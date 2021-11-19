社評：受虐慘况拷問良知 修例護童勿再蹉跎

虐兒慘案一宗嫌多

保護兒童遠未到位

2018年，5歲女童「臨臨」遭生父及繼母長期虐待致死，死者身上驗出百多處傷痕，今年4月，法庭判兩人謀殺罪名成立，監禁終身。半年過去，法庭又要處理另一宗駭人虐兒案。事件發生於2019年，一對情侶受託照顧友人22個月大女兒，兩人在半年間多次虐打女嬰，甚至以狗鏈綁在女嬰腰間，把她獨留家中。同年6月，女嬰因頭部嚴重受創致死，事後證實身上有70處新傷舊患。

大人施暴，稚子何辜。遇害女嬰尚在牙牙學語，天真無邪，面對虐打全無逃避反抗能力。涉案情侶本身育有3名9歲以下年幼子女，不可能完全不懂照顧嬰兒。根據兩人互傳的手機短訊，女方揚言要重手打女嬰，男方則提及「剛剛幾乎打死女童」，反映二人明白自己所作所為。女被告提到，案發前從未收過友人支付女嬰生活費，然而大人之間縱有錢銀瓜葛，也不應該拿稚子發泄。案情顯示，女嬰未託付涉案情侶照顧前健康正常，後來卻營養不良，腦部發育亦不全，種種迹象顯示，女嬰去世前半年，過着非人生活。

涉案情侶在高院承認一項虐兒罪，法官本周判處兩人監禁5年4個月，有人覺得判刑太輕，不能反映女嬰死亡慘况，然而法官量刑受限於控罪，亦受限於法律。雖然案情足以證明被告虐待女嬰，惟並無確鑿證據顯示女嬰頭部重創死亡，是兩人施虐直接導致，控方未能控以謀殺罪，只能按一般虐兒案處理方式，以「侵害人身罪」檢控，監禁10年已是最高刑罰。法官以8年為量刑起點，考慮被告認罪等因素後，得出今次裁決，若說判刑不夠重，問題未必出在法官，而是現行保護兒童法例有缺失，令裁決無法有效反映罪行嚴重性，當局有必要盡快修改法例，提高虐兒罰則，否則有可能向社會發出錯誤信息，即「虐兒若不致死，法庭未必可以重判」。

本港虐兒問題有加劇趨勢。根據社署數字，今年首9個月發生1023宗懷疑虐兒個案，比去年同期的650宗，大幅增加57%，預料今年虐兒數字將見新高。警方今年首8個月則錄得780宗虐兒案，當中有403宗涉及傷害兒童身體，兩個數字皆比去年同期急升七成，超過七成半施虐者是父母。誠然，虐兒個案增加，原因之一可能是各界對虐兒問題意識有所提高，多了留意身邊是否有兒童懷疑受虐，惟政府實有必要全面檢討現行的保護兒童政策，避免虐兒問題惡化。

「沒有保護罪」加快立法

防虐兒機制有待加強

近年每次發生駭人聽聞虐兒案後，當局通常都會採取一些保護兒童新措施作為回應，可惜大多屬於小修小補，踢一踢郁一郁，受害兒童的血與命，換來的往往只是寸進改善。2017年，政府提出設立兒童事務委員會，由政務司長牽頭，匯聚相關政策局、政府部門及關注兒童權益團體，聚焦處理兒童成長面對旳問題，包括保護兒童免受暴力及疏忽照顧。委員會成立至今3年多，開會略多於10次，實際效用有多大，值得好好檢視。

多年來一直有人主張修例，懷疑虐兒卻知情不報者需要負上刑責，社會討論多時，遲遲未見政府行動，直至今年「臨臨案」被告定罪判刑後，法改會發表報告書，建議在《侵害人身罪條例》加入「沒有保護罪」，算是踏出重要一步，惟日後具體修例內容會否流於半吊子，還得走着瞧。政府官員表示，強制醫療人員、教師、社工等專業人士舉報懷疑虐兒個案，立法工作預料需時兩年，進度太慢，應該設法加快。

本港保護兒童法律不周全，制度上存在諸般不足，有必要全面改革。當局應訂立專門的保護兒童法律。根據法改會的「沒有保護罪」建議，倘若事主嚴重受傷，知情不報者可被判監15年，如事主死亡，相關人等可被判囚20年。虐兒相關罪行的最高刑罰，亦應與之看齊，早日修例上調。今次女嬰受虐案，與早前一宗13個月大嬰兒遭照顧者猛烈搖晃虐待致神經系統永久受損案，共通點是家人將受害嬰兒交予他人託管，未料所託非人。女嬰案法官表示，女嬰兄長獲安排寄養，令他思疑為何女嬰生前沒被介入，促請當局盡快檢討，避免同類事件再現。現時本港雖有兒童死亡個案檢討委員會，惟工作主要集中於宏觀分析，並非逐宗個案檢視，亦無法定權力，當局應參考外國做法，設立專門調查機制，審視具體死亡個案，找出保護兒童工作盲點所在。

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