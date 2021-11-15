社評：化肥停出口世界受衝擊 格局變中國話語權提升

從上月15日起，中國海關執行一項新規定，對29種化肥產品出口實行嚴格的檢查，未經檢查或者檢查不合格的，一律禁止出口。其實，頒布這樣一個清單，實質上就是說禁止這類產品出口。實施這項禁令之前，發改委在7月底已經在官方網站公布有關「勸喻」，並召集主要的化工廠開會解釋政策的由來。

化肥耗費煤炭資源並且污染

國內價格飈升影響糧食價格

禁止出口化肥是由於化肥生產主要原料價格大幅上升，煤炭和天然氣價格在國際市場拾級而上，在疫情緩和下經濟復蘇腳步臨近，加上極端天氣預期今年會有「冷冬」而對煤炭和天然氣的需求大幅增加。中國則出現多個省份斷電，大宗商品原材料價格急升，導致工業產品成本增加，中央政府的應對措施，要保證煤炭用在供暖發電，以及平抑物價避免通脹隱憂。

麵粉價格上漲，麵包的價格也會上漲。化肥價格在國際市場上去年已經開始上漲，今年進一步急升，內地出口化肥，今年頭9個月增加了三成，出口增加導致國內供應緊張而價格飈升，農民已經開始吃不消，但又不能不用化肥，按照這個趨勢，內地糧食價格勢必會上升，或者會出現農民改種其他作物而影響糧食總體產量。糧食安全是國家安全的重要組成部分，國家對此是不會坐視不理的。

中國是化肥的最大生產國、消費國和出口國，中國對於化肥政策「打個噴嚏」，國際市場都會「感冒」。韓國四成汽車使用柴油，必須使用工業尿素中和排放有害氣體，其工業尿素97%來自中國，成為這次禁令首當其衝的「受害者」。全球化肥的貿易量三成來自中國，這次禁令進一步推高國際化肥價格，因而對很多國家的糧食產量造成影響，特別是最近受到水災嚴重打擊的泰國，對於化肥需求甚殷，國際糧食價格因此會有多大影響，受到特別關注。

禁止出口化肥還有一個很重要的因素，因為化肥產品是能源資源消耗高、環境影響大、碳排放總量大的高敏感性產業，其原料需要煤炭和天然氣，生產過程需要高耗能而污染大氣，產生的廢水也會染污水資源。中國要對國際社會承諾減低碳排放，就需要從各方面着手，禁止化肥出口既符合環保政策，也可以平抑國內物價，對於中國是一舉兩得，而由於這個做法導致更多國家更快淘汰污染量大的柴油車，也未嘗不是一個對國際社會的貢獻。

中國不再依靠出口賺外匯

犧牲出口化肥換國內穩定

環保政策與國際貿易近年對中國來說，都發生了顛覆性的變化。中國過去為了發展經濟，特別是在早期需要出口商品賺取外匯，購買先進技術以改善生產能力，卻忽略了對大自然造成的嚴重破壞，大氣、河流、土壤無一倖免，種下的惡果需要長時間才能修復，甚至有些是永久的傷害。現在很多方面已經改弦更張，退耕還林、保護海洋、使用清潔能源等等措施陸續推出。

政府政策可以影響市場，讓市場用「無形之手」淘汰落後的產品和生產手段，這個過程雖然緩慢，但對市場衝擊小。而這次化肥產品發生的狀况源自於國際市場，但對國內市場十分危急，有可能影響內地的糧食安全，政府就必須用「猛藥」，大幅禁止化肥出口，因為使用市場力量已經遠水救不了近火。這個政策有一個很重要的條件，就是中國需要依靠出口賺取外匯的時代已經過去，不但不需要外匯，還要及時保住國內市場的價格和供應穩定。

中國獨特的變化在於經濟發展已經成熟，而國際社會面對一個普遍問題是氣候惡化，中國既然承諾了實現碳排放到2030年達到峰值，就必須採取一切可能的手段，可以預期，類似化肥高能耗之類的產品遭到禁止出口的做法，今後會陸續有來。一個國家的任何政策，畢竟應該是首先考慮本國自身利益為首要，而禁止對環境污染大的產品出口，也會得到國際社會的認可。

國際格局在多個方面都在發生深刻的變化，目前很多爭論在於中國的影響，當中很多是基於兩國或者多邊的矛盾，中國禁止出口化肥及其帶來的影響，是一個很好的例子。國際化肥市場以至糧食市場都會受到衝擊，這種矛盾，並非中國主觀上可以製造出來或者避免的，中國只是順水推舟而已，而客觀上造成中國提升國際話語權，也是水到渠成的問題，無謂用陰謀論去過度解讀。

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