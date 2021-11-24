社評：食肆強制掃「安心」 業界防疫難講價

強制掃碼擴至食肆

解決「亂填紙仔」問題

內地疫情防控專家團在港4天考察結束，兩地第二次專家「對接會」明天舉行，外界相信恢復通關在望，若說加強外防輸入內防反彈措施，尚欠臨門一腳，估計就是機場風險管理，以及擴大「安心出行」使用。餐飲等行業最近已預期，強制使用「安心出行」規定，將擴至所有食肆。當局昨天的宣布，某程度是意料中事。

「安心出行」推出一年，嚴格來說只是個人出行記錄程式，直至本月以前，一直都是自願使用，就算當局發現確診病例，也未必可以靠「安心出行」找出同場密切接觸者。有人質疑「安心出行」無助病毒追蹤，並以此為由反對擴大使用，現實是若不擴大使用，根本就不可能真正發揮它應有的防疫作用。香港現階段沒有條件「與病毒共存」，外防輸入很難滴水不漏，內防反彈因此非常重要，病毒追蹤機制必須有效到位，就算不考慮與內地通關的問題，從公共衛生角度，擴大「安心出行」使用，本來就是應該做的事。

本月初開始，政府設施必須掃碼才可進入，引起甚大迴響，當中以政府街市爭議最多。以往市民出入街市，從來毋須掃碼或「填紙仔」，現在忽然多了一個程序，必然有很多人不習慣，基層長者面對的適應問題尤多。相比之下，食肆、酒吧、戲院等處所使用「安心出行」，差不多有一年時間，顧客早已習慣要麼掃碼要麼「填紙仔」，防疫關卡本已存在，新規定帶來的適用問題，理應比政府街市掃碼為小。本港實現動態清零，零售餐飲等行業近月生意顯著改善，惟跟2019年初水平相比，仍有一定距離，飲食業界主流樂見通關，對強制掃碼亦多表支持。

食肆環境相對狹窄，顧客除下口罩進食，傳播病毒的風險，一定比戴着口罩逛商場或乘搭公共交通工具為高，良好的病毒追蹤系統尤其重要。過去一段時間，政府容許食客「填紙仔」代掃碼，衍生不少亂象，部分人並無認真填寫資料，聯絡方法亂寫一通。根據現行規例，食肆有責任把關防疫，過去數月有一些餐廳因為食客「填紙仔」出問題，被罰兩周不可晚市堂食，生意受影響之餘，前線員工壓力也大，強制掃碼可以一勞永逸解決「亂填紙仔」問題，對食肆及員工也有好處。

目前本港食肆按防疫條件，可分為ABCD四類，C、D類營業時間及入座限制都較寬鬆，惟食肆必須做到指定打針要求，食客也必須用「安心出行」，A類毋須掃碼、「填紙仔」或打針，代價是只限兩人一枱，沒有晚市。至於B類與C類的分野，在於是否必須掃碼及所有員工打過針。新規定實施後，「掃碼與否」這條界線不復存在，相信會有一批B類食肆可以直接成為C類，然而這跟放寬食肆防疫要求，是完全不同概念，業界不應誤會，以為現在防疫「有價講」。

打針、「安心出行」、社交限制雖然都是防疫措施，惟性質與作用並不一樣，不一定可以互相取代，遑論當作「交換條件」。「安心出行」強制掃碼，作用在於較易尋找密切接觸者，及早切斷傳播鏈，本質屬於亡羊補牢；疫苗作用在於預防重症死亡，希望透過保障個人，減輕醫療系統壓力；社交限制為的是減低近距離接觸傳播病毒的風險。正如打了針不代表可以不戴口罩，有了強制掃碼，不等於食肆可以討價還價，要求放寬社交限制，縮窄每枱相隔規定，多擺幾枱做生意；有政府街市商販提出以完成疫苗接種，換取毋須強制掃碼，從防疫角度，其實也說不通。

疫下復常大我為重

照顧弱勢政府有責

放眼世界，疫下復常無法不付出代價，無論疫苗通行證、強制打針等，都需要小部分人妥協遷就。政府要以社會大我利益為重，但亦要體恤並幫助真正有困難的人。強制使用「安心出行」，政策精神在於不容許以「不願使用」為由拒絕掃碼，對於有實際使用困難的人，諸如露宿者、失明人士和不懂使用手機的長者，當局應多予通融支援。有失明人士關注組織表示，最近收到不少視障人士求助個案，建議當局改善措施，包括加設凸起標示方便視障人士尋找二維碼、為有特殊需要人士統一「填紙仔」表格、讓視障人士可先行在家中填寫等，當局應該從善如流，為受影響的弱勢人士提供更多協助。

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