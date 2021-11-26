社評：通關尚欠東風 還看熔斷機制

內地認同具通關條件

日期未拍板事關熔斷

今夏以來，香港疫情緩和，經濟復蘇就業改善，相當一部分是靠內部帶動，疫下經濟若要進一步恢復，必須逐步恢復通關。香港疫苗接種率，若以「打針者佔可接種人口比例」計算，近日剛達到七成，惟以總人口比例而言，實際只是略多於六成，加上本地醫療系統負荷能力不足，現階段沒有條件採取「與病毒共存」策略，先與內地恢復通關是最合理選擇。9月26日，香港內地首次防疫工作對接會議在深圳舉行，至今剛滿兩個月，經過一連串推進，兩地通關終有眉目。

內地防疫高效，無論外防輸入還是內防反彈，皆比香港嚴謹，兩地防疫力度差異，之前一直是通關最主要絆腳石。自上次對接會議以來，香港對外取消大部分豁免檢疫安排，對內擴大「安心出行」使用，提升病毒追蹤能力，縮窄了兩地防疫力度差距，內地疫情防控專家團上周六來港考察4天，了解本港外防輸入內防反彈情况，某程度是從防疫技術層面，確認兩地是否具備通關條件。昨天香港內地代表在深圳舉行第2次對接會議，會後政務司長李家超引述內地衛健委專家稱，本港「基本上具備通關條件」，意味內地專家團認為，本港疫情防疫措施，理論上已符合「恢復通關不會額外增加內地疫情風險」這一前提。

港府表示「有序通關」已步入落實階段，稍後將處理口岸管理等具體執行問題，港版健康碼亦會於下月初推出供市民試用，然而兩地通關仍未有具體時間，反映尚有一些關鍵問題需要處理。觀乎李家超說法，除了具體通關時間，目前仍有兩件事需要研究商討，分別是首階段通關配額細節，以及熔斷機制。「小通關」試行初期，內地方面必定從嚴從緊，各方普遍預料每日只有約千個名額，初期必定「爭崩頭」，港府需要研究的細節，相信主要圍繞名額如何分配，跟內地未必有太大關係，相比之下，熔斷機制則必須跟內地協商，一日未有協議，通關都無法開始，換言之，這兩個問題是二而為一。通關日期「尚欠東風」，等待的很可能就是熔斷機制。

根據澳門內地通關模式，出現一宗源頭不明社區感染個案，就要暫停通關，之後14天「平安無事」，才能恢復，今年9月底，澳門便因為有不明源頭本地確診病例，需要暫停通關，影響「十一」國慶假期生意。對內地而言，港澳同為特區，一視同仁處理通關，採用同一熔斷標準，無可厚非，不過港情澳情有別，亦是不爭事實，只要符合「不會額外增加內地疫情風險」這一前提，通關熔斷安排，應該可以求大同存小異。

香港可求通融彈性

不應尋求無理特權

澳門人口只有數十萬，跟內地大城市一個小區差不多。內地控疫強調精準，一發現確診病例即封小區，不准居民出入，澳門通關熔斷處理，基本上亦近似，然而香港始終是一個人口多澳門超過10倍的城市，國際化程度亦較高，港府有責任向內地反映本港特殊情况，希望熔斷機制有一些彈性，避免不必要熔斷。舉例說，香港是國際航空交通樞紐，機場人員偶有中招，屬於「高風險暴露群組」，現時當局已要求機場人員3日1檢，稍後更將收緊為2日1檢，個案發現及時，未必擴散入社區，這類感染個案可列作「疑為輸入個案相關個案」，進一步追蹤調查，未必需要一發現便歸入「源頭不明本地個案」，即時叫停通關。

當然，社會各界要明白，通關涉及公共衛生安全，基本防疫要求無法妥協，香港不能將彈性通融，與要求無理特權混淆。一旦熔斷就要至少觀察14天，確認再無新個案，澳門通關模式如此，香港不可能有優待。香港人口稠密流動高，封小區控疫概念根本不可行，內地從嚴控疫，會否等到香港出現十多宗不明源頭本地確診，又或至少兩個群組同時爆發，才叫停通關，同樣令人懷疑。目前香港與內地就確診定義、什麼情况應歸類為本地感染等，處理並不一致，舉例說，內地不把無病徵個案當作確診病例，復陽個案一般無病徵，但香港則會視之為本地個案，為免「無端熔斷」，港府需要盡快解決相關問題。

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