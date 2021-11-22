社評：地產上月量價齊跌 共同富裕影響至深

連串辣招應對房價居高不下

共同富裕並非打擊房地產業

今年頭10個月房地產業仍然有輕微上升，尤其是上半年的升勢還十分強勁，這是得益於中國控制疫情得力，經濟復蘇速度比外國快，但隨着陸續出台的各種「辣招」，即使購買力猶在，購買意欲則暫且收斂。然而，收緊貸款政策、限制預售時限與比例、限購令以及5年內出售交重稅等手段，過去也使用過，也只是收一時之效，風頭過後，房價還會重回升軌。這次的辣招比過去更辣，諸如限價令，新房與二手房都有市場指導價，而且嚴格執行，這一招確實使很多買家與炒家卻步，或者想入市也無從入手。

綜觀各種影響房價的政策，這次中央出招，已經不僅限於金融手段和行業手段，而是一套「組合拳」，最突出的是教育部大改學區政策，過去就近入學的政策是局限在學校附近的幾條街，形成名校周邊的「學區房」價格畸高，而今大幅擴大學區範圍，炒賣學區房情况徹底消失。徵收房地產稅10多年前提出以來，一直是只聞樓梯響，2011年在上海和重慶兩市開始試點，也只是象徵式的「試水」，而今是通過人大立法，要求訂定全國性法律去執行，雖然仍然要等5年以後才能正式實施，但很快就會開展的試點城市肯定會增加，地方政府沒有不執行的理由。

影響商品價格最大的因素是供應量，內地房價居高不下的重要原因，就是公營房屋供應仍然「十分罕有」。內地提出興建類似香港廉租屋的經濟適用房政策，始見於1994年，地方政府可以用免地價方式補貼，但由於地方政府過分依賴賣地收入，免地價相當於砍掉收入，絕對沒有誘因。中央政府甚至在人大會議的政府工作報告上提出要求，經濟適用房要分配給沒有當地戶口的外來務工者，但這個政策從來沒有得到切實執行，一些城市只是讓大企業建房出售或出租給自己的員工，將數字上報虛應故事。近年也有一些城市提供廉租房給高科技企業員工，也是作為吸引人才的條件敷衍中央，真正做到普惠型的廉租屋，乏善可陳。

房地產與建築業佔到GDP比重的15%，對經濟發展舉足輕重，所以地方政府以至中央政府一直不會輕易「大動干戈」，而房價高企，不但影響到生育率下降，還令到大城市出現弱勢社群，眾多年輕人為求獲得蝸居而負擔沉重。這次痛下決心對房地產業實施連串辣招以及組合拳的做法，是基於今年8月召開的財經委員會會議上由習近平主席提出的共同富裕目標。

保障住房輔助弱勢社群

促進社會公平理所當然

中央政府宣布消滅絕對貧困之後，提出共同富裕這個重大全國目標，是要通過各種政策的配合，以及長期切實執行去完成的。其中提到基本公共服務均等化的一點是：住房供應和保障體系。從行文的意思看，不但要提高令普羅大眾能夠負擔的住房供應量，還要令確實買不起房的群體，獲得保障住房的權利，這樣才能做到「推動更多低收入人群邁入中等收入行列」，最終做到共同富裕的目標。

共同富裕的強烈信號已經十分明確，據此推出的政策也十分清晰，房價只升不降的神話不再，已經煞住以投資房地產是圖利必殺技的購買意欲，但對於地產開發商「以本傷人」的牟利手法，也必須有所對應。房地產開發商一本萬利的年代，不但簡單依靠建屋賣房賺錢，近年還無所不為，擴張到新興行業諸如電動汽車，這或許是看中未來趨勢，但資金的籌措卻純粹是發行「玩財技」的基金，一旦賣房收入不理想，則導致無力償還利息和兌付贖回，這種做法不但危害金融安全，還損害大量散戶投資者的利益，也必須有嚴格規限，否則不但共同富裕目標不能達到，連社會安定也受到影響。

對於城市必須建廉租房的要求，是保障性住房的範疇，不能再是根據各城市自身的財政狀况多寡的「自選動作」，而是應該通過調查得出數據，由中央政府訂定一個硬指標，並給予財力薄弱的城市一定的補貼，要求地方政府切實執行。

共同富裕這個遠大目標，關係到國泰民安，更重要是促進社會公平，應該是主導未來幾十年發展各種政策的基石，這個方針勢必對房地產業發展有深遠影響，現在是買家採取觀望態度的時候，一時間造成房地產銷售量價齊跌，相信地方政府與房地產開發商也會看到這個目標對各種政策的重要性，及時採取適切的做法。

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