社評：全國封城重臨歐洲 「與病毒共存」受考驗

重症死亡個案增

這個冬天考驗大

今夏以來，西方富國紛紛奉行「與病毒共存」策略，大規模解封防疫措施，主力靠谷針應付病毒；一些在經濟、政治上依靠西方的國家，亦陸續跟隨腳步，像中國般厲行「外防輸入內防擴散」的地方，漸漸成為少數。兩套抗疫策略的利弊，近月惹來甚多討論，有人質疑中國「動態清零」模式成本「過高」，內地抗疫專家鍾南山則認為，應付疾病，預防永遠勝於治療，「中國模式」着重預防及迅速控制，比起「放任傳播、感染後再治療」，成本其實更低，倘若解封一兩個月後出現大量感染，需要再度收緊措施，一來一回的成本代價更大。最近歐洲疫情發展，似乎印證了鍾南山的說法。對於現在奉行「與病毒共存」政策的國家，這個冬季將是重大考驗。

歐洲爆發新一波疫情，德國、荷蘭等單日新增確診病例皆創新高，本月上旬，歐洲一周錄得近200萬宗新增病例，佔同期全球數字2/3；一周新增死亡個案達到2.7萬宗，亦佔全球超過一半。德國重症監護病房的新冠病人數字，升見半年最高，單日死亡人數回升至接近300人，與今年初單日逾千死的高峰相比，雖有一段距離，卻已貼近今年5月時的水平。荷蘭上周率先宣布局部封城，食肆酒吧晚上8時必須關門，德國捷克也收緊抗疫限制，奧地利昨天更宣布，再度全國封城禁足，為期20天。當局還指摘部分人堅拒打針，破壞全國防疫，政府打算明年初強制全民打針，開西方世界首例。

歐洲疫情告急，美國方面亦在升溫，在中西部多個州份，部分醫院ICU已有人滿之患。美國今秋異常溫暖，民眾較少長時間留在室內，單日確診平均仍超過8萬宗，隨着嚴冬將至，人們紛紛留在室內，病毒更易傳播，不排除疫禍更烈。白宮抗疫專家福奇本周表示，美國日增病例需要遠低於1萬宗，才能恢復疫前正常生活，新增病例居高不下，反映美國疫情控制非常糟糕。亞洲方面，韓國本月起效法新加坡，奉行「與病毒共存」，單日新增確診最近已升至破紀錄的接近3300宗，重症患者約500人，基本上已到了韓國當局訂下的「重症可控範圍」標準，倘若情况持續，當局將叫停解封。

新冠病毒不會消失，終極狀態一定是靠藥物實現「與病毒共存」，問題在於現在條件是否成熟、可以採取放任病毒傳播的抗疫策略，一躍跳到「終極狀態」。根據「與病毒共存」策略的邏輯，解封後確診病例急升是必然，關鍵是疫苗可以令重症死亡率顯著下降，當低至一定水平，就可以將之當成普通流感，然而理論歸理論，各地實踐顯示打針人口縱有八成，任由病毒傳播感染未打針者，重症及死亡「實數」一樣會有較明顯上升，新加坡與韓國情况正是如此。韓國靠打針，成功將染疫死亡率從高峰時的2.4%，壓至不足0.8%，但比普通流感的0.1%死亡率，仍要高出7倍，目前韓國尚有約千萬人沒打針，0.8%死亡率，意味可以死8萬人，這是一個很可怕的數字；倘若接種人口只有六、七成，現在「與病毒共疫」的代價就更高。

港無條件與病毒共存

長者兒童谷針須努力

歐洲完成接種人口比例為67%，德國、奧地利接近此平均數，捷克不足六成，荷蘭超過七成，事實證明，這樣的水平不足以與病毒共存，荷蘭醫院要縮減兩成常規醫療護理服務，以便應付新冠病人，意味醫療系統其實已爆煲。美國的接種人口比例只有60%，比歐洲還要低，萬一今冬疫情大爆發，災情可以相當慘烈。一些「與病毒共存」國家疫禍惡化，有人懷疑跟民眾早打疫苗，半年過後免疫反應大幅下降有關，打第3針成為當前急務，亦有人關注校園大規模爆疫情况，懷疑病毒透過無病徵學童在社區蔓延。凡此種種對香港都有重要啟示。

香港防疫從嚴，有人關注這會令外商欲步，一些外國商會亦不斷施壓，要求港府放寬檢疫，然而本港的名義接種率（已打針者佔「可打針」人口比例），仍未及七成，若像其他地方般以佔總人口比例計算，更僅達六成，就算不考慮與內地通關，只計現時本港接種率，以及醫療系統負荷能力，根本就無法「與病毒共存」。本港疫苗接種率最低的兩個年齡組別，分別是長者和未成年學童，前者是高危群體，後者染疫未必有病徵，若採取「與病毒共存」策略，這對「致命組合」將帶來可怕後果。香港短中期毋須亦無條件「與病毒共存」，惟從長遠計，一定要「谷針」，長者和兒童接種率必須達到一定水平。當局決定開放兒童打針是重要一步，問題是很多家長對打針副作用有很多憂慮，政府和專家必須多作解說，設法釋除家長疑慮。

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