社評：排除政治干擾因素 修例保護知識產權

版權條例與時代脫節

修例政治化蹉跎10年

香港發展謀劃長遠，創新科技與文化創意產業，一直被視為兩個重點，然而回首過去10多年的情况，卻是講多做少。鼓勵創新創意，必須尊重知識產權，香港《版權條例》1997年生效，之後因應網絡世界發展多次修訂，然而最近一次修訂已是2009年的事情。當時的科網世界，跟現在別若天淵，智能手機用戶在香港仍屬少數，蘋果手機「最新」型號是iPhone 3GS，手機串流服務未成氣候，人們主要用電腦上YouTube睇片，facebook是年輕人「新玩意」，WhatsApp更是剛剛誕生。商經局長邱騰華近日表示，現行版權條例「落後了10年」，現實是2015年時任商經局長蘇錦樑亦曾說過幾乎一樣的話，說香港版權條例落後接近20年，其實並不為過。

各地爭相發展文化創意產業，香港不進則退，必須急起直追，加強保護知識產權，不能繼續光說不練；中央十四五規劃，首度提出支持香港建設區域知識產權貿易中心，修訂版權條例，完善法規保障，對於推動知識產權貿易發展，更是必不可少。今次是港府10年來第三度推動修例，蹉跎了的時間，已無法追回，唯盼修例工作可以快馬加鞭，早日完成。

政府於2011年及2014年，先後兩度提出修訂版權條例，將規管範圍擴大至所有電子傳送模式，加強打擊網上侵權行為，惟最後都因為立法會拉布，無疾而終。網民最初因為修例草案未有豁免「二次創作」，認為有損網上創作自由、妨礙以二次創作諷刺時事，將修例草案稱為「網絡23條」，大力反對。其後當局因應二次創作問題，同意在2014年修例方案中，豁免與二次創作有關的六類行為，包括戲仿、諷刺、營造滑稽、模仿、評論時事及引用，就連資訊科技界議員亦認為有關安排令網民更受保護，可以收貨，然而版權條例修訂污名化情况積重難返，社會氛圍泛政治化，加上議會內的政治對立，令草案胎死腹中。之後數年，當局都無意再碰這個政治燙手山芋，任由問題繼續延宕，直至最近一年香港政治形勢劇變，政府才敢舊事重提。

政府今次諮詢的提案，大致以2014年草案為藍本，亦無追加「國安元素」，之前提及的二次創作豁免基本保持，至於「認真翻唱」則未有加入豁免之列。有人關注條例未有明確定義何謂諷刺及戲仿等，網民可能誤墮法網，有意見甚至將問題扯到「寒蟬效應」、「窒礙言論自由」的高度。其實之前的修例諮詢，已深入討論過相關問題。

借鑑外地經驗修例

保留二次創作空間

2014年版權草案，沿用英國的「公平處理」做法，清楚列明豁免範圍，當時網民認為定得太窄太死，要求仿效美國做法，本着「公平使用」精神，只列出一系列原則，由法院根據具體案情，判斷有否侵權。現在港府提出的建議，未將諷刺等定義寫死，當局強調的是一般涵義和正常理解，只要符合「公平使用」原則，不會有法律責任，如有爭議，法庭可以通過案例去澄清定義。現在政府重啟諮詢，有關「公平處理」與「公平使用」的問題，當然可以再度討論，然而反反覆覆，「為拗而拗」，只是浪費時間，無濟於事。上載認真翻唱歌曲，是否屬於侵犯版權，要視乎翻唱目的，私人娛樂分享不應有問題，若屬唱「口水歌」牟取利益，當然很可能侵犯版權，不將認真翻唱納入豁免範圍，侵權與否視乎具體情况而定，亦屬合理做法。

版權條例修訂當年拉倒，很大程度是政治問題而非條例本身有重大問題，政府以2014年版權草案作為諮詢起點，可以理解，然而網絡世界日新月異，「迷因圖」（Meme）一類二次創作近年大行其道，跟7年前是兩個世界，當局必須確保法例修訂追得上時代步伐。近年各地都有一些電影公司或創作人，允許網民在「常識範圍內自由使用」劇照去做「迷因圖」等二次創作，所謂「常識範圍」，其實亦無明確定義，一般理解是非商業使用、可戲仿但不可含誹謗成分、使用時註明出處等。有關原則值得當局參考。2019年，歐洲議會通過爭議多時的網上版權法修正案，一方面要求各大網絡平台必須過濾侵權作品，同時為「迷因圖」等二次創作，提供一些豁免寬限。現在港府修例，可以多些借鑑外地經驗。

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