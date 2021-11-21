社評：柏楊反思傳統無罪 台獨去中國化可鄙

1984年，64歲的柏楊在美國愛荷華大學作了一場演講，深刻批判中國傳統文化的種種弊端。1985年8月，他將此篇演講稿和數十篇同主題的演講、雜文、訪問在台灣結集出版，即為後來轟動的《醜陋的中國人》。柏楊1949年赴台，經歷台灣戒嚴時期，其人生起伏風波也與台灣政治、社會環境緊密相關。這本書更精確地說，是指他眼中的台灣人，即當時擁有高度「中國人認同」的台灣社會。該書主要內容是反思所謂「中國人的劣根性」，以「恨鐵不成鋼」的態度，將傳統文化的種種弊端總結為「醬缸文化」，在華文世界引起強烈的文化震撼，成為島內年度暢銷書。之後《醜陋的中國人》在大陸出版，引發的熱潮甚至超過台灣，發行量高達數百萬冊。

迎合兩岸社會轉型思潮

《醜陋的中國人》熱銷

當時的台灣社會，經濟雖已起飛，社會卻還處在轉型初期，大陸則剛開始改革開放，打開國門不久，反省傳統文化的思潮在兩岸蔚然成風，《醜陋的中國人》迎合了這種思潮，一時洛陽紙貴。雖然今天看來，書中一些觀點不乏偏激、武斷，很多用詞過於情緒化。因為柏楊畢竟是傳統文人，並無研究現代社會的科學工具和手段，只是「見微知著」，慨嘆議論居多。

哀其不幸，怒其不爭，是中國老一輩傳統文化人對國家民族命運的真實態度。從五四運動的「砸爛孔家店」、「廢除漢字」主張，到魯迅筆下的「孔乙己」、「阿Q精神勝利法」，再到柏楊的「醬缸文化」，都是基於愛之深責之切的立場，而非自外於民族的侮辱謾罵。正如有評價所言，柏楊雜文「在冷嘲熱諷之中，蘊藏着深厚的『愛』和『情』。」「他對中國歷史文化『愛之彌深，恨之愈切』，只有對傳統文化非常關切、對中國人懷有非常高的期望，他才會批判、揭示它的問題所在」。2018年在柏楊逝世10周年舉辦的「柏楊先生創作與人生學術研討會」上，張香華憶述初識柏楊時，「深知他多麼珍惜要做一個中國人」。這一點，從他生前囑咐家人當中國人文明有所進步時，就應封印停出《醜陋的中國人》，並在身後將部分骨灰葬在河南故鄉，可見一斑。

從五四新文化運動，到魯迅、柏楊，可知中國人從來不缺乏自省精神，這種自省能力甚至在世界民族之林中也是罕見的，一個懂得自省的民族是有希望的民族，也絕不會是醜陋的。

知識分子有自省傳統

正確民族史觀自幼建

自1985年該書出版到2008年柏楊去世這23年，正是原來堅守中國傳統文化的台灣，在意識形態的操弄下逐漸從信守傳統、到最終蔑棄傳統的關鍵時期。早在李登輝、陳水扁執政時期，台灣教育便已埋下「去中國化」的禍根。在1997年的教科書《認識台灣》中，「我國」便已改成「中國」。陳水扁任內，高中歷史教科書中的「台灣史」被從「中國史」中抽離，而「中國史」則儼然成為「外國史」。2016年蔡英文上台後，大幅刪減國文教科書的文言文比例，更變本加厲地推出新歷史課綱，高中歷史課本分為「台灣」、「東亞」、「世界」三部分，「中國史」被納入「東亞史」框架下討論，內容從原來的1.5冊縮減為1冊。對此，大陸國台辦曾痛批是「圖謀割裂台灣與中華文化的血脈聯繫」，讓台灣的年輕人「不知有漢，無論魏晉」。

一個時代有一個時代的經典，《醜陋的中國人》的時代經典意義是難以否認的。惟近年來「台獨」勢力歪曲書中的思想，將之操弄成「去中國化」的教育工具。正如張香華在拒絕將該書節選納入台灣中一國文教材時所言，「在對中國文化知之甚少的情况下，即便讀了柏楊的文章，又怎能領會柏楊的精神？」曾長年在台灣從事教育工作的張香華直言，台灣如今的課綱改革，根本是執政者「去中國化」的教學策略，沒有中華文化的價值觀與認同前提，收錄《醜陋的中國人》其心可議，當初柏楊於1984年發表演講時，主要針對的演講對象是成年人，「對於一個還沒建立起民族自信的國一（中一）學生而言，並不適合」。對於在民族史觀教育中，仍執著於向稚嫩學子灌輸「批判性思維」的教育迷思來說，這亦是振聾發聵之言。

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