冠疫苗效力。

病毒不斷變種是常態，出現變異不一定代表病毒傳播力更高或更致命，可是今次發現的新變種並不尋常。科學家發現，新變種的基因突變數量，比現時主流的Delta變種多一倍，其中兩處突變，理論上會增加病毒傳播力，以及降低抗體識別病毒的能力。有英國科學家指出，首見於印度的Delta變種傳染力強，惟避開人體免疫系統的能力則一般，至於之前在南非流行的Beta變種，可以避開免疫系統，但傳播力相對有限，新變種可能兼具兩者「強項」。

科學家對新變種深以為憂，一大原因是很多變異皆在刺突蛋白找到。刺突蛋白可說是病毒進入人體細胞的「鑰匙」，亦是現有新冠疫苗針對的對象，科學家最擔心是新變種出現的刺突蛋白變異，導致現有疫苗效力大減。「與病毒共存」策略之所以可行，前提是疫苗高效及接種率夠高，倘若新變種不幸帶來最壞局面，莫說「與病毒共存」策略泡湯，全球抗疫亦要「從頭再來」。昨天環球股市下挫，歐洲三大指數大跌約3%，美股開市亦急插，突顯市場擔心新變種威脅、封城禁足重臨。

當然，最壞情况不一定發生。某種病毒株會否成為主流，取決於自身和環境多項因素，世衛今年初羅列多款病毒變種，最終Delta「跑出」成為主流，新變種會否取而代之，言之尚早。新變種可以靠現有快速測試方法找出，科學家亦強調，新變種尚有很多不明之處，有些變異是全新的，暫時無法確定其危險性，不排除它最終可能演變成傳播力不太高的病毒，現階段毋須過度恐慌，只是紅燈已經亮起，各方絕對不能掉以輕心。

截至本周四，新變種已知確診病例仍很有限，未及百宗，多在南非及毗鄰國家，香港有2宗，均與輸入個案有關，惟值得留意是最近南非全國確診病例暴增，由本月初的約百宗，急升至超過2400宗，專家估計很可能與新變種有關，有迹象顯示新變種在當地年輕人之間迅速傳播，科學家推算繁殖傳播率（Ｒ值）可能高達2。世衛周五緊急開會商討對策，英國、以色列等發達國家率先宣布，限制來自非洲南部的人士入境，能否及時堵截新變種蔓延，仍是一大疑問。近兩年抗疫經驗已證明，防疫必須走在病毒之前，外防輸入內防擴散不嚴，等到病毒威脅浮現才「落閘」，往往已是太遲。昨天歐洲發現首宗新變種病例，地點在比利時，外界有理由相信，這不會是當地唯一病例。

全球疫禍不息，沒有多少地方像內地那樣，成功靠高效的防疫把關，保持「動態清零」。部分發達國家以為有疫苗就可以脫困，疫情發展卻顯示，除非發展中國家也有充足疫苗控制疫情，否則發達國無法獨善其身。Delta變種最早在印度發現，之後擴散全球，歐美縱有疫苗保護，亦要付出沉重代價；今次南非發現的新變種，倘若不幸成為翻版，只能說各國並無認真汲取教訓。對於奉行「與病毒共存」策略的國家，新變種將是一大考驗。

香港加固防疫措施

谷針步伐不宜放慢

香港堅持外防輸入內防擴散策略，昨晚政府宣布禁21天內曾到非洲南部多國非港人入境。香港最近為了推進與內地通關，加強了病毒追蹤，又取消大部分豁免檢疫，對於防範新變種威脅，應有一定效用。港府必須密切留意新變種全球擴散情况，從嚴防堵，指定酒店隔離檢疫，每個細節都要確保萬全，不容任何甩漏；與此同時，新變種對疫苗效用的影響，仍然有待研究，谷針措施仍要繼續全力推動。本港長者和少年群組打針率太低，一日不提高接種率，控疫永遠有後顧之憂。

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