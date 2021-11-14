社評：「通脹海嘯」憂慮浮現 經濟民生提防衝擊

能源糧食價格急升

供應鏈問題非短期

全球疫情持續，疫苗分配不均，直接影響不同地方經濟形勢。歐美搶閘復常，消費需求全面恢復，但很多新興國家仍受疫情之苦，為了防疫無法如常生產，全球供應鏈打亂，供求嚴重失衡，成為近半年環球通脹升溫一個重要因素，影響遍及衣食住行。美國是能源高消耗國，汽油價格飈升，民眾只能「硬食」；歐洲依賴俄羅斯天然氣供應，冬季供暖需求尤大，天然氣價急漲對經濟民生影響巨大。早前內地多個省市拉閘限電，成因不一而足，部分依賴煤電的省市出現電荒，原因正是煤價急升影響了正常供電。

除了能源，糧食價格升勢同樣令人憂慮。聯合國糧農組織表示，穀物菜油持續漲價，全球糧價指數上月升見10年新高，按年上升超過三成。全球兩大化肥商警告，化肥價格急升可能持續一段時間，意味農戶成本將進一步上升。國際棉花價格今年升近五成，製衣業成本急增，最終必然轉嫁消費者。今年以來，歐美多國官員常稱，經濟復常走出疫情，通脹加劇乃必然但短期的過渡現象，隨着供應鏈復元，通脹自然見頂回落，很多市場人士亦深信不疑，惟最新通脹數據卻顯示，現實並非如此。陸續有西方大企業高層表示，發達工業國的通脹及供應鏈問題，將持續一段時間。

當然，全球通脹升溫，不代表各地情况完全一樣，除了國際供應鏈問題，一些本地因素同樣發揮作用。舉例說，英國通脹加劇，便跟脫歐後貨車司機等人手不足、影響正常貨運及運輸成本有關；中國PPI急升，則跟早前電荒打亂短期生產供應有一定關係。至於美國通脹惡化，勞動力短缺是一個重要因素。雖然美國失業率比去年疫情高峰時顯著回落，可是勞動人口遠未回到疫前水平，這兩年華府大派現金，不少人寧可靠失業救濟或其他津助，甚至炒股賺錢，未有重新投入就業大軍，企業請人有困難，唯有高薪搶人，導致工資成本上漲。歐洲通脹未如美國嚴重，原因之一便是勞動市場恢復相對好一些。此外，華府極度寬鬆的財政政策及貨幣政策，亦為通脹添柴加薪。

疫情爆發以來，西方國家為救經濟，一邊大灑銀彈，一邊大舉量化寬鬆印鈔，當中以美國力度最大，無論債務和財政赤字規模皆急增。拜登上台後，華府更一再推出金額以萬億美元計的振興方案、基建方案。美國通脹數據不似預期，白宮最近調整口風，總統拜登表示扭轉當下通脹是政府首要任務，惟同時強調基建方案有助提升競爭力，長遠還可降低貨物運輸成本、平抑物價，云云；財長耶倫則嘗試向市場派定心丸，強調聯儲局不會容許1970年代高通脹困局重演，同時又稱現時通脹高企情况，「不會持續到明年之後」，換個這角度看，這其實間接承認了高通脹時期，將比之前所說的要長。

金融海嘯以來，美國投資者已對量寬印鈔和超低息環境「上癮」，聯儲局每次推動貨幣政策正常化，市場例必波動，過不了多久，正常化又要止步。聯儲局本月初宣布「收水」逐步縮減量寬規模，實際只是放緩印鈔步伐，加息至少要等到明年6月之後。美國經濟放緩，通脹惡化到什麼地步，聯儲局才會加快加息步伐，外界並不清楚；美國債務龐大，就算當局有決心頂住市場壓力加息，亦要考慮加息對政府債務和借貸成本上升的影響，種種客觀條件，都令人關注當局加息抗通脹的迴旋空間有多大。

電費車費樣樣加

香港民生添壓力

有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼，曾準確預測金融海嘯發生。今年較早前時候，他已警告美國面臨滯脹威脅，倘若局面惡化，可以引發債務危機。最近一些西方財經界評論，甚至談到「通脹海嘯」的可能。通脹危機會否朝最壞方向發展，現階段難以斷言，然而通脹預期本身，足以影響企業和消費者行為，當人們懷疑政府控制通脹的決心，就有可能改變消費及做生意模式，結果令高通脹自我實現成真。

通脹將是明年環球經濟最大不確定因素，香港要有應對準備。雖然本港通脹率最近只有1.4%，跟內地水平相若，可是市民已開始感受到糧價上漲，隨着明年電費、巴士及港鐵加價，本地通脹壓力將進一步上升。全球經濟放緩，明年本港經濟增長，很難像今年般有望達到6%的亮麗水平，政府必須居安思危，以免被高通脹殺個措手不及。

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