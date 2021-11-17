社評：習拜不願兵戎相見 台海烽火風險未消

中美關係新階段

「老朋友」先過一招

近年中美關係螺旋向下，特朗普政府外交挑釁無底線，危及中美關係基石，戰爭風險顯著上升。拜登接任後，白宮重新審視對華政策，歷時半年有餘，國務卿布林肯提出的「競爭、合作、對抗」三重關係，可視為拜登對華基本框架，呼應了今夏外長王毅提出中美一起梳理「三份清單」（即合作、對話及管控清單）之建議。中美關係重啟迎來契機，孟晚舟事件等得到解決，則為中美元首對話掃除了障礙。今次習拜視像峰會，標誌中美關係正式踏入新階段，兩國關係是否重回正軌，需要更多時間觀察，然而至少可以增加各方的正面預期。

習拜峰會歷時逾3小時，根據會後中美雙方的描述，會晤氣氛良好，跟今年初中美外長阿拉斯加會晤時的劍拔弩張情况，別若天淵。拜登與習近平未當國家元首之前已相識，彼此有一定了解，然而面對美國國內高漲的反華情緒，拜登今年中高調劃清界線，強調兩人「不是老朋友，只是單純工作關係」。沒料到昨天峰會，習近平一開場就以「老朋友」相稱。外交重視符號象徵，「老朋友」一詞在中國外交別具意義，儘管「老朋友」不等於現在是「好朋友」。習近平的開場白，既是釋出善意，某程度亦是測試拜登態度。拜登回話避重就輕，「也許我的開場白應該更正式，惟你我互相對待，從不如此拘謹正式」，「朋友」一詞始終沒有宣之於口，言語之間卻明確承認了兩人的交情，調門已跟之前顯著有別。

中美關係是當下最重要的國際關係，穩定性與可預測性至為重要，這正是特朗普時期所欠缺的。今次習拜會之所以重要，在於重拾兩國互動的可預測性。根據新華社的報道，習拜就中美關係發展的「戰略性、全局性、根本性問題」，以及共同關心的重要問題，進行了充分及深入的溝通，兩國元首都認為會晤「富有成效」，有利增長相互了解。有關說法突出今次峰會首要重點，在於先搞清楚兩國關係一些重大原則問題，而非實務磋商，具體議題爭取「成果」是下一步的事，說會晤「富有成效」而非「富有成果」，正好反映這一點。兩國領袖認為會談有助中美關係再上路，這本身就是「成效」所在。船舵方向正確，自然可以相向而行，由貿易、關稅到氣候變化，兩國工作層面磋商，具體變化不會即時發生，多等一段時間，應可逐步見到一些進展。

習談台灣措辭嚴正

美須停止「以台制華」

習近平就新時期中美相處，提出「三點原則」以及「四個優先事項」。相互尊重、和平共處、合作共贏這3項原則，乃是北京一貫主張；引領國際社會合作應對重大挑戰、推進各層級各領域交往、以建設性的方式管控分歧，防止中美關係脫軌失控，亦是兩國政府分所當為。習近平強調不衝突不對抗是必須堅守的底線，期望拜登推動美國對華政策回歸理性務實軌道，拜登則表示必須避免兩國競爭演變成衝突。中美「必有一戰」之說，近年甚囂塵上，習拜表態不欲兵戎相見，具有重大意義，除非發生重大事變，否則兩國擦槍走火風險應可降低，然而必須指出，兩人的說法只屬期許，並非承諾，更非協議，台海局勢依舊脆弱，倘若華府繼續打擦邊球操作台灣問題，變相縱容台北當局推進法理台獨，踰越了北京的紅線，結局仍舊可能是戰爭。

習近平向拜登釋出合作誠意，然而說到台灣問題，立場嚴正清晰。習近平一邊表示，北京「有耐心」盡最大努力爭取和平統一的前景，意味台美若不輕舉妄動，北京亦不急於考慮武統，然而另一邊廂他亦嚴正警告，「倚美謀獨」、「以台制華」趨勢十分危險，玩火者必自焚，若台獨勢力「突破紅線」，將「不得不採取斷然措施」。兩國正式峰會，一國元首說出如此重的話，分量非比尋常。新華社提到，拜登表示美國政府「長期一貫」致力奉行一個中國政策，「不支持台獨」；會後美方官員吹風，則無提及「不支持台獨」，只重申美國堅持以美中三份公報、六項保證及台灣關係法為指引的一個中國政策，「堅決反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定行為」。

以往華府處理台灣問題，奉行戰略模糊政策，「反對片面改變台海現狀」，既是反對北京武統，亦有不支持台獨之意，然而過去一段時間，華府一再以切香腸方式，為台獨力量張目，拜登政府公開支持台灣「參與聯合國體系」，實際是進一步淘空一個中國政策。華府若不糾正錯誤，北京不可能買帳。新華社表示，拜登重申美方不尋求通過強化同盟關係反對中國，中方的態度，相信也是聽其言、觀其行。習拜會為緩和中美關係營造條件，能否重回正軌，還看美方是否講一套做一套。

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