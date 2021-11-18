社評：選舉重塑政治文化 務須維護廉潔多元

立會選舉湧現新面孔

選舉工程可知競爭性

選舉提名期上周五結束，共有154人報名，惟並無傳統泛民政黨派人參選。過去兩年多，香港政治形勢出現根本變化，反修例風暴是泛民跟中央的一場政治大攤牌。隨着〈港區國安法〉實施，以及中央修改選舉制度落實「愛國者治港」，泛民主流政黨核心人物，要麼因為反修例風暴案件繫獄，要麼離開了香港，餘下者對於在新制度下參選多有保留，又或自忖難過資格審查委員會「DQ」一關，最終並無派人角逐，回歸以來「泛民對建制」的選舉格局不復存在，今次立法會改選，將成為香港選舉政治的一個分水嶺，舊的政治分析框架已不再管用。

中央多番強調不搞「清一色」，根據參選人報稱的政治立場，至少13人（8％）自認非建制派，然而必須指出，這批「非建制派參選人」，昔日只被視為溫和派、中間派，過去10年泛民激進化，「又傾又砌」等被視為為「妥協派」、「出賣原則」，溫和中間派遭排擠，不被泛民視為同道人。現在他們以非建制派姿態出戰，能夠吸引多少泛民選民，實屬疑問。

舊的政治論述中，「非建制派」與「泛民」常被當成近義詞，然而在新制度下，這兩個概念某程度已脫鈎，所謂「非建制派參選人」，主要是因為他們過去與泛民有些淵源，又或跟他們有較多接觸聯繫，具體政綱與行事風格仍待觀察。非建制派作為一個概念，未來將逐步演化，脫離舊的政治分析框架，出現新的內涵，具體為何，還看當事人如何摸索前路，在「愛國愛港」前提下找出自己的定位。

觀乎參選名單，這次立法會選舉還有兩點值得留意，一是多了很多新面孔，二是破天荒每席都有競爭。154名參選者，只有33人屬爭取連任，當中有部分人「轉跑道」出戰，例如由地區直選轉至選委會界別。不少傳統建制政黨都安排新人，又或過去曾經參選但排在名單較後的所謂「抬轎」者，以「主角」姿態競逐，另外亦有一些從未參選的重量級商界人物、從事學術研究人士等參選，若將這些參選人統統計算在內，「新人」數目過百。

過去一段時間，本港選舉政治操作，很多時都是圍繞政治議題、香港與內地矛盾不斷打轉，不少專業才俊無意涉足政治鬥爭，自然不會考慮參選，數年前根本無法想像會有大學副校長、退休署長參選。從正面角度看，多了社會精英問政，有助提高議政水平，可是他們本身往往亦有很多事務纏身，當上議員後，未必能夠專注議政，也可能不習慣與公眾溝通接觸，他們參政對議會文化及政治生態的影響，需要時間觀察。

廉潔公正善治之本

議會新風有待建立

這次立法會選舉，無論選委會議席、地區直選還是功能界別議席，全都要競爭，以往鄉議局一席，例必由主席在無人挑戰下自動當選，今回一樣要競爭。外界普遍認為「席席有競爭」是刻意安排的結果，有人質疑部分人「陪跑」味濃，參選純粹為了配合權力當局營造「選舉競爭氣氛」，亦有人認為，有競爭總比無競爭自動當選好，理論上可以促使參選者多些接觸選民。參選人有否落力角逐，選舉工程展開後自有答案，不同功能界別議席競爭有強有弱，無法一概而論，無論如何，有選舉就有問責，即使今回輕勝，倘若任內做得很差，下回未必得到選民支持，倘若每次都是自動當選，就無法體現這一問責精神，當事人也不能從得票變化，審視自己任內表現。

選舉期間公開煽惑他人投白票或不投票，屬違法行為，廉署昨天提醒公眾，切勿參與企圖破壞選舉的行為，不過泛民支持者缺乏投票意欲，亦是客觀現實，今次立法會選舉，投票率勢必比過去低一大截。新的選舉制度，帶來新的遊戲規則，催生新的政治生態、政治價值和論述。廉潔公正是良政善治之本，今次立法會選舉，最重要是確保新的選舉政治文化健康，能夠反映香港社會的多元性。以往建制派定位相對簡單，政治上站在泛民對立面、維護中央和特區，經濟民生主張，則視乎不同的選民基礎和利益，親商界親勞工親基層取態不一，同一政黨的成員，立場可以南轅北轍，予人烏合之眾、一盤散沙之感，政策不熟書情况普遍。新制度下，政治鬥爭退卻，加上立法會議席構成出現重大變化，議會內將逐步形成新的合縱連橫，這對傳統建制政黨來說是發憤求變契機，能否洗刷過去負面印象，則要看他們有何表現。

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