社評：通關有望水到渠成 提防甩轆做好配套

內地專家來港考察

「小通關」放眼今年底

9月底香港與內地專家舉行首次對接會議，磋商通關事宜。事隔差不多兩個月，通關工作取得一定進展，內地專家團上周末抵港，考察本港防疫工作，今天是行程最後一天。本月初，國務院港澳辦形容，恢復通關工作有序推進，兩地正相向而行，反映香港與內地已就通關問題，取得一定共識，如果兩地防疫機制仍存在巨大鴻溝、遠未具備通關條件，內地專家團無必要來港考察。從這一角度看，內地專家團這次訪港，本身便是相當正面的信號。

當然，通關主導權不在特區政府，而是內地方面就防疫的考量，不會額外增加內地疫情風險，是恢復兩地通關免隔離的前提。明年2月初是農曆新年，過節前後都是春運高峰期，加上同月還有北京冬季奧運會，內地防疫更是不容有失。行政長官林鄭月娥早前表示，希望明年2月中大灣區規劃綱要公布3周年時，可以有「比較具規模的通關」（下稱「大通關」），能否如願尚有變數，惟觀乎最新進展，倘若推進通關成果得到內地專家確認，年底率先試行有限度通關（下稱「小通關」），應有一定機會。

過去半年本港經濟反彈，失業率亦由今年初的7.2%高峰逐步回落。當局上周公布，8至10月失業率再跌0.2個百分點，降至4.3％，惟跟疫前的3.4%，仍有一定差距，遑論與反修例風暴前的2.8%水平相比。最新就業數據顯示，樓房裝修、文娛藝術、餐飲服務等行業的失業率，皆有明顯跌幅，社交限制對部分行業的經營壓力，隨着疫情緩和逐步減少，不過值得留意的是，近3個月整體失業率回落步伐，明顯較之前慢，就業改善似已面臨瓶頸，若想將失業率壓低到疫前水平，必須推進通關。

零售、餐飲與旅遊疫前為本港創造大量職位。零售業界表示，現時總體零售額大約回復到反修例風暴前七成水平，若無法擺脫「塘水滾塘魚」狀態，很難進一步復常；旅遊業等自疫情以來一直冰封，唯有大規模恢復免檢疫通關，始有機會走出困境。內地是香港最大貿易伙伴，以本港目前的新冠疫苗接種情况，亦無條件談「與病毒共存」，先與內地通關是最符合現實和經濟需要的選擇，對進一步改善就業民生非常重要。

名額分配要公平

執行亂象須防範

為了拉近兩地疫情防控的標準與水平，近期港府在外防輸入內防反彈方面，採取了一系列措施，包括取消大部分豁免檢疫安排，以及強制出入政府設施要用「安心出行」，有特殊需要人士可獲通融。餐飲業界預期，稍後顧客出入食肆亦要一律掃碼，不能再「填紙仔」。相關措施不乏爭議，有外商不滿取消豁免，匯控總裁祈耀年則表示，暫無計劃赴港以免危害香港內地通關；有街市商販不滿強制掃碼影響生意，部分長者與露宿者對掃碼感為難，亦有市民覺得可以接受。放眼世界，疫下復常無法不付出代價，無論疫苗通行證或強制打針等，都需要小部分人妥協遷就，當局需要體恤有困難的人，讓他們也能獲得一些實惠或援助，並非單純犧牲小我，可是疫下復常始終要以大我先行。

香港與內地有序通關在望，港府一方面應繼續推進防疫措施，做足所需的外防輸入內防反彈工作，為通關掃除餘下障礙，另一方面則要做好配套準備，理順通關安排。澳門內地通關，若出現一宗源頭不明社區感染個案便要暫停，預料香港的通關安排亦相似，倘若兩地同意使用「港版通關碼」，港府應早日推出，讓有意申請者熟習應用。「小通關」試行初期，為求穩陣必定從嚴從緊，每日名額千人，只限商務或有恩恤需要人士持通關碼到深圳等鄰近城市，可能已是極限，預料申請者將非常踴躍，名額分配機制既要公平公道，亦要提防具體執行「甩轆」。

當局應避免令外界覺得「小通關」只為方便富商巨賈，其他有公幹需要或急於探親奔喪者難以問津，名額分配採取網上預約先到先得，理論上較為公平，然而當局必須確保系統簡單易用，否則很易出現混亂。申請者料需提交在內地的公司資料或親友地址，資料核實將是一個問題，當局需要安排人力物力跟進，提防有人蒙混過關，衍生各種亂象。旅遊業難受惠於「小通關」，即使落實「大通關」，也要一段時間才能局部恢復生意，政府「還息不還本」支援計劃不久將到期，當局應視乎情况，延長相關支援。

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