社評：多管齊下遏市區野豬 打擊非法餵飼勤執法

保護動物政治正確

受影響市民需照顧

漁護署2019年就野豬數目展開前期調查研究，最終結果有待公布，初步分析顯示，全港有1800至3300頭野豬。近年社會有不少人關注動物權益，政府4年前叫停野豬狩獵，兩支民間狩獵隊其後不獲續牌解散；與此同時，署方人員開始為野豬注射避孕針，或就地施行絕育手術，再放歸野外，即所謂「捕捉、絕育、放回」政策（下簡稱「絕育」政策），盼可遏止野豬數目增長速度。

根據政府數據，由2017年底至2020年11月，漁護署捕獲約660頭野豬，署方為其中四成多避孕或絕育，共計約有500頭野豬被遷往遠離民居的郊野，然而有關野豬出沒市區的新聞，近年依然時有所聞。最近更有警員在北角處理一宗「野豬發現」案時，遭野豬噬咬至傷口見骨。漁護署回應稱考慮以更嚴厲措施，處理市區或民居附近出沒的野豬，數天後即宣布調整策略，未來署方每月將採取5次行動，定期捕捉市區野豬並人道毁滅。

反修例風暴在社會留下很深烙印，不同陣營都有人耿耿於懷，看待一般社會事情，依然流露着明顯的政治情緒。以當局今次決定為例，一些人即時聯想到的，是「只因咬傷一名警察，野豬就面臨趕盡殺絕」。無可否認，警察受傷是漁護署調整政策的導火線，可是近年市區野豬出沒問題，確有明顯加劇之勢，各界應以平常心看待客觀事實。

早在今年初，漁護署已表示近4年有關野豬滋擾的投訴，暴增超過一倍至上千宗。當局表示近年野豬傷人個案上升趨勢明顯，過去10年共錄得36宗，超過八成（30宗）於2018至2021年間發生，單是去年便有11宗野豬傷人個案，遠比數年前平均每年只有1宗為多，只是公眾較少關注。今次野豬噬人，遇襲警察不僅傷勢嚴重，網上還有片睇，震撼度自然高出一截，即使傷者不是警員，相信也會廣受關注，倘若因為傷者身分而不去正視問題，才是不合理的處理。

人類與動物關係錯綜複雜，一些人很愛惜寵物，但又喜歡吃葷，見到蚊蟲蜂鼠，要麼拔足避開，要麼除之而後快。現代人類對大自然和其他物種剝削太甚，多一些仁慈尊重，少一些傲慢，當然是好事，然而保護動物亦有不同層次，反對虐畜跟反對工廠式飼養禽畜、禁止吃葷，論層次與影響便大大不同。有人認為人豬摩擦增加，是因為市區不斷擴張，侵入野豬棲息地，這個因素無疑存在，惟必須指出，現在一些「野豬黑點」，諸如港島南區、小西灣、西環堅尼地城等，都是開發多年的城區，並非新界新市鎮。野豬群在區內忽然活躍，從居民角度是牠們入侵原有社區，感到滋擾和擔心。對於日常生活不會碰上野豬的人，高舉保護動物旗幟，一定政治正確，與此同時，受影響市民的切身感受和安寧需要，亦應得到照顧。

一般野豬習性怕人，寧可在夜間「搵食」，正常而言，襲擊人的機率本來不高，可是部分市民的「善心餵飼」，有可能改變野豬的習性，不僅令牠們不再怕人，甚至認為可以向人討食物。試過有野豬群咬爛電單車座椅，關注動物組織承認，不排除牠們是因為不滿遊人不予食物而發惡；南區和小西灣一帶野豬增加，亦跟有人非法餵食及非法開墾山頭有關。非法餵飼猴子野豬白鴿等野生動物，衍生衛生與安全問題，政府雖有法例禁止，卻執法不嚴，每年檢控不足50宗，罰則阻嚇力亦不足。根據法例，在金山郊野公園等禁餵區餵飼野生動物，最高罰款1萬元，其他地方基本上與亂拋垃圾一樣，僅罰1500元。當局必須一邊加強宣傳教育，說明非法餵飼野生動物禍害，同時擴大禁餵區範圍，加重罰款。

郊外野豬區分處理

管控非為趕盡殺絕

「絕育政策」是控制野豬數量的措施，可是現在的問題，是野豬在市區出沒。「絕育政策」推出之初，有動物關注組織亦懷疑，署方捕捉數目有限，措施杯水車薪；將野豬遷到野外離島，做法是否有效，同樣受人質疑，畢竟野豬的移動力高，甚至可游「渡海泳」，不排除有野豬「捲土重來」。近年歐美一些大城市亦有野豬問題，羅馬野豬橫行，甚至成為選舉議題，限量捕殺是他們處理問題的一個方法，不會因為意識形態而放棄保護居民。本港市區野豬問題加劇，倘若對居民構成滋擾和威脅，就要切實跟進，當局應視乎實際情况行動，不必排除任何選項，至於鄉郊是否有需要重設狩獵隊，則應三思。野豬是自然生態一部分，若牠們居於郊外，與人類相安無事，當局不應該趕盡殺絕。

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